Hindi Newsविज्ञानअब जापान में नहीं दिखेंगे एक भी पांडा...50 साल बाद अब घर वापस जाएंगे ये क्यूट जानवर

अब जापान में नहीं दिखेंगे एक भी पांडा...50 साल बाद अब घर वापस जाएंगे ये क्यूट जानवर

Panda Free Japan: जापान के टोक्यो शहर में रहने वाले दो बहुत ही मशहूर जुड़वां पांडा शियाओ शियाओ और लेई लेई अब वापस चीन जाने वाले हैं. ये दोनों पांडा टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में रहते थे. समझौते के तहत इन्हें चीन वापस भेजा जा रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:49 PM IST
अब जापान में नहीं दिखेंगे एक भी पांडा...50 साल बाद अब घर वापस जाएंगे ये क्यूट जानवर

Science News: पिछले 50 सालों से पांडा को जापान और चीन के बीच दोस्ती का प्रतीक माना जाता रहा है लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. टोक्यो के चिड़ियाघर से दो प्यारे जुड़वां पांडा शियाओ शियाओ और लेई लेई अपने देश चीन वापस जा रहे हैं. पिछले कई दशकों में यह पहली बार होगा जब जापान में एक भी पांडा नहीं बचेगा. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब जापान और चीन के बीच राजनैतिक तनाव काफी बढ़ गया है. चीन अक्सर दूसरे देशों को दोस्ती के प्रतीक के तौर पर पांडा देता है जिसे पांडा डिप्लोमेसी कहते हैं. 

टूटा चीन और जापान का रिश्ता
जापान और चीन के बीच 50 साल पुराने रिश्तों में फूट पड़ी है. जापान और चीन के बीच पांडा का रिश्ता बहुत ही पुराना है लेकिन अब यह खत्म होने की कगार पर है. चीन ने पहली बार 1972 में दोस्ती के तौर पर जापान की पांडा दिए थे तब से ये क्यूट दिखने वाले जानवर दोनों देशों के बीच दोस्ती की पहचान बन गए थे. जापान के लोग पांडा को बहुत ही पसंद करते हैं. 

यह भी पढ़ें: 3200 साल बाद जाग उठे मिस्र के 'विशाल रक्षक'! भूकंप ने कर दिया था चकनाचूर, वैज्ञानिकों ने फिर...

कब वापस जाएंगे चीन?
शियाओ शियाओ और लेई लेई नाम के जुड़वा पांडा का जन्म 2021 में टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में हुआ था और लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इन्हें फरवरी तर वापस चीन भेज दिया जाएगा. इनके जाने के बाद जापान में कोई भी पांडा नहीं बचेगा जो दशकों में पहली बार होगा. बता दें कि जापान और चीन के बीच ताइवान और सेना से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव चल रहा है. 

यह भी पढ़ें: समुद्र के 1200 फीट नीचे बन रही है दुनिया की सबसे गहरी सड़क, 10 घंटों में पूरा होगा 21 घंटे का सफर

जापान और पांडा का रिश्ता
जापान के लोगों के लिए पांडा सिर्फ दूसरे देश से आए जानवर नहीं बल्कि वे उनके जीवन और संस्कृति का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. जापान के लोग पांडा को बहुत सम्मान देते हैं और टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है. लेकिन, जारान की स्थानीय सरकारें और चिड़ियाघर प्रशासन को लगता है कि चीन जल्द ही नए पांडा भेज देगा. 

