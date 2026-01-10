नंगी आंखों से दिखेगा जुपिटर... 4 चांद और लाल राक्षसी धब्बा; वैज्ञानिक बोले ये तो...

jupiter at its brightest: जनवरी में वुल्फ मून के बाद अब जुपिटर रात के आकाश में सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देगा. दूरबीन से इसके चार चंद्रमा और विशाल लाल धब्बा भी देखे जा सकते हैं, जो एक अद्भुत खगोलीय नजारा पेश करेंगे.
jupiter at its brightest: जनवरी के इस महीने का आसमान कुछ खास नजारे पेश कर रहा है. नए साल की तरह, पहले कुछ रातों में भेड़िया चांद यानी वुल्फ मून ने पूरी धरती को चांदनी से रोशन किया है. अब जब यह चांद धीरे-धीरे फीका पड़ रहा है, तो जुपिटर यानी बृहस्पति का समय है. रात के आकाश में यह ग्रह सबसे चमकदार और बड़ा दिखाई देगा, जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है.
जुपिटर को प्राचीन रोमन देवी-देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है. यह हर शाम पूरब की दिशा में उगता है. इसकी चमक किसी तारे से कम नहीं, सिवाय सबसे चमकदार तारे सीरियस के, आज रात जुपिटर ओपोजिशन की स्थिति में है. इसका मतलब है कि पृथ्वी, जुपिटर और सूर्य के बीच है. अगर आपने कभी तारे देखने का प्रयास नहीं किया, तो आज की रात बिल्कुल सही है.
जुपिटर वास्तव में एक विशाल ग्रह है. यह पृथ्वी के 1,300 गुना आकार का है. इसकी वातावरण की मोटाई लगभग 1,000 किलोमीटर है. इसके नीचे तरल हाइड्रोजन का समुद्र है, जिसकी गहराई 20,000 किलोमीटर है. जुपिटर का एक दिन केवल 10 घंटे का होता है. तेज घूमने की वजह से इसके वायुमंडल में 1,450 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं. इस वजह से इसके बादलों में रंग-बिरंगे धब्बे और लंबे समय तक रहने वाले तूफान बनते हैं. इनमें सबसे बड़ा लाल धब्बा पृथ्वी से तीन गुना बड़ा है और दूरबीन से देखा जा सकता है.
जुपिटर के चार सबसे बड़े चंद्रमा भी दूरबीन से दिखाई देते हैं. कैलिस्टो, गैनीमेड, यूरोपा और आयो, इनका नाम ग्रीक भगवान ज्युस के प्रेमियों के नाम पर रखा गया है. इन्हें पहली बार गैलीलियो ने 1610 में देखा था. आयो चांद के आकार का है और यह सौर मंडल का सबसे ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय ग्रह माना जाता है. यहां लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं और लावा बाहर निकलता रहता है.
जुपिटर के आस-पास कैस्टर और पोलक्स भी चमक रहे हैं. ये मिथक कथा के पात्र हैं और मिथुन नक्षत्र के प्रमुख तारे हैं. भले ही पृथ्वी से यह पास दिखते हैं, असल में ये प्रकाश वर्षों दूर हैं. इसी तरह, वुल्फ मून और पृथ्वी परस्पर गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव महसूस करते हैं. यह खिंचाव समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है. आकाश में हर ग्रह और तारा एक अद्भुत नृत्य कर रहे हैं. एक साफ सर्द रात में यह नजारा देखकर मन खुश हो जाता है.
