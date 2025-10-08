जापान के वैज्ञानिकों ने खोजा 200 करोड़ साल पुराना 'राक्षस जीव', देखते ही बोले- इसे तो मर जाना चाहिए था!

2 Billion Year old Microorganism: वैज्ञानिकों ने जापान के लोहे से भरपूर 5 गर्म पानी के झरनों की जांच की है. इसमें उन्हें ऐसे छोटे जीवों का समुदाय(Microbes)मिला जो 2.3 अरब साल पहले धरती पर थे. ये जीव हमें समझने में मदद करते हैं कि कम ऑक्सीजन और ज्यादा आयरन वाले माहौल में जीवन कैसे काम करता था. 2.3 अरब साल पहले धरती के महासागरों का माहौल ऐसा ही था. इसी युग में महान ऑक्सीजनीकरण घटना(Great Oxidation Event)हुई थी, जब वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल अचानक से बढ़ गया था.

कैसे बचे सभी जीव?

अचानक से बदले इस माहौल से या तो शुरूआती जीवों को बदलना पड़ा या तो वो खत्म हो गए. इस बदलाव में ज्यादातर जीव खत्म हो गए लेकिन एक छोटा ग्रुप बच निकलने में सफल रहा. वैज्ञानिकों का मानना है कि जापान के ये गर्म झरने इस रहस्य को समझने की चाबी हो सकते हैं कि इतने बड़े बदलाव के बाद भी ये जीव कैसे बचे.

क्यों खास हैं ये झरने?

जापान में मौजूद ये गर्म पानी के झरने मिट्टी औप पानी की खास स्थिति पैदा करते हैं जो बहुत कम जगहों पर मिलती हैं. इनमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन बहुत ही कम, इसके अलावा pH तोलगभग नॉर्मल है. वैज्ञानिकों का मानना है कि करोडों साल पहले जब धरती पर ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हुई थी तब पुराने समुद्रों का माहौल ठीक ऐसा ही था. इस शोध की पूरी जानकारी माइक्रोब्स एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में छपी.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

माइक्रोब्स एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये झरने प्राकृतिक प्रयोगशाला(Natural Laboratory)का काम करते हैं. ये हमें आर्कियन और प्रोटेरोजोइक जैसे बहुत पुराने युगों के छोटे जीवों की जिंदगी को समझने में मदद करते हैं. लेखक शॉन मैकग्लिन ने बताया कि, ये झरने शुरूआती दौर की पृथ्वी जैसे माहौल में जीवों को काम करने के तरीके(Metabolism)का अध्ययन करने के लिए सबसे बेहतर लैब है.

इस खोज का सबसे दिलचस्प पहलू क्या रहा?

वैज्ञानिकों की टीम ने इन झरनों से 200 से ज्यादा छोटे जीवों के जीन(Genomes)निकाले और उनकी जांच की. आंकड़ों से एक पैटर्न सामने आया जिसमें आयरन खाने वाले छोटे जीव सबसे ज्यादा थे. ये आयरन खाने वाले जीव, ऑक्सीजन बनाने वाले और बिना ऑक्सीजन के रहने वाले छोटे जीवों के साथ शांति से रह रहे थे. ये सभी मिलकर जमीन के जरूरी चक्रों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर को पूरी तरह से चला रहे थे. 5 झरनों में बस एक में जीवों की संरचना अलग थी जिसकी जांच वैज्ञानिक आगे करेंगे.

इस खोज का क्या महत्व है?

वैज्ञानिकों की मानें तो ऑक्सीजन बढ़ने पर ये छोटे जीव पूरी तरह खत्म नहीं हुए बल्कि उन्होंने नया रास्ता खोजा. उन्होंने आयरन को अपनी एनर्जी बनाया और ऑक्सीजन बनाने वाल नए जीवों के साथ मिलकर रहना सीख लिया. इस खोज का असर महज धरती के अतीत पर नहीं है बल्कि यह अंतरिक्ष में काम को भी प्रभावित कर सकता है.