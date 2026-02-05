Advertisement
इंसानी दिमाग का कमाल! अब 'वेस्ट हीट' से बनेगी बिजली, जापनी वैज्ञानिकों ने खोजी गजब की तकनीक

Waste Heat Electricity: जापान के वैज्ञानिकों ने एक जादुई तरीका खोज निकाला है. उन्होंने एक ऐसी खास तकनीक विकसित की है जो इस वेस्ट हीट को सीधे बिजली में बदल सकती है. यह खोज न केवल बिजली बचाने में मदद करेगी बल्कि प्रदूषण भी कम करेगी.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:34 PM IST
Thermoelectric Material: जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बेकार जाने वाली गर्मी (Waste Heat) को बिजली में बदल सकती है. अक्सर फैक्ट्रियों और इंजनों से निकलने वाली 20-50% ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है. इस नई खोज से उस बर्बाद गर्मी का इस्तेमाल करके न सिर्फ ऊर्जा बचाई जा सकेगी बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा.

गर्मी से बिजली: एक नई शुरुआत
वैज्ञानिकों ने मोलिब्डेनम डिसिलिसाइड नाम के एक खास पदार्थ की स्टडी की है. यह एक ऐसी थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री है जो तापमान के अंतर को बिजली में बदलने की क्षमता रखती है. वैज्ञानिकों ने पाया कि यह धातु बिना किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के भी बहुत सटीकता से काम कर सकती है जो इसे भविष्य के डिवाइसेज के लिए खास बनाती है.

पुरानी तकनीक की कमियां और समाधान
अभी तक के बिजली बनाने वाले उपकरण कई परतों से बने होते थे जिससे बिजली के बहाव में रुकावट आती थी और एनर्जी का नुकसान होता था. लेकिन MoSi2 की एक पतली फिल्म (Thin Film) का इस्तेमाल करके एक बड़े इलाके को कवर किया जा सकता है. इससे ऊर्जा का नुकसान कम होता है और कम लागत में ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है.

कैसे काम करती है यह तकनीक?
इस तकनीक के पीछे वैज्ञानिकों ने एडीसीपी (ADCP) नाम की एक प्रक्रिया को जिम्मेदार माना है. आसान शब्दों में कहें तो, जब इस सामग्री के एक सिरे को गर्म और दूसरे को ठंडा रखा जाता है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन गर्म से ठंडे सिरे की ओर भागते हैं. इसी हलचल से वोल्टेज पैदा होता है और बिजली बन जाती है.

आम जीवन में इसके क्या फायदे हैं?
यह खोज सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल छोटे और पोर्टेबल सेंसर चलाने के लिए भी किया जा सकता है. दूरदराज के इलाकों में जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है वहां ये छोटे उपकरण बेकार गर्मी का इस्तेमाल करके खुद को चार्ज रख सकेंगे. यह एक टिकाऊ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का रास्ता है.

इससे क्या फायदा होगा?
जापान के वैज्ञानिकों की यह रिसर्च जर्नल कम्युनिकेशंस मैटेरियल्स में छपी है. यह अध्ययन भविष्य में वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने की उम्मीद जगाता है. अगर हम फैक्ट्रियों की बर्बादी वाली गर्मी को बिजली में बदल पाए तो हम जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) पर अपनी निर्भरता कम कर सकेंगे और एक स्वच्छ दुनिया की ओर बढ़ पाएंगे.

