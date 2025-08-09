4 बार अंतरिक्ष में उड़ान, 715 घंटे का सफर.. NASA के सबसे बहादुर एस्ट्रोनॉट की 97 की उम्र में मौत
Advertisement
trendingNow12873199
Hindi Newsविज्ञान

4 बार अंतरिक्ष में उड़ान, 715 घंटे का सफर.. NASA के सबसे बहादुर एस्ट्रोनॉट की 97 की उम्र में मौत

Jim Lovell Dies: NASA के अंतरिक्ष यात्री जिम लॉवेल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने 1970 अपोलो मिशन का नेतृत्व किया था. नासा की प्रेस रीलीज के मुताबिक उनकी मौत इलिनोइस के लेक फॉरेस्ट में हुई लेकिन अभी उनकी मृत्यु का असली कारण सामने नहीं आ पाया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 बार अंतरिक्ष में उड़ान, 715 घंटे का सफर.. NASA के सबसे बहादुर एस्ट्रोनॉट की 97 की उम्र में मौत

NASA Astronaut Dies: जिम लॉवेल अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले बहुत ही खास व्यक्ति थे. उन्होंने कुल 4 बार अंतरिक्ष की यात्रा की और 715 घंटों से ज्यादा का समय स्पेस में बिताया. अपोलो 13 से पहले 3 और मिशनों में उड़ान भरी थी जो जेमिनी 7, जेमिनी 12 और अपोलो 8. Apollo 8 मिशन में वह चंद्रमा के चारों ओर घूमे थे जिससे चांद को 2 बार करीब से देखने वाले वह पहले व्यक्ति बन गए थे. अपोलो 13 मिशन के दौरान जिम लॉवेल अपने साथी जॉन स्विगर्ट जूनियर और फ्रेड हेज जूनियर के साथ धरती से जब 2 लाख मील दूर थे तब उनके यान का ऑक्सीजन टैंक फट गया था. 

टैंक फटने के बाद क्या हुआ?
ऑक्सीजन टैंक फटने के बाद उन्होंने मिशन कंट्रोल से कहा, ह्यूस्टन हमारे सामने बड़ी समस्या आ गई है. इसके बाद बिना चांद पर उतरे ही उन्हें वापस लौटना पड़ा था. उनका चंद्रमा पर जाने का अभियान रद्द हो गया था इसलिए  उन्हें धरती पर आने के लिए अपने यान के इंजन को चंद्रमा के दूसरी तरफ से वापस घुमाना पड़ा. मुश्किलों से भरे सफर के बाद 3 दिन बाद प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गए.

अपोलो 13: फेल होकर भी सफल कैसे?
इस मिशने को अपोलो प्रोग्राम की सफल विफलता के तौर पर देखा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ खराब होने के बाद भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस आ गए थे. इस घटना की कहानी पर रॉन हॉवर्ड ने Apollo 13 नाम की एक फिल्म भी बनाई थी. जिम लॉवेल के परिवार ने बयान जारी कर के उनके मृत्यु की खबर दी.

क्या करते थे जिम लॉवेल?
परिवार ने इस दुखद घटना की सूचना दी और कहा, हमारे प्यारे पिता, USN Captain ए जिम लॉवेल, नौसेना पायलट, अधिकारी, अंतरिक्ष यात्री, नेता और खोजकर्ता के निधन से हमें बहुत दुख पहुंचा है. उनके परिवार ने गुजारिश की है कि इस दुख की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए.

NASA ने क्या बयान दिया?
नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने लॉवेल की सराहना करते हुए कहा, मुश्किल समय में भी उनके शांत रहने की प्रतिभा कमाल की थी जिस कारण उनके साथियों को सुरक्षित धरती पर वापस लाने में मदद मिली. Jim Lovell की तेज सोच और नए तरीकों ने नासा के मिशनों को बहुत कुछ सिखाया.

FAQ
1- जिम लॉवेल कौन थे और उनकी उम्र कितनी थी?
Ans: जिम लवेल NASA के अंतरिक्ष यात्री थे जिनका 97 साल की उम्र में निधन हो गया.

2- उन्होंने किस-किस मिशन में हिस्सा लिया था?
Ans: जिम ने नी 7, जेमिनी 12, अपोलो 8 और अपोलो 13 में उड़ान भरी थी. 

3- जिम लॉवेल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?
Ans: चंद्रमा को 2 बार करीब से देखने वाले पहले व्यक्ति थे.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

jim lovell diesNASA astronaut

Trending news

आज रक्षाबंधन पर मॉनसून ने बरपाया अपना कहर, सुबह-सुबह बारिश ने किया शुभ मुहूर्त?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून ने बरपाया अपना कहर, सुबह-सुबह बारिश ने किया शुभ मुहूर्त?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;