400 साल तक Free बिजली! कैसे भारत के रिएक्टर से अमेरिका की उड़ी नींद और चीन में पसरा सन्नाटा?

India's PFBR Milestone: भारत ने आज परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वह ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना देश के महान वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले देखा था. तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने आज अपनी क्रिटिकलिटी (Criticality) हासिल कर ली है. अगर आम भाषा में कहें तो, इस रिएक्टर ने अब खुद से बिजली पैदा करने वाली परमाणु प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से शुरू कर दिया है. यह केवल एक मशीन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के थ्री-स्टेज वाले परमाणु कार्यक्रम (Three-Stage Nuclear Programme) के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्टेज की बड़ी जीत है. आइए समझते हैं कि यह रिएक्टर इतना खास क्यों है और इससे आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है.

'क्रिटिकलिटी' (Criticality) का क्या मतलब है?

परमाणु विज्ञान की भाषा में 'क्रिटिकलिटी' का मतलब है कि अब रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन (Nuclear Fission) की प्रक्रिया स्थिर और नियंत्रित हो गई है. इसका मतलब अब यह रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह किसी भी परमाणु प्लांट के लिए सबसे अहम पड़ाव होता है.

क्यों खास है यह 'फास्ट ब्रीडर' टेक्नोलॉजी?

दुनिया के ज्यादातर परमाणु रिएक्टर 'थर्मल रिएक्टर' होते हैं, लेकिन भारत का यह PFBR एक 'फास्ट ब्रीडर' रिएक्टर है. यह रिएक्टर यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन का उपयोग करता है. इसके चारों तरफ 'यूरेनियम-238' की एक परत (Blanket) होती है. इससे जब रिएक्टर चलता है, तो इससे निकलने वाले न्यूट्रॉन इस बेकार यूरेनियम-238 को प्लूटोनियम में बदल देते हैं, जिसे दोबारा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस टेक्नोलॉजी से प्रदूषण और कचरे की समस्या बहुत कम हो जाती है. इसको ठंडा रखने के लिए पानी की जगह तरल सोडियम (Liquid Sodium) का इस्तेमाल होता है, जो इसे बहुत एडवांस बनाता है.

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थोरियम (Thorium) का खजाना और भारत का मास्टरप्लान

भारत के पास दुनिया के थोरियम भंडार का लगभग 25% हिस्सा है, लेकिन थोरियम सीधे तौर पर ईंधन नहीं बन सकता. थोरियम को ईंधन बनाने के लिए उसे 'फास्ट न्यूट्रॉन' से रिएक्शन कराना पड़ता है, जो केवल कलपक्कम जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही दे सकते हैं. यह सफलता भारत को ऊर्जा के मामले में अगले 400 सालों तक आत्मनिर्भर बना सकती है. इसके बाद अब हमें किसी दूसरे देश से यूरेनियम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

यह रिएक्टर खास क्यों है?

कलपक्कम का यह 500 मेगावाट का रिएक्टर एक 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जितना ईंधन (Fuel) इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज्यादा ईंधन पैदा करता है. इसके साथ ही जहां साधारण परमाणु रिएक्टरों में गर्मी कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, तो वहीं इस ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम (Liquid Sodium) का इस्तेमाल किया जाता है. सोडियम पानी की तुलना में गर्मी को बहुत तेजी से सोखता है, जिससे रिएक्टर की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है.

दुनिया रह गई दंग, भारत बना दूसरा देश!

यह रिएक्टर पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' है. इसे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दशकों की मेहनत से तैयार किया है. इस नई उपलब्धि के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है, जिसके पास व्यावसायिक स्तर पर ऑपरेशनल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है. इसके पहले यह कारनामा रूस ने किया है. अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देश भी अभी तक इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन भारत ने उनसे पहले बाजी मार ली है.

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आम आदमी को क्या फायदा?

इस नई टेक्नोलॉजी के बाद आने वाले समय में भारत के लोगों को बड़े पैमाने पर सस्ती और ग्रीन बिजली (Green Energy) मिलेगी. अब भारत को तेल या कोयले के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि इस रिएक्टर से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में भारत की मदद करेगा.

होमी जहांगीर भाभा का सपना हुआ पूरा

आपको बता दें कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले तीन स्टेज में डिवाइड किया था. इसका पहला स्टेज भारी पानी रिएक्टर (PHWR) बनाना था, जो अभी चल रहे हैं. इसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) बनाना था, जिसकी शुरुआत कलपक्कम से हो गई है. अब भारत के इस प्रोग्राम का तीसरा स्टेज थोरियम आधारित रिएक्टर बनाना है, जो आने वाले समय में पूरा होगा. भारत के वैज्ञानिक इस स्टेज के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं.

चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों है यह 'सिरदर्द'?

कलपक्कम की यह सफलता केवल बिजली से नहीं जुड़ी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से निकलने वाला बाय-प्रोडक्ट (Plutonium-239) उच्च गुणवत्ता का होता है, जो परमाणु हथियारों की क्षमता को और अधिक मॉर्डन बनाने में काम आ सकता है. हालांकि, भारत का आधिकारिक रुख इसे केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना है.

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सरकार और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के वैज्ञानिकों में जश्न का माहौल है. कलपक्कम के इस 500 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टर के सफल होने से अब देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही और रिएक्टर्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है. पीएम मोदी ने इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को बधाई दी है.

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