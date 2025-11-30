Advertisement
trendingNow13023699
Hindi Newsविज्ञान

केरल के इन नामों से जानी जाएंगी मंगल ग्रह की खास जगहें, IIST वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

Science latest News: केरल के जाने-पहचाने नाम जैसे थुम्बा, वर्कला, पेरियार, वलियामाला और बेकल अब सिर्फ नाम नहीं रहे बल्कि मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केरल के इन नामों से जानी जाएंगी मंगल ग्रह की खास जगहें, IIST वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

Kerala Name on Mars: केरल के प्रसिद्ध नाम जैसे थुम्बा, वर्कला, पेरियार, वलियामाला और बेकल अब सिर्फ भारत के शहर नहीं रहे. इन नामों को अब मंगल ग्रह पर मौजूद गड्ढों और घाटियों को दिया गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ(IAU)ने मंजूरी दे दी है. मंगल ग्रह के जैंथे टेरा इलाके में एक 3.5 अरब साल पुराना गड्ढा है जिसे महान भारतीय भूविज्ञानी एम.एस. कृष्णन को सम्मान देने के लिए यह नाम दिया गया है. मंगल ग्रह की जिन जगहों को केरल से जुड़े ये नाम मिले हैं उनका प्रस्ताव केरल के शोधकर्ता आसिफ इकबाल कक्कासेरी और राजेश वीजे ने दिया था. 

वैज्ञानिकों की खोज
कक्कासेरी पहले IIST(इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी)में काम करते थे. अब वे कासरगोड के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने IIST के राजेश के साथ मिलकर एक सिसर्च की जिसमें उन्होंने चांद या मंगल पर एक क्रेटर में पुराने समय के ग्लेशियर और नदी बहने के निशान खोजे. 3 बड़ी जगहों के नाम पानी और बर्फ के निशानों के कारण कृष्णन क्रेटर, कृष्णन पलुस और पेरियार वल्लिस रखे गए हैं.

यह भी पढ़ें: पानी के नीचे मिली 524 किमी लंबी 'दूसरी दुनिया', इस गुफा में पनपते हैं बिना आंख वाले भयानक जीव

Add Zee News as a Preferred Source

नामकरण में केरल का योगदान
कुछ क्रेटरों के नाम केरल की जगहों पर रखे गए हैं जैसे वलियामाला जहां IIST स्थित है,  थुम्बा-जहां 1960 के दशक में ISRO शुरू हुआ था, वर्कला- यहां की चट्टानें मंगल की तरह खास हैं, बेकल- एक एतिहासिक किला और पेरियार जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है. 

कैसे रखे गए नाम?
इन नामों को ऐसे छोटे शहरों के नाम पर रखा गया है जिनकी आबादी 1,00,000 से कम है. इन शहरों के नाम सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ बोलने में आसान हैं. इन नामों के साथ यह पहली बार है कि मंगल ग्रह पर केरल की जगहों के नाम रखे गए हैं. अब ये नाम गंगा और देवेंद्र लाल जैसे अन्य भारतीय नामों के साथ शामिल हो गए हैं. 

यह भी पढ़ें: धरती का अंत निश्चित! 25 करोड़ साल बाद 'ट्रिपल व्हैमी' करेगा पृथ्वी को खत्म, वैज्ञानिक दंग

शुरुआत में हुई थी मु्श्किलें
टीम को शुरुआत में मना कर दिया गया था क्योंकि नामों को बोलना या नियमों का पालन करना मु्श्किल था. लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिक की और आखिरकार उन्हें IAU से मंजूरी मिल गई. उनका शोध मेटियोरिटिक्स एंड प्लैनेटरी साइंस नाम की पत्रिका में छपा है जो दिखाता है कि मंगल ग्रह पर जैंथ टेरा नाम की जगह पर पानी के निशान हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

IISTHindi Science news

Trending news

अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Indigo flight
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE
Jayakumar Sai Deepak
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE
देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा
Airbus
देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा