जापान में 8+ के 'महाभूकंप' का अलर्ट...जानें Megaquake का मतलब और क्या भारत को इससे डरना चाहिए?

Should India be Worried: जापानी अधिकारियों ने एक दुर्लभ चेतावनी जारी की है कि अगले हफ्ते के अंदर जापान के उत्तरी तट पर एक महाभूकंप आ सकता है. यह चेतावनी इसलिए आई क्योंकि सोमवार को इस इलाके में 7.5 की तीव्रता का एक भूकंप आया था. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप रात 11:15 बजे आया था जिसका केंद्र आओमोरी के प्रशांत तट से 54 किमी की गहराई पर था. JMA का कहना है कि इस भूकंप के कारण अब इस इलाके में एक और भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है. इसका मतलब है कि उत्तरी प्रशांत तट पर 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का खतरा ज्यादा हो गया है.

जापान की चेतावनी का क्या मतलब है?

सोमवार रात को उत्तरी होंशू में आओमोरी के प्रशांत तट से कुछ दूर जमीन से लगभग 54 किमी नीचे 7.5 तीव्रता का एक भूकंप आया. इसकी वजह से लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंची छोटी सुनामी लहरें उठीं जिसमें कम से कम 30 से 33 लोग घायल हुए. साथ ही, लगभग 90,000 निवासियों को मजबूरन अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.

झटकों का क्या हुआ असर?

भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सड़कों में दरारें आ गईं और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा. इसके झटके लगभग 550 किमी दूर दक्षिण में स्थित टोक्यो तक महसूस किए गए. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी 2022 में लागू किए नियमों के तहत 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर महाभूकंप चेतावनी जारी करती है.

क्यों डर हुए हैं वैज्ञानिक?

जापान एक ऐसे मुख्य क्षेत्र पर स्थित है जहां प्लेटें एक-दूसरे के नीचे जाती हैं जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं. इस जगह पर प्रशांत प्लेट, जापान और कुरील ट्रेंच के पास उत्तरी अमेरिकी और ओखोत्स्क प्लेटों के नीचे धंसती है. इस वजह से बहुत ज्यादा दबाव जमा होता रहता है जो कभी-कभी बहुत बड़े भूकंपों के रूप में बाहर निकलता है. इससे पहले 2011 में जापान ट्रेंच के पास तोहोकू में 9.0 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था.

क्या भारत के लिए चिंता की बात है?

जापान-ट्रेंच से पेदा होने वाली सुनामी की ऊर्जा प्रशांत महासागर में ही ज्यादा रहती है. इसके उलट हिंद महासागर में सुनामी का खतरा मुख्य रूप से सुमात्रा के पास सुंडा ट्रेंच जैसे इलाकों में होता है. भारत के लिए जापान की चेतावनी केवल प्लेटों के टकराने की भेद्यता और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के महत्व को दिखाती हैं. आने वाले दिनों में भारतीय तटरेखा के लिए सुनामी या भूकंप के जोखिम का संकेत नहीं देती है.