डॉक्टर भी हैरान! लाखों साल पुराने DNA की वजह से एक ही दवा का असर अलग-अलग, नई रिसर्च से मेडिकल दुनिया में हलचल

Science News: क्या एक ही दवा हर इंसान पर एक जैसे असर करती है? जापान में हुई अब तक की सबसे बड़ी डीएनए जीनोम स्टडी ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि लाखों साल पुराने पूर्वजों का डीएनए आज भी इंसानों के शरीर में दवाओं के असर को प्रभावित कर रहा है. रिसर्च में पाया गया कि वजन घटाने और डायबिटीज में इस्तेमाल होने वाली दवा इसी वजह से कुछ लोगों पर असर नहीं करती.
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Science News: क्या आप भी सोचते हैं कि डॉक्टर की लिखी हुई दवा हर इंसान पर एक जैसी असर करती है? अगर हां, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं. मेडिकल साइंस की दुनिया से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने डॉक्टरों और दवा कंपनियों को हैरान कर दिया है. जापान में हुए अब तक के सबसे बड़े डीएनए जीनोम टेस्ट में खुलासा हुआ है कि जापान के लोगों के पूर्वजों का लाखों साल पुराना डीएनए आज की दवाओं को प्रभावित कर रहा है. वजन कम करने से लेकर डायबिटीज के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली दवा सेमाग्लूटाइड कुछ खास लोगों पर काम ही नहीं करती हैं, इसका एक चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया है.
अभी तक यह माना जाता था कि जापान के लोग होमोजेनियस यानी एक ही मूल नस्ल का हिस्सा हैं. लेकिन वैज्ञानिकों के इस नए डीएनए प्रोजेक्ट ने इस पुरानी थ्योरी को ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया है. नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जापानी आबादी के पूर्वज सिर्फ दो नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग प्राचीन इंसानी समूहों से जुड़े हुए हैं. इस तीसरी और भूली-बिसरी आबादी का संबंध एमिशी लोगों से बताया जा रहा है, जिन्होंने कभी जापान के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर राज किया था.
यह रिसर्च जापान के राइकेन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों ने की है. इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने पूरे जापान के सात अलग-अलग क्षेत्रों से हजारों लोगों के डीएनए सैंपल जुटाए. इस खोज के बाद अब इतिहास के साथ-साथ मेडिकल साइंस की दुनिया में भी हलचल मच गई है.
अब तक माना जाता था कि आज के जापानी लोग दो मुख्य समूहों के वंशज हैं, पहले जोमोन जो प्राचीन शिकारी हुआ करते थे और दूसरे यायोई, जो चीन-कोरिया की तरफ से चावल की खेती और नई तकनीक लेकर आए थे.
लेकिन राइकेन सेंटर के प्रमुख वैज्ञानिक चिकाशी तेराओ और उनकी टीम ने जब आधुनिक जापानी लोगों के होल-जीनोम सीक्वेंसिंग यानी पूरे डीएनए कोड की विस्तार से जांच की, तो पूरी कहानी ही बदल गई. वैज्ञानिक तेराओ के मुताबिक जापान की आबादी उतनी एक जैसी नहीं है जितना लोग सोचते हैं. उनका विश्लेषण दिखाता है कि भूगोल के हिसाब से जापानी लोगों के पूर्वज बहुत खूबसूरती से बंटे हुए हैं.
इस रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. जापानी लोगों के जीन में प्राचीन आदिमानव प्रजातियों निएंडरथल और डेनिसोवन के अंश मिले हैं. लाखों साल पहले जब आधुनिक मानव इन प्रजातियों से मिले, तो उनके संबंध आज भी जापानी लोगों के शरीर में बीमारियों और दवाओं के असर को तय कर रहे हैं.
रिसर्च के अनुसार
डेनिसोवन आदिमानव से मिला एक खास जीन आज के जापान के लोगों में टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा रहा है. यहां तक कि यह आजकल वजन घटाने और शुगर के लिए चल रही दवा सेमाग्लूटाइड के असर पर भी प्रभाव डाल सकता है.
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निएंडरथल आदिमानव से जुड़े 11 ऐसे जेनेटिक हिस्से मिले हैं, जो दिल की बीमारी, प्रोस्टेट कैंसर और गठिया जैसे बीमारी के कारण हैं. वैज्ञानिकों ने इस डेटाबेस को JEWEL नाम दिया है. इस डेटा की मदद से अब जापान ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता साफ होगा.
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