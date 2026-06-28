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क्या अल नीनो ने रोक दी बरसात? जानिए जून में भयंकर गर्मी से क्यों तरस गए लोग और जुलाई में क्या होने वाला है

Monsoon update 2026: जून में भयंकर गर्मी का कहर जारी है और मौसम विभाग के दावों के बावजूद हकीकत में बारिश गायब है. 146 साल के सबसे सूखे जून में हर कोई अल नीनो को कोस रहा है. लेकिन असली विलेन 5 वेदर सिस्टम हैं, जिन्होंने मॉनसून को रोक दिया. जानिए जुलाई में क्या पलटेगा पासा?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:58 AM IST
क्या अल नीनो ने रोक दी बरसात? जानिए जून में भयंकर गर्मी से क्यों तरस गए लोग और जुलाई में क्या होने वाला है
Image Credit: Ai ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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