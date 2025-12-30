कश्मीर की धरती ने उगला 2000 साल पुराना रहस्य, जेहनपोरा में मिली कुषाण काल की बौद्ध विरासत; वैज्ञानिकों ने खोल दिए राज

Ancient Buddhist Stupas India: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले का जेहनपोरा गांव अब अचानक चर्चा में आ गया है. यहा पर एक गांव अब तक एक सामान्य सा इलाका माना जाता था. हाल ही में यहां हुई खुदाई ने कश्मीर के भूले-बिसरे बौद्ध इतिहास की झलक को सामने लाकर रख दिया है. पुरातत्वविदों को यहां करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है. यह स्थल कुषाण काल का बताया जा रहा है.

साधारण मिट्टी के ढेर से निकली बड़ी कहानी

जेहनपोरा गांव में कुछ मिट्टी के ऊंचे-नीचे ढेर थे.इन्हें पहले लोग सामान्य समझते थे. पुरातत्वविदों ने इनकी खुदाई शुरू की तो जमीन के नीचे से बौद्ध स्तूप, मठों की इमारतें और दूसरी पुरानी संरचनाएं निकल सामने आईं. इनसे साफ होता है कि यह जगह कभी बौद्ध धर्म का एक अहम केंद्र रही होगी.

बता दें कि इस खोज की शुरुआत एक अनोखे सुराग से हुई. फ्रांस के एक संग्रहालय में रखी दशकों पुरानी धुंधली तस्वीरों में बारामूला इलाके के तीन बौद्ध स्तूप दिखे थे. इन तस्वीरों ने रिसर्चर्स का ध्यान खींचा है. इसके बाद जेहनपोरा में दोबारा सर्वे किया गया. यहीं से इस बड़े बौद्ध स्थल का पता चला.

ड्रोन सर्वे से मिली पुष्टि

विशेषज्ञों ने ड्रोन की मदद से गांव का सर्वे किया. इससे यह साफ हो गया कि यहां दिख रहे टीले प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं. इसका मतलब है कि यहां किसी जमाने में एक सोची-समझी बस्ती और धार्मिक केंद्र मौजूद रहा होगा.

कुषाण काल से जुड़ा अहम केंद्र

पुरातत्वविदों का मानना है कि जेहनपोरा कुषाण काल में एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र हो सकता है. कुछ विशेषज्ञ इसे कुषाण शासक हुइविश्क की राजधानी हुविष्कपुरा से भी जोड़कर देख रहे हैं. यहां मिले स्तूपों और मठों की बनावट गांधार शैली से काफी मिलती-जुलती है.

प्राचीन रास्ते पर बसा था यह गांव

जेहनपोरा की जगह भी इस खोज को और खास बना देती है. यह इलाका पुराने समय में गांधार और कश्मीर को जोड़ने वाले व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्ग पर पड़ता था. इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र धर्म और संस्कृति के आदान-प्रदान में बड़ी भूमिका निभाता था. बता दें कि इस पूरी खुदाई का काम जम्मू-कश्मीर के आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम विभाग और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया था. अधिकारियों का कहना है कि यह खोज कश्मीर के इतिहास को नए नजरिए से देखने में मदद करेगी.

प्रधानमंत्री ने बताया गर्व का पल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में इस खोज का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि एक पुरानी तस्वीर में दिखे तीन बौद्ध स्तूपों से यह खोज शुरू हुई और इसी से कश्मीर का करीब 2,000 साल पुराना इतिहास सामने निकलकर आया है. उन्होंने जेहनपोरा को कश्मीर की समृद्ध पहचान और गौरवशाली अतीत की याद दिलाने वाला स्थान बताया है.

