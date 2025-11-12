Advertisement
109 साल से सुलग रही है धरती! झरिया की जमीन क्यों उगल रही है आग? मौत के साये में 4.5 लाख लोग

Science News: कोयला मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1916 में शुरू हुई यह घटना आज तक जारी है. 109 सालों से धरती का सीना चीरकर बाहर आती यह आग, लाखों लोगों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है. जानिए क्यों बुझ नहीं पा रही ये रहस्यमयी आग…

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:21 PM IST
109 साल से सुलग रही है धरती! झरिया की जमीन क्यों उगल रही है आग? मौत के साये में 4.5 लाख लोग

Jharia Fire: झारखंड का झरिया (Jharia) कोयला क्षेत्र बीते 100 से ज्यादा सालों से लगातार सुलग रहा है. धनबाद के अंदर आने वाले इस क्षेत्र की धरती से आग निकलने की वजह आपको दंग कर देगी. यह आग जमीन का सीना चीरकर बाहर आती है, इंसानों, जानवरों और पेड़-पौधों को धीरे-धीरे खत्म कर रही है. यहां के लगभग 4.5 लाख लोग हर पल मौत के साए में जीने को मजबूर हैं. चलिए जानते हैं इस जलती आग के पीछे की कहानी...

धरती के नीचे 19.4 बिलियन टन कोयला जल रहा
झरिया भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है, जहां करीब 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोल मौजूद होने का अनुमान है. यहां 23 बड़ी जमीन के नीचे और 9 खुली खदानें हैं. इस कोयले का खुदाई अंग्रेजों के जमाने 1894 से हो रहा है. 

109 साल शुरू हुई आग
कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि आग लगने की पहली घटना आज से करीब 109 साल पहले यानी 1916 में सामने आई थी. लंबे समय तक हुए अवैज्ञानिक खनन (Unscientific Mining) के चलते यह आग लगातार बढ़ती ही रही, जिसे आज तक काबू में नहीं किया जा सका है.

हवा, पानी और जमीन में घुलता जहर
लगातार आग के चलते जमीन जगह-जगह से टूटने लगी है और घरों की दीवारों में दरारें आ रही हैं. जमीन के अंदर सुलग रही इस आग से भारी मात्रा में जहरीली गैसें जैसे- CO2, CO, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड निकल रही हैं. ये गैसें यहां की जमीन और पानी में जहर घोल रही हैं, जो ग्लोबल वॉर्मिंग और इंसानी जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं.

कोयले का नुकसान
CSIR की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 38 मैट्रिक टन कोकिंग कोल जलकर राख हो चुका है और आग की वजह से करीब 1900 मैट्रिक टन कोयला फंस गया है जिसे निकालना अब नामुमकिन है.

गरीबी और पलायन की मजबूरी
झरिया की करीब 83% आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोयला खनन से जुड़ी है. आग के खतरे के कारण लोगों को विस्थापित करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी खनन से जुड़ी है. इसलिए ये बेबस लोग गरीबी, बेरोजगारी और प्रवास की मजबूरी में फंसकर रह गए हैं. जहां यह आग आज भी उनके जीवन को सुलगा रही है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

JharkhandJharia Fire

