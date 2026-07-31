500 साल से बंद थी राजा की कब्र, खुलते ही एक-एक कर 15 वैज्ञानिकों की हुई मौत; अंदर छिपा था खतरनाक 'कातिल'

साल 1973 में पोलैंड के नेशनल मीडिया में एक खबर ने जबरदस्त हलचल मचा दी थी. रिसर्चर्स और पुरातत्वविदों की एक टीम को पोलैंड के 15वें दशक के महान राजा कैसिमिर चतुर्थ जगियेलोन के मकबरे को खोलने की विशेष अनुमति मिली थी. इसी खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. राजा कैसिमिर का निधन 1492 में हुआ था और करीब 500 साल बाद उनके अंतिम विश्राम स्थल को रिसर्च के लिए खोला जा रहा था.
सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब इतिहास के इस रहस्य को उजागर करने की कीमत रिसर्चर्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.
राजा का मकबरा खुलने के कुछ ही दिनों के भीरत, अंदर कदम रखने वाले 12 रिसर्चर्स में से 4 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वहीं अगल कुछ ही सप्ताह में मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई. समय बीता और करीब कुछ सालों के भीतर मकबरे के अंदर जाने वाले या लैब में कंकाल पर काम करने वाले कुल 15 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी थी.
शुरुआत में इसे मिस्र के ममी के श्राप जैसी किसी शक्ति से जोड़कर देखा जाने लगा. ठीक वैसा ही, जैसा 1922 में राजा तूतनखामेन की कब्र खोलने वाले लॉर्ड कार्नारवॉन की अचानक हुई मौत के समय माना गया था.
15 लोगों की जान जाने के बाद हर कोई हैरान था. लोगों के मन में यह सवाल आ रहा था कि आखिर 15 लोगों की मौत के पीछे श्राप था या कुछ और वजह. इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तहकीकात की, फिर जो सच सामने आया, वो चौंकाने वाला था. कब्र में मौत की वजह कोई श्राप नहीं, बल्कि सदियों से बंद हवा में पनप रहा बेहद खतरनाक और जहरीला फंगस था.
जब 1492 में राजा कैसिमिर का निधन हुआ था, तब भीषण गर्मी पड़ रही थी. उनका शरीर तेजी से सड़ने लगा था, जिसे आनन-फानन में साधारण लकड़ी के ताबूत में रखकर बंद कर दिया गया. 500 साल तक बिना हवा और नमी में बंद रहने के कारण ताबूत तो सड़ गया, लेकिन वहां फंगस के लिए एकदम अनुकूल माहौल बन गया.
1973 में जब कब्र खोली गई, तो हवा में फफूंद का बहुत ज्यादा जमावड़ा था. टेस्ट में पाया गया कि कब्र के अंदर Aspergillus, Penicillium rubrum और Penicillium rugulosum जैसे घातक फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थे.
नार्मल स्थितियों में ये फंगस सिर्प एलर्जी या हल्का बुखार देते हैं. लेकिन बंद जगह पर जब इन्हें सांस के जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में सूंघ लिया जाए, तो ये जानलेवा बन जाते हैं. कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के फेफड़ों में जाकर ये फंगस अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि इंसान की कुछ ही दिनों में या धीरे-धीरे सालों में मौत हो जाती है.
साल 2015 में जर्नल ऑफ द एयर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन में छपे एक रिसर्च ने भी इसकी पुष्टि की कि ऐसी ऐतिहासिक प्राचीन कब्रों के अंदर फंगस का स्तर इंसान के लिए सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा होता है.
इसी वजह से आज पुरातत्वविद किसी भी पुरानी कब्र या मकबरे में प्रवेश करने से पहले विशेष मास्क और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं.