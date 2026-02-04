समुद्र में 6 KM नीचे तक गया जापानी जहाज...कीचड़ से निकाल लाया 'काला सोना', उड़ गई चीन की नींद

Japan found Rare Earth Rich Mud From Sea: एक जहाज समुद्र के अंदर गया...उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की. मतलब समुद्री तल की गहराई तक, जहां जाना आसान नहीं होता है. इतनी गहराई में उतरने के बाद उसे कीचड़ मिला. ये कोई आम कीचड़ नहीं, बल्कि वो 'अनमोल खजाना' है, जिससे चीन की नींद उड़ने वाली है. ये खजाना जिस देश के हाथ लगा है वो जापान है.

दरअसल, जापानी जहाज समुद्री तल से जो कीचड़ तलाशने में सफल हुआ है, वो एक 'अनमोल मिट्टी' है, जिसे 'काला सोना' भी कहा जा रहा है. आखिर ये मिट्टी इतनी खास क्यों है? ये कैसे जापान के लिए बड़ी सफलता है और इससे चीन की नींद क्यों उड़ने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

जापान की सरकार ने खुद बताया है कि उसने करीब 6 किलोमीटर गहराई में जाकर समुद्र तल से रेयर-अर्थ तत्वों से भरपूर मिट्टी (Rare Earth Mud) की खोज कर ली है. जापान के हाथ ये खजाना ऐसे वक्त में लगा है जब चीन की तरफ से निर्यात प्रतिबंध (Export Restriction) सख्त किया गया है. यही वजह है कि जापान अब वैकल्पिक खनिज स्रोतों को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटा हुआ है. इसी कोशिश में उसके हाथ ये खजाना लग गया, जिसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, जो जापान के लिए अनमोल खजाने से कम नहीं हैं.

क्यों खास है यह काली मिट्टी?

समुद्र तल से जापान ने जो अनमोल खजाना यानी मिट्टी बरामद की है, उसमें डिस्प्रोसियम (Dysprosium) और नियोडिमियम (Neodymium) होने की संभावना जताई गई है. ये दोनों तत्व बेहद खास हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के मोटर मैग्नेट में बेहद जरूरी होते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, गैडोलिनियम (Gadolinium) और टर्बियम (Terbium) जैसे तत्व इस मिट्टी में मिले हैं, जिनका यूज कई हाई-टेक अनुप्रयोगों में किया जाता है.

अब बड़े स्तर पर खुदाई करेगा जापान

समुद्र तल से रिकवर की गई मिट्टी का एक नमूना फ्रांस के पेरिस स्थित लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स एंड मटीरियल स्टडीज (LPEM) में प्रदर्शित किया गया है. इसी दौरान रेयर-अर्थ इंडस्ट्री में यूज होने वाले खनिज मोनाजाइट के नमूने भी दिखाए गए हैं. जापान एजेंसी फॉर मरीन-अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (JAMSTEC) की प्रवक्ता आयुमी योशिमात्सु के मुताबिक, तीन अलग-अलग स्थानों से रिकवरी ऑपरेशन पूरे किए जा चुके हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापानी अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, तो फरवरी 2027 में फुल-स्केल माइनिंग ट्रायल शुरू करने की योजना है. मतलब बड़े स्तर पर उसी जगह खुदाई होगी, जहां से यह काली मिट्टी बरामद की गई है.

किस मिशन में जुटा है जापान?

दरअसल, जापान 'स्ट्रैटेजिक इनोवेशन प्रमोशन प्रोग्राम' के तहत मिनामि तोरी द्वीप के आसपास रेयर-अर्थ भंडारों पर शोध और विकास को लेकर रिसर्च में जुटा है. इसी मिशन के तहत जापान के ड्रिलिंग से लैस रिसर्च जहाज चिक्यू (Chikyu) शिमिज़ु पोर्ट से रवाना होकर मिनामितोरी द्वीप के पास समुद्र की गहराई में गया था. चिक्यू जहाज 17 जनवरी को साइट पर पहुंचा था. 30 जनवरी से खुदाई और रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया. 1 फरवरी को पहली बार रेयर अर्थ से भरपूर कीचड़ की सफल रिकवरी की पुष्टि की गई.

निकाले गए मटीरियल की मात्रा और उसमें मौजूद खनिजों की जांच जहाज के 15 फरवरी को शिमिज़ु पोर्ट लौटने के बाद की जाएगी. जापान के इस मिशन का मकसद समुद्र के नीचे मौजूद रेयर अर्थ तत्वों की खोज करना है, ताकि वो चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सके. जापान की इस उपलब्धि से चीन की नींद उड़ना तय है.

