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Hindi Newsविज्ञानएस्ट्रोनॉट्स के लिए कैसे सुरक्षा कवच बनी 8 सदी पुरानी कविता? दबे हुए पेड़ों के छल्लों ने खोल दिया सूरज का खौफनाक राज

एस्ट्रोनॉट्स के लिए कैसे 'सुरक्षा कवच' बनी 8 सदी पुरानी कविता? दबे हुए पेड़ों के छल्लों ने खोल दिया सूरज का खौफनाक राज

Ancient Solar Storm Discovery: सदियों पहले लिखी गई एक साधारण कविता आज विज्ञान के लिए खजाना बन गई है. जापान के एक कवि ने आसमान में लाल रोशनी देखी थी, जिसे उस समय लोग समझ नहीं पाए. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है. यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि सूरज से निकला एक खतरनाक तूफान था, जो आज भी इंसानों के लिए खतरा बन सकता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 06:06 AM IST
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एस्ट्रोनॉट्स के लिए कैसे 'सुरक्षा कवच' बनी 8 सदी पुरानी कविता? दबे हुए पेड़ों के छल्लों ने खोल दिया सूरज का खौफनाक राज

Ancient Solar Storm Discovery: आज हम सैटेलाइट और एडवांस टेलिस्कोप के जरिए सूरज की हर हरकत पर नजर रखते हैं. लेकिन 13वीं सदी के एक जापानी कवि फूजीवारा नो तेइका ने अपनी डायरी 'मेइगेत्सुकी' (Meigetsuki) में कुछ ऐसा लिखा था, जिसे आज के वैज्ञानिक 'भविष्य की चेतावनी' मान रहे हैं. उन्होंने अपनी एक कविता में आसमान की एक ऐसी 'लाल रोशनी' का जिक्र किया था, जो आज के दौर के सबसे विनाशकारी सौर तूफान का संकेत देती है. रिसर्चर्स ने इस मामले को सुलझाने के लिए 826 साल पुराने उस जापानी कवि के रिकॉर्ड और प्राचीन पेड़ों के छल्लों (Tree Rings) की मदद ली थी. इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि Solar Storms कितने खतरनाक होते हैं. आज वही पंक्तियां नासा के 'आर्टेमिस' जैसे डीप मिशनों पर जाने वाले भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक रेडिएशन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. मतलब कि कविता ही वैज्ञानिकों के लिए सुराग बन गई.

जब आसमान में दिखी अजीब लाल रोशनी

करीब 826 साल पहले जापान में एक रात कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर लोग घबरा गए. आसमान में लाल रंग की चमक दिखाई दी, जैसे कहीं आग लग गई हो. उस समय लोगों को समझ नहीं आया कि यह क्या है. एक कवि ने इस घटना को अपनी डायरी में लिख लिया. उसने बताया कि रात का आसमान अचानक लाल हो गया था और यह नजारा काफी देर तक बना रहा. उस दौर में ऐसी घटनाओं को अक्सर किसी अशुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता था.

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पुरानी लिखावट बनी आज का सुराग

सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने की कोशिश की, तो उन्हें यही पुरानी डायरी सबसे बड़ा सुराग लगी. उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी कौन-सी घटना थी, जिससे आसमान लाल हो गया. धीरे-धीरे जांच आगे बढ़ी और पता चला कि यह कोई साधारण बात नहीं थी. यह घटना धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में हुई थी, जिसका असर जमीन से दिखाई दिया था.

सूरज से आया था यह असर

जांच में सामने आया कि उस समय सूरज ने बहुत तेज ऊर्जा छोड़ी थी. इसे विज्ञान की भाषा में सोलर स्टॉर्म कहा जाता है. जब सूरज से ऐसी ऊर्जा निकलती है, तो वह धरती के वातावरण से टकराकर आसमान में रंगीन रोशनी पैदा करती है. आमतौर पर ऐसी रोशनी ठंडे इलाकों में दिखती है, लेकिन उस समय यह इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक दिखाई दी. यही वजह थी कि जापान में भी लाल रंग की चमक दिखी.

पेड़ों ने भी सुनाई वही कहानी

वैज्ञानिकों ने इस घटना को पक्का करने के लिए पुराने पेड़ों का भी सहारा लिया. उन्होंने बहुत पुराने पेड़ों की लकड़ी की परतों की जांच की. इन परतों में उन्हें ऐसे संकेत मिले, जो बताते हैं कि उस समय सूरज काफी ज्यादा सक्रिय था. इसका मतलब जो बात कवि ने लिखी थी, वही बात पेड़ों के अंदर भी दर्ज थी. इससे वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि यह सच में एक बड़ा सौर तूफान था.

पहले ज्यादा सक्रिय था सूरज

इस खोज से एक और अहम बात सामने आई. इससे पता चला कि आज जो सूरज एक तय समय के हिसाब से शांत और सक्रिय होता है, वह पहले ऐसा नहीं था. पहले सूरज ज्यादा जल्दी-जल्दी उग्र हो जाता था. इसका मतलब है कि उस समय ऐसे तूफान ज्यादा आते होंगे. इसका मतलब धरती को उस दौर में ज्यादा खतरा रहता होगा.

आज के समय के लिए क्यों जरूरी है यह जानकारी

अब सवाल उठता है कि इतनी पुरानी घटना आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है. असल में आज हमारी जिंदगी काफी हद तक टेक्नोलॉजी पर टिकी है. अगर आज उसी तरह का सोलर स्टॉर्म आ जाए, तो सैटेलाइट, इंटरनेट और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है. इसी के आधार पर नासा ने अपने मिशनों की तैयारी की और अपने एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक रेडिएशन से बचाया.

इतिहास से मिल रही भविष्य की वार्निंग

यह पूरी कहानी एक बात साफ करती है कि पुराने समय की छोटी-छोटी बातें भी आज बहुत काम की हो सकती हैं. एक कवि की लिखी लाइनें आज वैज्ञानिकों के लिए अहम सबूत बन गई हैं. अब वैज्ञानिक ऐसे और पुराने रिकॉर्ड खोजने में लगे हैं, जिससे सूरज के व्यवहार को और बेहतर तरीके से समझा जा सके. इससे आने वाले समय में बड़े खतरों से बचने की तैयारी की जा सकेगी.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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