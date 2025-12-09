ब्रह्मांड में फूलों की माला! जेम्स वेब ने खोजी 20 गैलेक्सी को पिरोने वाली 'कॉस्मिक वाइन', वैज्ञानिकों में मची हलचल

Early Universe Formation: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के शुरूआत की एक तस्वीर भेजी है, जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं साथ ही बहुत उत्साहित भी हैं. करीब 13 अरब साल पुरानी यह तस्वीर दिखाती है कि बिग बैंग के सिर्फ 1.8 अरब साल बाद ही ब्रह्मांड में एक बड़ी धनुषा के आकार की चमकदार संरचना बन चुकी थी. इसी को वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक वाइन कहा है.

कॉस्मिक वाइन कैसी दिखती है?

जेम्स वेब की ली गई इन्फ्रारेड तस्वीर में यह संरचना एक लंबी, चमकदार लड़ी की तरह दिखती है, जिसमें कम से कम 20 युवा आकाशगंगाएं एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं. इन सभी गैलेक्सिज की लड़ी 130 लाख प्रकाश-वर्ष तक फैली है यानी इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का एक विशाल कॉस्मिक हाईवे जिसमें पदार्थ बहता हुआ बड़े ढांचे बनाता रहा था.

कितनी पुरानी है ये संरचना?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लता उस समय की है जब ब्रह्मांड सिर्फ 1.8 अरब साल पुराना था. उस उम्र में ब्रह्मांड को इतना बड़ा ढांचा बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था. हालांकि तस्वीर बताती है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज विकसित हुआ है.

इन आकाशगंगाओं में क्या खास?

इस लता में शामिल हर गैलेक्सी की अपनी कहानी है, जैसे- इनमें बेहद तेज रफ्तार से नए तारे बन रहे हैं. कई गैलेक्सियां इतनी जल्दी बड़ी हो गईं कि उनका गैस भंडार खत्म होकर वे शांत हो गईं हैं. यह वह धागा है जिस पर आगे चलकर जायंट गैलेक्सी क्लस्टर बनते हैं. साथ ही यह अब तक पाया गया सबसे पुराना और सबसे लंबा कॉस्मिक फिलामेंट माना जा रहा है. आज भी हम जिस बड़े-बड़े गैलेक्सी समूहों को देखते हैं, वे ऐसे ही ब्रह्मांड के धागों पर टिके होते हैं.

बता दें कि मौजूदा कॉस्मोलॉजी थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड के शुरूआती समय में इतनी बड़ी, इतनी व्यवस्थित संरचना बननी लगभग असंभव थी लेकिन कॉस्मिक वाइन ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया है. इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण हमारी सोच से कहीं तेजी से काम कर रहा था जिससे डार्क मैटर का ढांचा बहुत जल्दी बन गया. वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि यह खोज ब्रह्मांड संबंधी समझ को पूरी तरह हिला सकती है.

जेम्स वेब ने ली तस्वीर

यह तस्वीर जेम्स वेब ने इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में ली है. इस प्रकाश को हम तक पहुंचने में 1100 करोड़ साल लगे हैं. इतनी दूर और इतनी साफ तस्वीर लेना दुनिया में सिर्फ जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही कर पाना संभव है.

