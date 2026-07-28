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जापान में अचानक फटी जमीन, कांप उठा समुद्र! जानिए 10 किमी नीचे ऐसा क्या हुआ कि दहल गया पूरा देश?

जापान के कुमामोतो में 7.1 तीव्रता के आए भूकंप से देश भर में अफरा-तफरी मच गई. जमीन के मात्र 10 किमी नीचे आए इस भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:31 PM IST
जापान में अचानक फटी जमीन, कांप उठा समुद्र! जानिए 10 किमी नीचे ऐसा क्या हुआ कि दहल गया पूरा देश?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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