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Hindi Newsविज्ञानअब चांद की मिट्टी से निकलेगी ऑक्सीजन! जेफ बेजोस की कंपनी ने रचा इतिहास; क्या स्पेस में सांस लेने का संकट खत्म

अब चांद की 'मिट्टी' से निकलेगी ऑक्सीजन! जेफ बेजोस की कंपनी ने रचा इतिहास; क्या स्पेस में सांस लेने का संकट खत्म

Moon Dust to Oxygen: जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) ने चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने की दिशा में एक क्रांतिकारी सफलता हासिल की है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 'चंद्रमा की धूल' (Moon Dust) से ऑक्सीजन निकालने में कामयाबी पाई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:45 AM IST
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अब चांद की 'मिट्टी' से निकलेगी ऑक्सीजन! जेफ बेजोस की कंपनी ने रचा इतिहास; क्या स्पेस में सांस लेने का संकट खत्म

Moon Dust to Oxygen: अभी तक आपने सुना होगा कि चांद पर पानी की तलाश जारी है, लेकिन अब एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) ने वह कर दिखाया है, जो कल तक किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता था. कंपनी ने लैब के अंदर चांद की मिट्टी (जिसे वैज्ञानिक रेगोलिथ कहते हैं) से शुद्ध ऑक्सीजन निकालकर दुनिया को चौंका दिया है. इसके बाद अब वह दिन दूर नहीं, जब चांद पर इंसान बिना किसी भारी-भरकम सिलेंडर के वैसे ही सांस ले सकेगा, जैसे पृथ्वी पर लेता है. आइए जानते हैं बेजोस की कंपनी के इस कारनामे का पूरा सच.

कैसे बनी मिट्टी से हवा?

चांद की मिट्टी कोई साधारण धूल नहीं है. इसमें लगभग 45% ऑक्सीजन जमी होती है, लेकिन वह सिलिका, आयरन और एल्युमीनियम जैसे खनिजों के साथ कैद होती है. अब ब्लू ओरिजिन कंपनी की 'ब्लू अल्केमिस्ट' (Blue Alchemist) टीम ने इसे निकालने का एक नया तरीका खोज निकाला है. इसमें सबसे पहले उन्होंने चांद जैसी नकली मिट्टी को एक बड़ी भट्टी में 1,600 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तक गर्म किया. इतनी गर्मी कि पत्थर भी पानी की तरह बहने लगे. इसके बाद जब यह मिट्टी पिघलकर तरल (Molten) बन जाती है, तो इसमें बिजली का करंट दौड़ाया जाता है, जिसे मोल्टन रेगोलिथ इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है. इस प्रोसेस से ऑक्सीजन के अणु अपने साथी खनिजों का साथ छोड़ देते हैं और गैस बनकर बाहर निकलने लगते हैं.

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क्यों खास है यह खोज

अब तक अंतरिक्ष मिशनों में सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की रही है. एस्ट्रोनॉट्स जो भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, वह पृथ्वी से भेजी जाती है. लेकिन यह तरीका बेहद महंगा और मुश्किल होता है. हर किलो सामान को अंतरिक्ष में भेजने में भारी खर्च आता है. ऐसे में अगर चांद पर ही ऑक्सीजन बनने लगे, तो यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है.

चांद पर बसने की दिशा में बड़ा कदम

यह टेक्नोलॉजी सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे चांद पर रहने के कई रास्ते खुल सकते हैं. ऑक्सीजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन बनाने में भी किया जा सकता है, जिससे भविष्य में चांद से ही रॉकेट उड़ान भर सकेंगे. इसके अलावा, चांद की मिट्टी से निर्माण सामग्री भी तैयार की जा सकती है, जिससे वहां घर या बेस बनाए जा सकें.

अभी शुरुआत है, लेकिन उम्मीद बड़ी

हालांकि यह प्रयोग अभी लैब तक ही सीमित है. असली चुनौती इसे चांद की असली परिस्थितियों में सफल बनाना होगा. क्योंकि चांद पर तापमान बहुत ज्यादा बदलता है. यहां गुरुत्वाकर्षण कम है और ऊर्जा की भी अपनी सीमाएं हैं. ऐसे में इस तकनीक को वहां काम करने लायक बनाना आसान नहीं होगा.

ऊर्जा सबसे बड़ी चुनौती

इस प्रक्रिया को चलाने के लिए काफी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिस्टम को चलाने के लिए लगभग 1 मेगावाट तक ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है. इसका मतलब है कि चांद पर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाने होंगे, जिससे इस मशीन को लगातार चलाया जा सके.

नासा और प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भूमिका

इस तरह के प्रयोग दिखाते हैं कि अब अंतरिक्ष मिशन सिर्फ सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं रह गए हैं. निजी कंपनियां भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. NASA भी लंबे समय से चांद पर इंसानों की वापसी और वहां स्थायी ठिकाना बनाने की योजना पर काम कर रही है. ऐसे में इस तरह की टेक्नोलॉजी भविष्य के मिशनों की रीढ़ बन सकती है.

भविष्य की तस्वीर क्या होगी

अगर सब कुछ सही रहा, तो आने वाले सालों में चांद पर इंसानों का रहना आम बात हो सकती है. कल्पना कीजिए, जहां आज सिर्फ मिशन जाते हैं, वहीं कल इंसान रहेंगे, काम करेंगे और शायद खेती तक करेंगे. इस दिशा में यह खोज एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है. इस तकनीक का फायदा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहने वाला है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे पृथ्वी पर भी नई टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती हैं, खासकर संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के मामले में. अगर हम दूसरे ग्रहों पर सीमित संसाधनों से काम करना सीख जाते हैं, तो पृथ्वी पर भी संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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