Advertisement
trendingNow13169294
Hindi Newsविज्ञानचांद बनेगा दुनिया का पावर हाउस! जापान अब चंद्रमा के चारों ओर बनाने जा रहा सौर रिंग, धरती को मिलेगी अनलिमिटेड बिजली

चांद बनेगा दुनिया का 'पावर हाउस'! जापान अब चंद्रमा के चारों ओर बनाने जा रहा सौर रिंग, धरती को मिलेगी अनलिमिटेड बिजली

Japan Luna Ring Project: जापान ने अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांतिकारी योजना पेश की है, जिसे सुनकर किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की याद आ जाए. जापानी कंपनी शिमिजु कॉरपोरेशन (Shimizu Corporation) ने चांद के चारों ओर एक सोलर रिंग (Solar Ring) बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो धरती की बिजली की जरूरतों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 03:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांद बनेगा दुनिया का 'पावर हाउस'! जापान अब चंद्रमा के चारों ओर बनाने जा रहा सौर रिंग, धरती को मिलेगी अनलिमिटेड बिजली

Japan Luna Ring Project: इंसान की बिजली की भूख को मिटाने के लिए अब तक हम कोयले, पानी और सूरज की किरणों का सहारा लेते आए हैं. लेकिन जापान ने अब एक ऐसी योजना पर काम शुरू किया है, जिसे सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएं. जापानी कंपनी शिमिजु कॉरपोरेशन (Shimizu Corporation) ने चांद के चारों ओर एक विशालकाय लूनर सोलर रिंग (Luna Ring) बनाने का प्रस्ताव दिया है. अगर यह प्रोजेक्ट हकीकत बनता है, तो धरती को कभी न खत्म होने वाली बिजली मिल सकेगी. जापान का यह आइडिया जरूर किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान मान रहे हैं.

क्या है 'लूनर रिंग' का मेगा प्लान?

जापानी इंजीनियरों के अनुसार, चांद पर न तो बादल होते हैं और न ही वहां कोई वायुमंडल है. इसका मतलब है कि वहां सूरज की रोशनी 24 घंटे बिना किसी रुकावट के मिलती रहती है. इसे देखते हुए जापान के वैज्ञानिक चाहते हैं कि चांद की भूमध्य रेखा (Equator) के चारों तरफ करीब 11,000 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी सौर पैनलों की एक पट्टी बिछाई जाए. चूंकि चांद पर इंसानों को भेजकर इतना बड़ा काम करना मुश्किल है, इसलिए जापान वहां Autonomous Robots की एक फौज भेजने की योजना बना रहा है. ये रोबोट वहीं की मिट्टी और संसाधनों का इस्तेमाल करके कंक्रीट और सौर पैनल बनाएंगे.

यह भी पढ़ें:- अमेरिका में क्यों मचा है 'Aliens' का शोर? क्या सच में हमें कोई देख रहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

चांद से धरती तक कैसे आएगी बिजली?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चांद पर बनी बिजली धरती तक कैसे पहुंचेगी? इसके लिए जापान ने दो हाई-टेक तरीके बताए हैं. इसमें पहला तरीका लेजर बीम का है, जिससे चांद पर मौजूद पावर स्टेशन बिजली को लेजर किरणों में बदलेंगे और सीधे धरती पर बने रिसीविंग स्टेशनों पर भेजेंगे. वहीं, दूसरा तरीका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का है, जिसमें बिजली को माइक्रोवेव ऊर्जा में बदलकर धरती की ओर 'बीम' किया जाएगा. यहां लगे बड़े एंटीना (Rectennas) इस ऊर्जा को फिर से बिजली में बदल देंगे.

क्यों पड़ी इस आइडिया की जरूरत?

जापान ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है. धरती पर सौर ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि रात में या बादल होने पर बिजली नहीं बनती. लेकिन चांद पर बनी यह सौर बेल्ट हर साल 13,000 टेरावाट (Terawatts) बिजली पैदा कर सकती है, जो पूरी दुनिया की मौजूदा खपत से कहीं ज्यादा है.

कहां आ रही मुश्किल?

भले ही जापान का यह प्लान सुनने में शानदार लग रहा हो, लेकिन इसके रास्ते में पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं. सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट में अरबों-खरबों डॉलर का खर्च आने वाला है, जो किसी एक देश के लिए कर पाना काफी मुश्किल लग रहा है. दूसरा, चांद पर गिरने वाले उल्कापिंड इन पैनलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर कोई भी उल्कापिंड इन पैनलों से टकराया, तो इसको दोबारा रिपेयर करना बहुत मुश्किल टास्क है. जापान का मानना है कि इस योजना को चांद की सतह पर उतारने में साल 2035 या उससे ज्यादा का समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें:- कैसे एक बेजुबान ने खोला था अंतरिक्ष का रास्ता? तभी चांद तक पहुंचा इंसान...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Japan Moon Solar RingLuna Ring ProjectShimizu Corporation MoonSolar Energy from Space

Trending news

पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
assam election 2026
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
West Bengal Election 2026
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
West Bengal Election 2026
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
ZEE News के मेडिसिन कंपनियों के पोल खोल पर दिल्‍ली-UP सरकार ने कही एक्शन लेने की बात
Expensive Medicines
ZEE News के मेडिसिन कंपनियों के पोल खोल पर दिल्‍ली-UP सरकार ने कही एक्शन लेने की बात
सबरीमाला केस: 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की, तय होंगे बड़े संवैधानिक सवाल
Sabarimala case
सबरीमाला केस: 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की, तय होंगे बड़े संवैधानिक सवाल
'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
assam election 2026
'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
देर रात प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, चुपके से भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल कर ली?
India nuclear power
देर रात प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, चुपके से भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल कर ली?