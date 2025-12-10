Advertisement
trendingNow13035836
Hindi Newsविज्ञान

जापान में 8+ के 'महाभूकंप' का अलर्ट...जानें Megaquake का मतलब और क्या भारत को इससे डरना चाहिए?

Japan Megaquake Warning: जापान ने बहुत बड़ी महाभूकंप की चेतावनी जारी की है. इसका मतलब है कि जापान के उत्तरी प्रशांत तट पर 8 या उससे अधिक की तीव्रता के भूकंप का खतरा थोड़े समय के लिए सामान्य से ज्यादा हो गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जापान में 8+ के 'महाभूकंप' का अलर्ट...जानें Megaquake का मतलब और क्या भारत को इससे डरना चाहिए?

Should India be Worried: जापानी अधिकारियों ने एक दुर्लभ चेतावनी जारी की है कि अगले हफ्ते के अंदर जापान के उत्तरी तट पर एक महाभूकंप आ सकता है. यह चेतावनी इसलिए आई क्योंकि सोमवार को इस इलाके में 7.5 की तीव्रता का एक भूकंप आया था. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप रात 11:15 बजे आया था जिसका केंद्र आओमोरी के प्रशांत तट से 54 किमी की गहराई पर था. JMA का कहना है कि इस भूकंप के कारण अब इस इलाके में एक और भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है. इसका मतलब है कि उत्तरी प्रशांत तट पर 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का खतरा ज्यादा हो गया है. 

जापान की चेतावनी का क्या मतलब है?
सोमवार रात को उत्तरी होंशू में आओमोरी के प्रशांत तट से कुछ दूर जमीन से लगभग 54 किमी नीचे 7.5 तीव्रता का एक भूकंप आया. इसकी वजह से लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंची छोटी सुनामी लहरें उठीं जिसमें कम से कम 30 से 33 लोग घायल हुए. साथ ही, लगभग 90,000 निवासियों को मजबूरन अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा. 

यह भी पढ़ें: अफ्रीका में भूख से मरे 60,000 पेंग्विन...इंसानों की इस गलती ने छिनी इतनी जिंदगियां, वैज्ञानिकों की चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

झटकों का क्या हुआ असर?
भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सड़कों में दरारें आ गईं और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा. इसके झटके लगभग 550 किमी दूर दक्षिण में स्थित टोक्यो तक महसूस किए गए. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी 2022 में लागू किए नियमों के तहत 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर महाभूकंप चेतावनी जारी करती है. 

क्यों डर हुए हैं वैज्ञानिक?
जापान एक ऐसे मुख्य क्षेत्र पर स्थित है जहां प्लेटें एक-दूसरे के नीचे जाती हैं जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं. इस जगह पर प्रशांत प्लेट, जापान और कुरील ट्रेंच के पास उत्तरी अमेरिकी और ओखोत्स्क प्लेटों के नीचे धंसती है. इस वजह से बहुत ज्यादा दबाव जमा होता रहता है जो कभी-कभी बहुत बड़े भूकंपों के रूप में बाहर निकलता है. इससे पहले 2011 में जापान ट्रेंच के पास तोहोकू में 9.0 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को समंदर के 274 मीटर नीचे मिला कुछ 'डरावना', नीचे सिंकहोल में जो दिखा उसने सबके...

क्या भारत के लिए चिंता की बात है?
जापान-ट्रेंच से पेदा होने वाली सुनामी की ऊर्जा प्रशांत महासागर में ही ज्यादा रहती है. इसके उलट हिंद महासागर में सुनामी का खतरा मुख्य रूप से सुमात्रा के पास सुंडा ट्रेंच जैसे इलाकों में होता है. भारत के लिए जापान की चेतावनी केवल प्लेटों के टकराने की भेद्यता और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के महत्व को दिखाती हैं. आने वाले दिनों में भारतीय तटरेखा के लिए सुनामी या भूकंप के जोखिम का संकेत नहीं देती है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Japan earthquakemegaquake

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
PM Modi
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?