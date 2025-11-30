केरल के इन नामों से जानी जाएंगी मंगल ग्रह की खास जगहें, IIST वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

Kerala Name on Mars: केरल के प्रसिद्ध नाम जैसे थुम्बा, वर्कला, पेरियार, वलियामाला और बेकल अब सिर्फ भारत के शहर नहीं रहे. इन नामों को अब मंगल ग्रह पर मौजूद गड्ढों और घाटियों को दिया गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)ने मंजूरी दे दी है. मंगल ग्रह के जैंथे टेरा इलाके में एक 3.5 अरब साल पुराना गड्ढा है जिसे महान भारतीय भूविज्ञानी एम.एस. कृष्णन को सम्मान देने के लिए यह नाम दिया गया है. मंगल ग्रह की जिन जगहों को केरल से जुड़े ये नाम मिले हैं उनका प्रस्ताव केरल के शोधकर्ता आसिफ इकबाल कक्कासेरी और राजेश वीजे ने दिया था.

वैज्ञानिकों की खोज

कक्कासेरी पहले IIST(इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी)में काम करते थे. अब वे कासरगोड के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने IIST के राजेश के साथ मिलकर एक सिसर्च की जिसमें उन्होंने चांद या मंगल पर एक क्रेटर में पुराने समय के ग्लेशियर और नदी बहने के निशान खोजे. 3 बड़ी जगहों के नाम पानी और बर्फ के निशानों के कारण कृष्णन क्रेटर, कृष्णन पलुस और पेरियार वल्लिस रखे गए हैं.

नामकरण में केरल का योगदान

कुछ क्रेटरों के नाम केरल की जगहों पर रखे गए हैं जैसे वलियामाला जहां IIST स्थित है, थुम्बा-जहां 1960 के दशक में ISRO शुरू हुआ था, वर्कला- यहां की चट्टानें मंगल की तरह खास हैं, बेकल- एक एतिहासिक किला और पेरियार जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है.

कैसे रखे गए नाम?

इन नामों को ऐसे छोटे शहरों के नाम पर रखा गया है जिनकी आबादी 1,00,000 से कम है. इन शहरों के नाम सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ बोलने में आसान हैं. इन नामों के साथ यह पहली बार है कि मंगल ग्रह पर केरल की जगहों के नाम रखे गए हैं. अब ये नाम गंगा और देवेंद्र लाल जैसे अन्य भारतीय नामों के साथ शामिल हो गए हैं.

शुरुआत में हुई थी मु्श्किलें

टीम को शुरुआत में मना कर दिया गया था क्योंकि नामों को बोलना या नियमों का पालन करना मु्श्किल था. लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिक की और आखिरकार उन्हें IAU से मंजूरी मिल गई. उनका शोध मेटियोरिटिक्स एंड प्लैनेटरी साइंस नाम की पत्रिका में छपा है जो दिखाता है कि मंगल ग्रह पर जैंथ टेरा नाम की जगह पर पानी के निशान हैं.