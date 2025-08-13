फाइटर जेट ही नहीं बल्कि हीटर और जनरेटर में इस्तेमाल किया जा सकता है ये फ्यूल! नाटो भी करता है इसका इस्तेमाल

क्या है जेपी-8 और क्यों है विशेष

जे पी-8 जिसको जेट प्रोपेलेंट 8 भी कहते है यह ईंधन केरोसिन से बनता है और आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर नाटो देश की वायु सेनाएं ही करती हैं. इस जेट ईंधन को बनाने के लिए इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे यह ईंधन को अधिक सुरक्षित और सेना के लिहाज से काफी बेहतर माने जाते हैं. इस ईंधन को इस तरह से बनाया गया है कि यह किसा भी मौसम या परिस्थिति में अच्छे से काम करता रहे.

लड़ाकू विमान क्यों नहीं करते पेट्रोल या डीजल का उपयोग?

पेट्रोल या डीजल जैसे ईंधन लड़ाकू विमानों के सही से ऊर्जा नहीं दे सकते हैं और इन्हें चलाने के लिए इनमें सही से ऊर्जा नहीं होती है. फाइटर प्लेन को चलाने के लिए बहुत ही ऊर्जा की जरूरत होती है इसलिए युद्ध के मैदान में JP-8 ईंधन ही काम आता है और यह बहुत कम तापमान पर भी जमता नहीं है और यह ईंधन आसानी से आग भी नहीं पकड़ता है यही कारण है कि इस तेल को आम कार और गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया है.

बहु उपयोगी है ये ईंधन

जेपी-8 फ्यूल को एक खास ईंधन माना जाता है क्योंकि यह इंधन एक बार में कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आपको बता दें कि इस ईंधन को टैंक, जनरेटर और हीटर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जिसकी वजह से युद्ध के दौरान इसी तेल से ही सभी कामों को किया जा सकता है. जिससे अन्य काम को तेजी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है. यह ईंधन बर्फ-रोधी एजेंट, जंग-रोधी और स्टैटिक डिसिपेटर होते हैं जो किसी भी तेज गति या फिर ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाजों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं

भविष्य में जेपी-8 ईंधन

जैसे जैसे समय बदल रहा है इकोसिस्टम और हेल्थ को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, वैज्ञानिकों की तलाश इस बात को लेकर जारी है कि वह ऐसे ईंधन की तलाश करें जो लैब में बनाया जा सके और या फिर जैविक चीजों से बनाया जाए. लेकिन अभी उनके पास जो जेपी-8 इंजन है वही उनके लिए सबसे बेस्ट है.