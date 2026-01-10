Advertisement
trendingNow13069698
Hindi Newsविज्ञाननंगी आंखों से दिखेगा जुपिटर... 4 चांद और लाल राक्षसी धब्बा; वैज्ञानिक बोले ये तो...

नंगी आंखों से दिखेगा जुपिटर... 4 चांद और लाल राक्षसी धब्बा; वैज्ञानिक बोले ये तो...

jupiter at its brightest: जनवरी में वुल्फ मून के बाद अब जुपिटर रात के आकाश में सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देगा. दूरबीन से इसके चार चंद्रमा और विशाल लाल धब्बा भी देखे जा सकते हैं, जो एक अद्भुत खगोलीय नजारा पेश करेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नंगी आंखों से दिखेगा जुपिटर... 4 चांद और लाल राक्षसी धब्बा; वैज्ञानिक बोले ये तो...

jupiter at its brightest: जनवरी के इस महीने का आसमान कुछ खास नजारे पेश कर रहा है. नए साल की तरह, पहले कुछ रातों में भेड़िया चांद यानी वुल्फ मून ने पूरी धरती को चांदनी से रोशन किया है. अब जब यह चांद धीरे-धीरे फीका पड़ रहा है, तो जुपिटर यानी बृहस्पति का समय है. रात के आकाश में यह ग्रह सबसे चमकदार और बड़ा दिखाई देगा, जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है.

जुपिटर को प्राचीन रोमन देवी-देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है. यह हर शाम पूरब की दिशा में उगता है. इसकी चमक किसी तारे से कम नहीं, सिवाय सबसे चमकदार तारे सीरियस के, आज रात जुपिटर ओपोजिशन की स्थिति में है. इसका मतलब है कि पृथ्वी, जुपिटर और सूर्य के बीच है. अगर आपने कभी तारे देखने का प्रयास नहीं किया, तो आज की रात बिल्कुल सही है.

जुपिटर वास्तव में एक विशाल ग्रह है. यह पृथ्वी के 1,300 गुना आकार का है. इसकी वातावरण की मोटाई लगभग 1,000 किलोमीटर है. इसके नीचे तरल हाइड्रोजन का समुद्र है, जिसकी गहराई 20,000 किलोमीटर है. जुपिटर का एक दिन केवल 10 घंटे का होता है. तेज घूमने की वजह से इसके वायुमंडल में 1,450 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं. इस वजह से इसके बादलों में रंग-बिरंगे धब्बे और लंबे समय तक रहने वाले तूफान बनते हैं. इनमें सबसे बड़ा लाल धब्बा पृथ्वी से तीन गुना बड़ा है और दूरबीन से देखा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जुपिटर के चार सबसे बड़े चंद्रमा भी दूरबीन से दिखाई देते हैं. कैलिस्टो, गैनीमेड, यूरोपा और आयो, इनका नाम ग्रीक भगवान ज्युस के प्रेमियों के नाम पर रखा गया है. इन्हें पहली बार गैलीलियो ने 1610 में देखा था. आयो चांद के आकार का है और यह सौर मंडल का सबसे ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय ग्रह माना जाता है. यहां लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं और लावा बाहर निकलता रहता है.

जुपिटर के आस-पास कैस्टर और पोलक्स भी चमक रहे हैं. ये मिथक कथा के पात्र हैं और मिथुन नक्षत्र के प्रमुख तारे हैं. भले ही पृथ्वी से यह पास दिखते हैं, असल में ये प्रकाश वर्षों दूर हैं. इसी तरह, वुल्फ मून और पृथ्वी परस्पर गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव महसूस करते हैं. यह खिंचाव समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है. आकाश में हर ग्रह और तारा एक अद्भुत नृत्य कर रहे हैं. एक साफ सर्द रात में यह नजारा देखकर मन खुश हो जाता है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Jupiter

Trending news

... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर
vaishno devi medical college
आंसुओं में बहे अरमान, चौपट हुए ख्वाब; 'राजनीतिक रार' ने क्लोज किया चैप्टर