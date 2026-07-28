/जापान में अचानक फटी जमीन, कांप उठा समुद्र! जानिए 10 किमी नीचे ऐसा क्या हुआ कि दहल गया पूरा देश?

जापान में एक बार फिर से भूकंप ने सबको डरा दिया है. दक्षिण जापान के कुमामोतो क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. भूकंप के तुरंत बाद तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया. जापान की मौसम एजेंसी JMA के मुताबिक, इस भूकंप के दौरान जमीन में इतनी तेज हलचल दर्ज हुई कि जापान के अपने शिंदो स्केल पर यह उच्चतम स्तर शिंदो 7' पर पहुंच गया. जापान में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए शिंदो पैमाना का इस्तेमाल किया जाता है, जो बताता है कि किसी एक जगह पर जमीन कितनी तेजी से कांपी है.
जापान में आए भूकंप की तीव्रता शिंदो 7 तक पहुंच गई, जो इस पैमाने का उच्चतम स्तर है. इस स्तर पर सीधा खड़ा रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इमारतें गिर सकती हैं.
रॉयटर्स के मुताबिक, भूकंप के झटकों में अब तक 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. साथ ही, 48,300 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई. आज आए भूकंप का केंद्र कुमामोतो प्रिफेक्चर के उकी और उतो शहरों के पास जमीन के नीचे मात्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था. ज्यादा नीचे न होने के कारण सतह पर इसका असर बहुत ही विनाशकारी महसूस किया गया.
ज्यादातर यह माना जाता है कि समुद्र के नीचे की प्लेट्स खिसकने से बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था. वैज्ञानिक भाषा में इसे क्रस्टल अर्थक्वेक कहते हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भूकंप समुद्र की गहराई में नहीं, बल्कि जमीन के अंदर मौजूद फुतागावा-हिनागु फॉल्ट जोन में चट्टानों के आपस में रगड़ खाने के कारण आया.
यह वही फॉल्ट लाइन है जिसने अप्रैल 2016 में भी कुमामोतो में भारी तबाही मचाई थी. इसमें जमीन के दो हिस्से एक-दूसरे के बगल में खिसकते हैं.
जापान का क्युशू एरिया भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय है और अंदर ही अंदर खिंच रहा है-
Kumamoto, Japan
28/07/2026
A major earthquake strikes Kumamoto injuring at least 50 people, trapping shoppers in a mall and cutting power to 40,000 homes as a tsunami warning is issued #Kumamoto #Japan #Earthquake #Kyushu #JapanQuake
#Japan #Earthquake #Tsunami… https://t.co/gUcjdaIeGP pic.twitter.com/BiMvNpud0T
Indian Observer (@ag_Journalist) July 28, 2026
सबडक्शन जोन
समुद्र में फिलीपीन सी प्लेट हर साल करीब 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से जापान के नीचे धंस रही है. यह प्लेट तिरछी होकर धक्का देती है, जिससे ऊपर की जमीन में मरोड़ पैदा होती है.
क्युशू इलाका बेप्पू-शिमाबारा ग्राबेन नाम के एक बेल्ट पर स्थित है, जो धीरे-धीरे चौड़ा हो रहा है. जीपीएस डेटा से जानकारी मिलती है कि यहां की जमीन में लगातार तनाव बन रहा है, जिससे फॉल्ट लाइन्स अचानक क्रैक हो जाती हैं.
आमतौर पर अगल-बगल खिसकने वाले फॉल्ट्स से बड़ी सुनामी नहीं आती, क्योंकि सुनामी के लिए समुद्र के तल का ऊपर-नीचे उठना जरूरी होता है.
लेकिन यह भूकंप अरियाके और यात्सुशिरो के उथले समुद्रों के बहुत ही करीब हुआ. समुद्र के तल में मामूली सी भी हलचल इतने उथले पानी को प्रभावित करने के लिए काफी थी, इसीलिए एहतियातन लगभग 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की गई.
A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr
Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
इसका जवाब है नहीं. मार्च 2011 का विनाशकारी टोहोकू भूकंप एक मेगाथ्रस्ट भूकंप था, जहां प्रशांत महासागरीय प्लेट समुद्र के बहुत अंदर धंस गई थी. वहीं यह भूकंप उथला, जमीनी और एक अलग फॉल्ट लाइन पर था. दोनों एक ही देश और रिंग ऑफ फायर का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन उनके पीछे की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं पूरी तरह अलग हैं.