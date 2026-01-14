Advertisement
समंदर का शिकारी! तलवार जैसी नाक और खौफनाक दांत वाला ‘दैत्य’, जुरासिक कोस्ट पर मिला 'स्वॉर्ड ड्रैगन'

Sword Dragon Fossil: वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन के जुरासिक कोस्ट से करीब 19 करोड़ साल पुराना एक नया समुद्री जीव खोजा है. इसे स्वॉर्ड ड्रैगन नाम दिया गया है. यह खास तरह का इचथियोसॉर था. यह डॉल्फिन जैसा दिखता था. इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि जुरासिक काल में समुद्री जीवों का विकास किस समय और कैसे बदला गया.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:57 AM IST
Sword Dragon Fossil: ब्रिटेन के जुरासिक कोस्ट इलाके से एक लगभग पूरा कंकाल मिला है. अब वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम साबित हुआ है. यह कंकाल एक ऐसे समुद्री जीव का है जिसे पहले कभी पहचाना नहीं गया था. यह जीव इचथियोसॉर प्रजाति का था. ऐसा माना जा रहा है कि यह करोड़ों साल पहले समुद्रों में राज करता था.

स्वॉर्ड ड्रैगन
इस नए जीव का नाम Xiphodracon goldencapensis रखा गया है. इसे प्यार से डॉर्सेट का स्वॉर्ड ड्रैगन भी कहा जा रहा है. यह नाम इसकी लंबी, तलवार जैसी नाक की वजह से दिया गया है. यह जीव आकार में लगभग तीन मीटर लंबा था. देखने में डॉल्फिन जैसा लगता था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मछलियों और स्क्विड जैसे जीवों को खाता था.

100 साल बाद मिली नई पहचान
जुरासिक कोस्ट से अब तक हजारों इचथियोसॉर के जीवाश्म मिल चुके हैं. जीवाश्म खोजने वाली मशहूर मैरी एनिंग के समय से यहां लगातार खोज होती रही है. इसके बावजूद पिछले 100 साल में इस इलाके से शुरुआती जुरासिक काल का कोई नया इचथियोसॉर नहीं मिला था. ऐसे में यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है.

कहां मिला ये जीवाश्म
यह जीवाश्म साल 2001 में डॉर्सेट के गोल्डन कैप इलाके के पास मिला था. इसे स्थानीय जीवाश्म खोजकर्ता क्रिस मूर ने खोजा था. बाद में यह कंकाल कनाडा के रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में पहुंचा. जहां यह लंबे समय तक बिना अध्ययन के रखा रहा. अब वैज्ञानिकों ने इस पर गहराई से काम किया है. ध्यान देने वाली बात ये हैं कि इस कंकाल की सबसे खास बात है यह तीन-आयामी रूप में बहुत अच्छी हालत में है. इसमें खोपड़ी भी शामिल है. जिसमें आंखों का हिस्सा बहुत बड़ा है. नाक लंबी और तलवार जैसी है. वैज्ञानिकों को शक है कि इसके पेट में इसके आखिरी भोजन के भी निशान हो सकते हैं. जिस वजह से यह और ज्यादा खास बना जाता है.

क्यों है समय इतना अहम
जिस दौर से यह जीव जुड़ा है उसे प्लिएंसबैकियन काल कहा जाता है. इस समय कई इचथियोसॉर प्रजातियां खत्म हो गईं. नई प्रजातियां सामने आईं. इस दौर के जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं. इसलिए यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद कीमती है.

चोट और मौत के संकेत
वैज्ञानिकों ने पाया कि इस जीव की हड्डियों और दांतों में अजीब तरह की खराबी थी. इससे लगता है कि यह जीव जिंदा रहते हुए घायल या बीमार था. इसकी खोपड़ी पर बड़े शिकारी के काटने के निशान भी मिले हैं. ऐसा माना जा रहा है कि किसी और बड़े इचथियोसॉर ने इसे हमला कर मारा होगा. इससे पता चलता है कि उस समय समुद्र में जीवन बेहद खतरनाक था. इस स्वॉर्ड ड्रैगन में कुछ ऐसी हड्डियां भी मिली हैं, जो अब तक किसी और इचथियोसॉर में नहीं देखी गई थीं. खास तौर पर नाक के पास की एक हड्डी में कांटे जैसी बनावट है जो इसे बाकी सभी से अलग बनाती है.

नाम के पीछे की कहानी
डॉ. डीन लोमैक्स ने बताया कि नई प्रजाति का नाम रखना सबसे मजेदार काम होता है.Xipho ग्रीक भाषा में तलवार को कहते हैं और Dracon का मतलब ड्रैगन होता है. इचथियोसॉर को पिछले 200 साल से सी ड्रैगन कहा जाता रहा है. इसी वजह से इसका नाम स्वॉर्ड ड्रैगन रखा गया.

जल्द म्यूजियम में दिखेगा स्वॉर्ड ड्रैगन
यह अनोखा कंकाल अब रॉयल ओंटारियो म्यूजियम, टोरंटो में लोगों के देखने के लिए रखा जाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज न सिर्फ इचथियोसॉर के विकास को समझने में मदद करती है बल्कि यह भी बताती है कि करोड़ों साल पहले ब्रिटेन के समुद्र कैसे दिखते थे. वहां जीवन कितना खतरनाक था.

