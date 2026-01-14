अंधेरे अंतरिक्ष में दिखा रोशनी का जादू...जापानी एस्ट्रोनॉट ने ISS से कैद किया 'ऑरोरा' का रंगीन नजारा

Aurora in Space: धरती से काफी ऊपर आसमान में हरे और लाल रंग की चमकती हुई रोशनी दिखाई दी है. जनवरी की शुरुआत में अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई इन तस्वीरों ने न केवल प्रकृति की खूबसूरती दिखाई बल्कि यह भी बताया कि कैसे अंतरिक्ष में बड़े बदलाव हो रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में सूरज बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है जिस वजह से आसमान में ये रंगीन रोशनियां ज्यादा दिखने लगी हैं. लेकिन इसका असर हमारे सैटेलाइट्स और मशीनों पर भी भारी पड़ रहा है. इसी बीच ISS पर काम करने वाले सदस्य को अचानक धरती पर वापस लौटना पड़ा.

किसने रिकॉर्ड किया ये वीडियो?

जापान की अंतरिक्ष यात्री किमिया युई ने ISS पर काम के बीच मिले खाली समय में इन चमकती रोशनियों का वीडियो बनाया. 11 जनवरी को जारी किए गए इस 33 सेकंड के वीडियो में धरती के ऊपर रोशनी की सुंदर लहरें दिखाई दीं. ये रोशनियां तब बनती हैं जब सूरज से आने वाले तेज कण धरती की हवा से टकराते हैं.

क्या ये रोशनियां खतरनाक हैं?

अंतरिक्ष में दिखने वाली ये चमकती रोशनियां बताती हैं कि सूरज अभी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और एक्टिव हो गया है. वैज्ञानिकों ने साफ किया कि सूरज अपने 11 साल के चक्र के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है जिसे सोलर मैक्सिमम (Solar Maximum) कहते हैं. इस दौरान सूरज पर काले धब्बे ज्यादा दिखते हैं और वहां से बहुत तेज ऊर्जा और लपटें निकलती हैं.

कैसे बनती है ये हरी रोशनी?

आसमान में दिखने वाली ये रंगीन रोशनियां वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष और हमारी हवा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं. सिडनी के वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब धरती से 100 से 200 किमी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन के कण सूरज के एनर्जी से टकराते हैं तब ये हरी रोशनी पैदा होती है. इसी तरह, जह हम 200 किमी से भी ज्यादा ऊपर जाते हैं तो वहीं ऑक्सीजन के कण लाल रोशनी पैदा करते हैं.