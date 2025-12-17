अब जापान में नहीं दिखेंगे एक भी पांडा...50 साल बाद अब घर वापस जाएंगे ये क्यूट जानवर

Science News: पिछले 50 सालों से पांडा को जापान और चीन के बीच दोस्ती का प्रतीक माना जाता रहा है लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. टोक्यो के चिड़ियाघर से दो प्यारे जुड़वां पांडा शियाओ शियाओ और लेई लेई अपने देश चीन वापस जा रहे हैं. पिछले कई दशकों में यह पहली बार होगा जब जापान में एक भी पांडा नहीं बचेगा. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब जापान और चीन के बीच राजनैतिक तनाव काफी बढ़ गया है. चीन अक्सर दूसरे देशों को दोस्ती के प्रतीक के तौर पर पांडा देता है जिसे पांडा डिप्लोमेसी कहते हैं.

टूटा चीन और जापान का रिश्ता

जापान और चीन के बीच 50 साल पुराने रिश्तों में फूट पड़ी है. जापान और चीन के बीच पांडा का रिश्ता बहुत ही पुराना है लेकिन अब यह खत्म होने की कगार पर है. चीन ने पहली बार 1972 में दोस्ती के तौर पर जापान की पांडा दिए थे तब से ये क्यूट दिखने वाले जानवर दोनों देशों के बीच दोस्ती की पहचान बन गए थे. जापान के लोग पांडा को बहुत ही पसंद करते हैं.

कब वापस जाएंगे चीन?

शियाओ शियाओ और लेई लेई नाम के जुड़वा पांडा का जन्म 2021 में टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में हुआ था और लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इन्हें फरवरी तर वापस चीन भेज दिया जाएगा. इनके जाने के बाद जापान में कोई भी पांडा नहीं बचेगा जो दशकों में पहली बार होगा. बता दें कि जापान और चीन के बीच ताइवान और सेना से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव चल रहा है.

जापान और पांडा का रिश्ता

जापान के लोगों के लिए पांडा सिर्फ दूसरे देश से आए जानवर नहीं बल्कि वे उनके जीवन और संस्कृति का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. जापान के लोग पांडा को बहुत सम्मान देते हैं और टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है. लेकिन, जारान की स्थानीय सरकारें और चिड़ियाघर प्रशासन को लगता है कि चीन जल्द ही नए पांडा भेज देगा.