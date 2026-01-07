समुद्र के 129 मीटर नीचे दिखी 'जादुई भूलभुलैया', रोबोट ने गहराई में खोजा रहस्यमयी ढांचा

Science News: 1995 में जापान के समुद्र के नीचे गोताखोरों ने रेत पर कुछ अजीब और खूबसूरत गोल घेरे देखे. करीब 2 मीटर चौड़े ये घेरे देखने में किसी अजूबे जैसे लगते थे जिसने 20 साल तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा. लेकिन अब एक वैज्ञानिक रिसर्च में इस रहस्य से पर्दा उठ गया है. रिपोर्ट कहती है कि यह काम एक छोटी सी पफरफिश (Pufferfish) का है. ये घेरे कोई जादुई आकृति नहीं बल्कि मछली के घोंसले हैं. नर पफरफिश इन सुंदर और जटिल घेरों को इसलिए बनाती है जिससे वह मादा मछली को अपनी तरफ आकर्षित कर सके.

कैसे बनते हैं ये घोंसले?

मजह 10 सेंटीमीटर लंबी सफेद धब्बों वाली पफरफिश इस अद्भुत कलाकारी के पीछे की असली कलाकार है. इस छोटी सी मछली की काबिलियत देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. नर पफरफिश सिर्फ अपने पंखों और शरीर के इस्तेमाल से एक हफ्ते से भी कम समय में रेत पर ये खूबसूरत गोल घेरे बना लेती है. ये गोल घेरे सजावट के लिए नहीं बल्कि एक तरह का घोंसला है.

कैसा दिखता है ये गोल घेरा?

घेरे के बाहरी हिस्से में पहाड़ियों और खाइयों जैसा पैटर्न होता है जबकि बीच का हिस्सा सजाया हुआ और थोड़ा समतल होता है. यह देखने में किसी भूलभुलैया जैसा लगता है. मछली इस घेरे को इस तरह डिजाइन करती है कि समुद्र की लहरों का तेज बहाव सेंटर तक पहुंचते-पहुंचते शांत हो जाए. इससे बीच में रेत जमा हो जाती है जो अंडे देने के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन जाती है.

क्यों खास है यह खोज?

नर पफरफिश एक बार घोंसला बनाने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता. अंडे देने के कुछ समय बाद लहरों की वजह से यह आकृति धीरे-धीरे बिगड़ने लगती है. हर नए प्रजनन चक्र (Breeding cycle) के लिए मछली को फिर से उतनी ही मेहनत कर नया घोंसला बनाना पड़ता है. रिसर्च में सामने आया कि अंडे देने के बाद नर मछली वहां से जाती नहीं है और करीब 6 दिनों तक उसी गोल घेरे के अंदर रहकर अंडों की रखवाली करती है.

कहां-कहां दिखे ये अबीज घेरे?

पहले माना जाता था कि समुद्र के नीचे ऐसे सुंदर घेरे बनाने वाली मछली सिर्फ जापान में पाई जाती है. 2020 में वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया के तट पर ठीक वैसे ही गोल घेरे मिले जो जापान से लगभग 5500 किमी दूर है. ये समुद्र में 129 मीटर नीचे मिले जहां इंसानों का जाना काफी मुश्किल है और इसे एक रोबोटिक मशीन की मदद से खोजा गया. हालांकि, उस मछली को अभी देखा नहीं गया है.