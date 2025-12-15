यूरोपा पर रेंग रही 'राक्षसी मकड़ी'! नासा ने बृहस्पति के चांद पर खोजा जिंदगी का महा-सुराग; 2030 में खुलेगा सबसे बड़ा राज...

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानयूरोपा पर रेंग रही राक्षसी मकड़ी! नासा ने बृहस्पति के चांद पर खोजा जिंदगी का महा-सुराग; 2030 में खुलेगा सबसे बड़ा राज...

alien life on Europa : बृहस्पति के चांद यूरोपा पर नासा को एक अजीब मकड़ी जैसा निशान मिला है, जिसे वैज्ञानिक बर्फीली सतह के नीचे नमकीन पानी के बाहर आने का सबूत मान रहे हैं. यह निशान यूरोपा पर तरल पानी और सूक्ष्म जीवन की संभावना का सबसे बड़ा सुराग हो सकता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 01:44 PM IST
science news in hindi: सदियों से हमारे मन में यह सवाल आता रहा है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या हमारे अलावा और भी जीव मौजूद हैं. अब बृहस्पति के बर्फीले चांद, यूरोपा ने इस सवाल का जवाब देने की उम्मीद जगाई है. वैज्ञानिकों को यूरोपा पर एक बहुत ही अजीब और डरावना, मकड़ी जैसा निशान मिला है. यह देखकर लगता है जैसे किसी बहुत बड़े जीव ने सतह पर खरोंच मारी हो या कोई विशाल मकड़ी रेंग रही हो, नासा के गैलिलियो स्पेसक्राफ्ट ने इसे दशकों पहले देखा था, लेकिन इसका रहस्य अब खुला है.

 क्या है यह दीवार का राक्षस?
इस निशान को आयरिश भाषा में डम्हैन अल्ला नाम दिया गया है, जिसका मतलब है मकड़ी या दीवार का राक्षस. ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिकों ने अपनी नई रिसर्च में बताया है कि यह डरावना निशान कैसे बना होगा. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह किसी उल्कापिंड के टकराने से नहीं बना, बल्कि यह यूरोपा के अंदरूनी हिस्से में हो रही हलचल का सबूत है.

बर्फीली सतह के नीचे उबल रहा है नमकीन पानी?
वैज्ञानिकों ने इस मकड़ी की गुत्थी सुलझाने के लिए पृथ्वी पर बनी हुई एक प्रक्रिया का सहारा लिया है. उन्होंने पाया कि यह निशान बिल्कुल हमारी पृथ्वी के लेक स्टार्स  जैसा है. लेक स्टार्स तब बनते हैं जब जमी हुई झीलों की बर्फ में छेद हो जाता है और नीचे का पानी ऊपर आकर बहने लगता है, जिससे एक तारे जैसा पैटर्न बन जाता है.

रिसर्च के मुताबिक, यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे नमकीन पानी मौजूद है. जब किसी दबाव के कारण बर्फ की परत टूटती है, तो यह नमकीन पानी फव्वारे की तरह ऊपर आता है. यूरोपा पर इतनी ज्यादा ठंड है कि यह पानी सतह पर आते ही जम जाता है, लेकिन जमने से पहले यह मकड़ी जैसा निशान बना देता है.

एलियंस की तलाश का नक्शा
इस रिसर्च की लीड वैज्ञानिक लॉरेन मैक कीओन का कहना है कि ये निशान बताते हैं कि बर्फ के नीचे क्या है. अगर यूरोपा पर ऐसे और निशान मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि सतह के ठीक नीचे नमकीन पानी के छोटे तालाब यानी ब्राइन पूल हो सकते हैं. जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी है. अगर यूरोपा की मोटी बर्फ की पपड़ी के नीचे तरल पानी है, तो वहां छोटे जीवों के होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. यह मकड़ा सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि यह एक ऐसा नक्शा है जो हमें बताता है कि जीवन की तलाश में खुदाई कहां करनी है.

2030 में खुलेगा बड़ा राज
फिलहाल हमारे पास नासा के पुराने गैलिलियो स्पेसक्राफ्ट की तस्वीरें हैं. लेकिन असली खेल साल 2030 में शुरू होगा, नासा का नया मिशन यूरोपा क्लिपर उस समय बृहस्पति के सिस्टम में पहुंचेगा. यह स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की बहुत साफ तस्वीरें लेगा. अगर क्लिपर को वहां और भी ऐसे लेक स्टार्स मिलते हैं, तो यह बात पक्की हो जाएगी कि यूरोपा एक ओशन वर्ल्ड है. यह खोज हमारे सौरमंडल में कहीं और जीवन की तलाश का सबसे बड़ा सुराग हो सकती है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

europa alien life

