/क्या अल नीनो ने रोक दी बरसात? जानिए जून में भयंकर गर्मी से क्यों तरस गए लोग और जुलाई में क्या होने वाला है

El Nino impact on Indian Monsoon: जून में भयंकर गर्मी का कहर जारी है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है. कागजों पर मॉनसून का सफर जारी है, लेकिन हकीकत में बारिश गायब है. यह अजीब विरोधाभास जून 2026 में देखने को मिला, जो मौसम के 146 साल के इतिहास में सबसे सूखे जून के महीनों में से एक दर्ज किया गया है. क्या जून में हुए कम बारिश के पीछे अल नीनो है या कुछ और? आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ठंडी हवाओं की जगह बरस रही है आग, और क्या जुलाई में पलटेगा मौसम का पासा?
मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा अब भी बारिश के इंतजार में है. वैसे तो दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 4 जून को थोड़ा देरी से केरल के तट पर पहुंचा था और 15 जून तक इसने दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से को कवर भी कर लिया. लेकिन इसके बाद मॉनसून अचानक रुक गया. लगभग दो सप्ताह तक देश के आसमान में सन्नाटा छाया रहा, जिससे देश में बारिश की 40% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई. मध्य भारत में तो हालात और खराब रहे, जहां सामान्य से 60% कम बारिश हुई.
अब कुछ क्षेत्रों में बारिश फिर से शुरू तो हुई, लेकिन जून में हुए इस बड़े घाटे की भरपाई करने में अभी समय लगेगा.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मॉनसून कभी किसी एक वजह से नहीं रुकता. इस बार एक साथ 5 ऐसे कारण हैं, जिन्होंने बारिश को रोक दिया-
कमजोर MJO
MJO यानी मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन, यह बादलों और तूफानों का एक चक्र होता है, जो हर 30 से 60 दिनों में भूमध्य रेखा के चक्कर लगाता है. जब यह हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो भारत में भारी बारिश कराता है. लेकिन जून में यह दूर चला गया और अपने साथ बारिश को भी ले गया.
ढीली पड़ी सोमाली जेट विंड
पूर्वी अफ्रीका से भूमध्य रेखा को पार कर अरब सागर से भारत तक नमी लाने वाली इस तेज हवा को मॉनसून की सप्लाई लाइन कहते हैं. इस बार यह हवा अपनी पूरी क्षमता से बहुत नीचे चल रही थी.
उत्तर-पश्चिम की सूखी और गर्म हवाएं
उत्तर-पश्चिम भारत और पश्चिम एशिया के रेगिस्तानों से आई गर्म हवाओं ने मध्य भारत के ऊपर एक ढक्कन की तरह काम किया, जिसने बादलों को बनने ही नहीं दिया.
न्यूट्रल रहा IOD
IOD यानी इंडियन ओशन डिपोल, हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के तापमान का यह उतार-चढ़ाव इस बार न्यूट्रल रहा. अगर पश्चिमी हिस्सा गर्म होता तो मॉनसून को अतिरिक्त ताकत मिलती, जो इस बार नहीं मिली.
बंगाल की खाड़ी का शांत रहना
बंगाल की खाड़ी में इस बार वे कम दबाव के क्षेत्र नहीं बने, जो आमतौर पर बादलों को खींचकर देश के अंदरूनी हिस्सों तक लाते हैं.
चर्चा भले ही अळ नीनो का हो, लेकिन जून की कम बरसात के लिए पूरी तरह से अल नीनो जिम्मेदार नहीं है. अमेरिकी एजेंसी NOAA ने जून के दूसरे हफ्ते में अल नीनो की घोषणा की है और इसके सर्दियों तक और मजबूत होने की आशंका है. लेकिन अल नीनो का असर आमतौर पर जुलाई, अगस्त और सितंबर में ज्यादा दिखता है. IMD का भी मानना है कि जून में अल नीनो का असर सीमित था, असली वजह बाकी 5 सिस्टम्स का एक साथ आना था.
हालांकि राहत की बात यह है कि 23 जून के आसपास मॉनसून में थोड़ी तेजी आई है, सोमाली जेट मजबूत हुआ है और बारिश मुंबई से होते हुए मध्य भारत की तरफ बढ़ी है. इसके बावजूद, IMD का अनुमान है कि यह सीजन सामान्य से कम रह सकता है. हालांकि जुलाई में ठीक बरसात होने की उम्मीद है.