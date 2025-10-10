Advertisement
स्पेस रेस में दौड़े Jeff Bezos...पूरी हुई मंगल के लिए उड़ान की तैयारी, NASA के लिए बढ़िया मौका

Booster Rocket Launch Pad: बूस्टर को लॉन्च पैड पर ले जाना उसके आने वाले मिशन की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है. यह बूस्टर NASA के बहुप्रतीक्षित 'एस्केपेड' नाम के जुड़वां अंतरिक्ष यानों को मंगल ग्रह की कक्षा में भेजेगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:06 PM IST
स्पेस रेस में दौड़े Jeff Bezos...पूरी हुई मंगल के लिए उड़ान की तैयारी, NASA के लिए बढ़िया मौका

Jeff Bezos: जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन मंगल ग्रह पर एक बड़े मिशन के लिए तैयार है. कंपनी केप कैनावेरल से अपने दूसरे न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाना इसके अगले मिशन की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है. यह रॉकेट NASA के बहुप्रतीक्षित'एस्केपेड' नाम के जुड़वां अंतरिक्ष यानों को मंगल ग्रह की कक्षा में भेजेगा. यह लॉन्च अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में हो सकता है. ब्लू ओरिजिन का लक्ष्य इस बार दो बड़ी सफलताएं हासिल करना है.

क्या है दोनों लक्ष्य?
कंपनी का पहला लक्ष्य है कि, अंतरग्रहीय मिशन(Interplanetary Mission)को पूरा करना. इसके अलावा कंपनी का दूसरा मिशन है कि, रॉकेट के पहले हिस्से को जिसका उपनाम नेवर टेल मी द ऑड्स है, समुद्र में तैरते जैकलिन ड्रोन जहाज पर उतारकर वापस पाना. इससे पहले रॉकेट के इस हिस्से को उतारने की कोशिश सफल नहीं हो पाई थी. लेकिन कंपनी का मानना है कि इस बार बड़े सुधार किए गए हैं इसलिए वे सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल पर क्या मिलेगा ब्लू ओरिजिन?
मिशन के पेलोड(वह सामान जिसे रॉकेट ले जा रहा है)का नाम NASA का एस्केपेड(ESCAPADE)है. इसमें 'ब्लू' और 'गोल्ड' नाम के 2 एक जैसे छोटे अंतरिक्ष यान हैं. इन छोटे लेकिन Sophisticated अंतरिक्ष यानों को रॉकेट लैब ने बनाया है. ये यान अध्ययन करेंगे कि सूर्य की रोशनी और सौर हवा मंगल ग्रह के वातावरण से कैसे टकराते हैं. यह रिसर्च मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को समझने और भविष्य में इंसानों को मंगल पर भेजने की चुनौतियों के लिए जरूरी डेटा देगी.

NASA इससे क्या साबित करना चाहता है?
कई महीनों के इंतजार के बाद NASA ने एस्केपेड मिशन को न्यू ग्लेन रॉकेट की लॉन्च लिस्ट में शामिल कर लिया. ऐसा करके NASA ने यह भरोसा दिखाया है कि, ब्लू ओरिजिन धरती की कक्षा से दूर भी रॉकेट भेजने में सक्षम है. न्यू ग्लेन रॉकेट अंतरिक्ष में भारी सामान भेजने वाले बाजार में एक मजबूत दावेदार बन जाएगा. इससे आने वाले 10 सालों में मंगल ग्रह पर और ज्यादा मिशन भेजने का रास्ता खुल जाएगा.

क्या है पूरा मिशन?
ब्लू ओरिजिन और NASA दोनों ने मंगल ग्रह पर अपनी नजरें टिका रखी हैं. यह मिशन सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं है बल्कि यह निजी अंतरिक्ष उड़ान की बढ़ती ताकत का एक बड़ा ऐलान भी है. न्यू ग्लेन रॉकेट तैयार है और एस्केपेड के जुड़वां यान भी लगभग तैयार हैं. इसलिए फ्लोरिडा का अंतरिक्ष तट** जल्द ही **मंगल ग्रह के लिए एक और ऐतिहासिक उलटी गिनती** का गवाह बनेगा।

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

