झील के 64 मीटर नीचे छुपा 10000 साल पुराना खजाना, आज भी है एकदम सुरक्षित; वैज्ञानिकों ने इस तकनीक से ढूंढा

Lake Biwa Discovery: जापान के शिगा प्रांत में स्थित झील बीवा से एक बेहद खास चीज सामने आई है. वैज्ञानिकों को यहां 10 हजार साल पुराना मिट्टी का बर्तन मिला है. यह जोमोन काल का माना जा रहा है. बर्तन झील के अंदर करीब 64 मीटर गहराई में मिला है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने साल बाद भी यह लगभग टूटे बिना सुरक्षित है. बता दें, यह खोज त्सुजुराओजाकी नाम की अंडरवॉटर साइट पर हुई है. इस जगह के बारे में पहली बार साल 1924 में तब पता चला था जब मछुआरों को यहां से पुराने बर्तनों के टुकड़े मिले थे. तब से अब तक यहां से करीब 200 से ज्यादा मिट्टी के बर्तन मिल चुके हैं. यह ताजा खोज सबसे पुरानी और सबसे अच्छी हालत में मिली चीज मानी जा रही है.

तकनीक से हुई बड़ी खोज

इस बर्तन को खोजने में नई तकनीक ने अहम भूमिका निभाई है. अक्टूबर 2025 में वैज्ञानिकों ने एक खास 3D अंडरवॉटर स्कैनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया. इसमें चार कैमरे लगे थे. यह तकनीक पहले गहरे समुद्र में रिसर्च के लिए बनाई गई थी. इसकी मदद से वैज्ञानिक झील की तलहटी को साफ-साफ देख पाए थे. इतनी गहराई पर जहां इंसान गोता लगाकर नहीं जा सकता वहां तक वैज्ञानिकों ने देखा था. अंडरवॉटर आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर योशिफुमी इकेडा के मुताबिक इस तकनीक से मिला डाटा इतना साफ है कि जैसे गोताखोर खुद नीचे जाकर चीजें देख रहे हों. इसी सर्वे के दौरान जोमोन काल के बर्तन के साथ-साथ करीब 1500 साल पुराने कोफुन काल के 6 और बर्तन भी मिले हैं.

जोमोन सभ्यता की झलक

जोमोन काल को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है. यह दौर करीब 14,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है. इस समय के लोग शिकार और जंगल से खाने की चीजें जुटाकर जीवन जीते थे. जोमोन लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में काफी माहिर थे. उनके बनाए बर्तन दुनिया के शुरुआती पके हुए मिट्टी के बर्तनों में शामिल हैं.

बता दें कि झील बीवा में मिला यह बर्तन जिंगूजी या कोनामी स्टाइल का बताया जा रहा है. इसकी उम्र करीब 11,000 से 10,500 साल के बीच मानी जा रही है. इसका निचला हिस्सा नुकीला है. आकार नरम और सतह पर हल्की नक्काशी दिखती है. ऐसा माना जाता है कि ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ धार्मिक या रस्मी कामों में भी होता था.

पानी में सुरक्षित रहा बर्तन

जमीन पर मिले पुराने बर्तन टूट जाते हैं या घिस जाते हैं. वहीं पानी के अंदर मिलने वाली चीजें ज्यादा सुरक्षित रहती हैं. झील बीवा की तलहटी में मिट्टी बहुत कम जमा होती है. वहां की जमीन लगातार हलचल में रहती है. इसी वजह से यहां पड़े पुराने बर्तन अपनी जगह पर ही सुरक्षित रह जाते हैं.

हालांकि इस खोज ने वैज्ञानिकों को काफी जानकारी दी है लेकिन कई सवाल अब भी लगातार बने हुए हैं. कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बर्तन पानी के देवताओं को चढ़ावे के तौर पर डाले गए होंगे. वहीं कुछ का कहना है कि कभी यहां झील के किनारे इंसानों की बस्तियां रही होंगी. बाद में पानी बढ़ने से डूब गईं होंगी. भूकंप या जमीन खिसकने की वजह से भी ये बर्तन पानी में पहुंचे हो सकते हैं.

वहीं रित्सुमेकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केनिची यानो का कहना है, यह खोज सिर्फ पानी के अंदर ही संभव थी. बर्तन की हालत उसकी जगह और माहौल हमें ऐसी जानकारी देते हैं, जो जमीन पर मिली चीजों से कभी नहीं मिल सकती है. यह खोज न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया के प्राचीन इतिहास को समझने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

