खुद फेंकी गेंद और फिर लगाया शॅाट, ISS का ये वीडियो देखकर हैरान हो गए एलन मस्क

ISS Video: स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क अपनी गतिविधियों की वजह से पूरी दुनिया को हैरान करते रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया किया कि लोगों की निगाहें उनपर पड़ गई. एलन मस्क ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जापानी अंतरिक्ष यात्री कोइची वाकाटा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में तैरते हुए बेसबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इस वीडियो पर लोग तरह- तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में वाकाटा ने जापान में MLB सीज़न ओपनर का जश्न मनाया, जिसमें उन्होंने माइक्रोग्रैविटी में गेंद को पिच करने, हिट करने और पकड़ने की अपनी अनूठी क्षमता का प्रदर्शन किया, बता दें कि यह बेसबॉल सीज़न है और MLB सीज़न ओपनर जापान में शुरू हो रहा है. इसे लेकर के उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि मैने माइक्रोग्रैविटी में मैने अकेले बेसबॉल खेला. आपको पूरी टीम की आवश्यकता नहीं होती, आप सभी पोजीशन खेल सकते हैं. उनके इस कौशल को देखकर मस्क भी हैरान थे.

आईएसएस के जेएक्सए (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) मॉड्यूल के भीतर कैप्चर किए गए इस वीडियो ने तब से सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है.

मस्क के अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की कमान संभालने वाले पहले कनाडाई और स्पेस इन्वेस्टिगेशन में वैश्विक आइकन कर्नल क्रिस हैडफील्ड ने भी ये वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जेएक्सए मॉड्यूल के अंदर दोस्त कोइची वाकाटा है, जापान शानदार बेसबॉल खेलता है.

