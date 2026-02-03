जहां पत्ता भी नहीं हिल सकता वहां मिले 'छोटे राक्षस', रेडिएशन से घिरे फुकुशिमा के पास सांस लेते दिखे; सालों से बंद पड़ा था न्यूक्लियर स्टेशन

Fukushima Radioactive Water: किसी भी जगह के रेडियोएक्टिव होने पर वहां मौजूद किसी भी जीव-जंतु के लिए जीवित रहना नामुमकिन हो जाता है, हालांकि चेर्नोबिल के उत्परिवर्तित भेड़िये, कालू फफूंद और बैक्टिरिया अत्धिक रेडियोएक्टिव वातावरण में भी पनपने में कामयाब हुए हैं. ये सभी न केवल जीवित थे बल्कि फल-फूल भी रहे थे. वहीं अब जापान के फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हुई एक खोज ने विशेषज्ञों को चौंका दिया है. 'पॉपुलर मकैनिक्स' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यहां ऐसे वातावरण में सूक्ष्मजीव रेंगते हुए पाए गए हैं, जहां तकनीकी रूप से जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है.

पानी में फैला था रेडिएशन

बता दें कि पावर स्टेशन को साल 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद पिघलने के चलते बंद करना पड़ा था. उस समय सुनामी का पानी रेडियोएक्टिव वेस्ट में फैलकर रिएक्टर बिल्डिंग्स के अंदर ही रह गया था. जल्द ही इस इलाके पर सूक्ष्मजीवों की एक विशाल कॉलोनी ने कब्जा कर लिया था. हैरानी का बात ये है कि यहां पर किसी भी तरह के जीवों के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं थी. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा सकता है कि इन सूक्ष्मजीवों में शायद चेर्नोबिल के भूरे भेड़ियों की तरह आनुवंशिक प्रतिरोधक (Genetic Resistance) क्षमता है, जिसने उन्हें ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में मदद की.

रेडिएशन में पनप रहे थे माइक्रोब्स

टोक्यो के 'केइओ यूनिवर्सिटी' के बायोलॉजिस्ट तोमोरो वाराशिना और अकियो कनाई ने रिएक्टर बिल्डिंग के नीचे अत्यधिक रेडियोएक्टिव पानी से लिए गए सूक्ष्मजीवों (Microbes) के सैंपल को एनालाइज किया. उन्हें उम्मीद थी कि वहां पर रेडिएशन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्पीसीज मिलेंगे, हालांकि उन्हें वहां कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं मिली और न ही रेडिएशन के प्रभाव के चलते जेनेटिक इफेक्ट वाले जीव मिले. इसके बावजूद वहां पर माइक्रोब्स पनप रहे थे. उनकी ओर से एनालाइज किए गए माइक्रोबायोम लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहे थे. अलग-अलग तरह के माइक्रोब्स के जेनेटिक मार्कर्स के लिए पानी की जांच करने के बाद वाराशिना और कनाई ने लिम्नोबैक्टर और ब्रेविरहैबडस वंश के बैक्टीरिया की खोज की. इसके अलावा वैज्ञानिकों ने होएफली और स्फिनोपिक्सिस वंश के आयरन ऑक्सीडाइजर्स की भी थोड़ी मात्रा पाई.

खोज ने चौंकाया

वैज्ञानिकों के मुताबिक इन माइक्रोब्स में किसी भी तरह के रेडिएशन के प्रति इम्युनिटी नहीं थी इसके बावजूद भी वे एक एक विषैले वातावरण में पनप रहे थे. रिसर्चर्स का मानना है कि इसका कारण धातुओं की सतहों पर मौजूद बायोफिल्म हो सकती है. उनके मुताबिक टोरस रूम के अंदर इमरजेंसी कूलिंग वॉटर और सीवॉटर के मिक्स होने से बायोफिल्म का निर्माण हुआ था. बैक्टीरिया के समूह को ढकने वाली चिपचिपी लेयर ने उन्हें रेडिएशन से काफी सुरक्षा दी होगी. वैज्ञानिकों ने लिखा,' रेडिएशन रजिस्टेंस माने जाने वाले जीवाणु वंशों का अनुपात बेहद कम था, जिससे पता चलता है कि टोरस रूम के पानी में सलेक्शन पर रेडियोएक्टिविटी का प्रभाव शून्य के बराबर था.'