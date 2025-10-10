करवाचौथ के दिन देरी से क्यों निकलता है चांद? ये है ग्रह, चंद्रमा और सूरज के बीच का असली खेल

karwa chauth 2025 moon timing: महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं. करवा चौथ के दिन महिलाएं खुशहाल जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. रोजाना चांद समय पर निकल जाता है लेकिन करवा चौथ के दिन चांद काफी देर से निकलता है. ऐसे में अक्सर महिलाओं की बेचैनी बढ़ जाती है. चलिए जानते हैं करवाचौथ के दिन चांद देरी से क्यों निकलता है या नजर आता है.

देर से क्यों निकलता है चांद

चंद्रमा के दिखने का समय खगोलीय यांत्रिकी पर आधारित होता है. विज्ञान के अनुसार आसमान में ग्रह, चांद, और सूरज कैसे चलते हैं. पृथ्वी और चांद अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं.पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है इस वजह से चांद निकलने का समय हर दिन बदलता है. astronomy.stackexchange के अनुसार चांद रोजाना धीरे-धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है.

यानी चांद रोज अपने स्थान से खिसक जाता है. चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्व दिशा में करता है. हर रात और दिन में चंद्रमा को उस स्थिती में पहुंचता होता है जहां से वह उदय होगा, जिसक वजह से एक रात पहले की तुलना में चंद्रोदय में देरी होती है. चांद हर दिन लगभग 50 मिनट की देरी से उदय होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद रोजाना लगभग 13 डिग्री आगे बढ़ जाता है.

क्यों लगता है समय

चंद्रोदय का समय एक दिन से दूसरे दिन में लगभग 50 मिनट आगे बढ़ जाता है. कभी-कभी यह बदलाव मिनटों का नहीं बल्कि घंटे तक भी हो सकता है. पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमकर उस जगह वापस आने में लगभग 24 घंटे लगते हैं. जहां से आप चंद्रमा को पहली बार उगते देखते हैं लेकिन चंद्रमा अपनी कक्षा में लगभग 13 डिग्री आगे निकल जाता है. पृथ्वी को थोड़ा और घूमना पड़ता है ताकि चंद्रमा को फिर से क्षितिज पर देख सकें. इस वजह से चांद देरी से दिखता है.

करवा चौथ के दिन क्यों देरी से निकलता चांद

करवा चौथ के दिन चंद्रमा देरी से क्यों निकलता है इसका कारण चंद्रमा की दैनिक गति और उसकी कक्षीय स्थिति पर भी निर्भर करती है. दरअसल पूर्णिमा के दिन चांद सूर्यास्त के समय उदय होता है. वहीं करवा चौथ पूर्णिमा के 4 दिन बाद मनाया जाता है. रोजाना चांद लगभग 50 मिनट लेट उदय होता है. ऐसे में 4 दिन का टोटल समय 200 मिनट है. यानी करवा चौथ के दिन चांद 3 घंटे 20 मिनट की देरी से उदय होता है.

किसी जगह जल्दी तो किसी जगह देर से क्यों नजर आता है चांद

करवा चौथ के दिन कुछ जगह चांद जल्दी नजर आता है तो वहीं कुछ जगह पर चांद देरी से नजर आता है. इसके पीछे का कारण पृथ्वी का वायुमंडल भी है. पृथ्वी की चारों तरफ की हवा का घेरा अदृश्य शीशे या लेंस की तरह काम करता है. जब चांद क्षितिज के पास होता है तो हवा उसकी रोशनी को थोड़ा मोड़ देती है. इस वजह वजह से चांद अपनी असली जगह से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है. ऐसे में हमें लगता है कि चांद थोड़ा पहले निकल आया जबकि वह असल में अभी ऊपर नहीं आया होता है.

