जब हुआ था 10000 परमाणु बमों से बड़ा विस्फोट! धरती पर दर्ज अब तक की सबसे तेज आवाज, जिसने 7 बार लगाया था धरती का चक्कर

Loudest Sound Ever Recorded: वैसे तो मानव इतिहास में कई तेज आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं, जैसे- ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण या उल्कापिंड का टकराव लेकिन एक आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि इसे पृथ्वी पर अब तक की सबसे भयंकर आवाज माना जाता है. आइए आपको बताते हैं मानव इतिहास में रिकॉर्ड की गई सबसे तेज आवाज के बारे में.

मनुष्य की ध्वनि सहनशीलता

इंसान का कान लगभग 120 डेसिबल तक की आवाज को आराम से सहन कर सकता है. अगर इससे ज्यादा तेज आवाज होती है तो कान में दर्द शुरू हो जाता है और 150 डेसिबल पर कान के पर्दे भी फट सकते हैं. हालांकि प्रकृति में होने वाले कई धमाके इंसानी सहनशीलता से बहुत आगे निकल जाते हैं. इतिहास में कई बार ऐसे विस्फोट हुए जिन्हें इंसान सोच भी नहीं सकता है, तो चलिए उन ध्वनि के बारे में जानते हैं.

इतिहास की सबसे तेज आवाज

धरती पर सुनी गई अब तक की सबसे जोरदार और भयंकर आवाज 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया में हुए क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोट की थी. इस धमाके ने लगभग 310 डेसिबल की ध्वनि पैदा की थी जो इतनी तेज थी कि जो 4800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई. इसकी shockwave ने पृथ्वी का कई बार चक्कर लगाया, सुनामी पैदा की हजारों जानें भी चली गईंऔर दुनिया की जलवायु तक बदल गई.

4800 किलोमीटर दूर तक आवाज

यह विस्फोट क्राकाटोआ द्वीप पर हुआ था जोकि जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलडमरूमध्य में मौजूद है. इस विस्फोट की आवाज लगभग 4800 किलोमीटर दूर तक साफ-साफ सुनी गई थी. कई लोगों ने बताया कि यह आवाज इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे पास में भारी तोपों से गोलाबारी हो रही हो.

200 मेगाटन ऊर्जा

यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि ज्वालामुखी द्वीप का लगभग दो-तिहाई हिस्सा समुद्र में धंस गया था. इस विस्फोट ने 151 फीट तक ऊंची सुनामी लहरें पैदा की थी, जिन्होंने आसपास के तटीय इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया था. बता दें कि इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा लगभग 200 मेगाटन के बराबर थी जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर थी.

ध्वनि तरंगों ने पृथ्वी का कई बार चक्कर लगाया

विस्फोट के बाद 5 दिनों तक इसकी ध्वनि तरंगें दुनिया भर में घूमती रहीं थी. वैज्ञानिकों ने इन्हें लगभग सात बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए रिकॉर्ड किया था. इस घटना में 160 से ज्यादा गांव पूरी तरह तबाह हो गए और 36,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.

बता दें, इस विस्फोट ने दुनिया की जलवायु को भी प्रभावित किया, राख का बादल 25 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा और महीनों तक वातावरण में ऐसे ही मौजूद रहा था. इसी घटना के बाद आगे चलकर अनाक क्राकाटाऊ नाम का नया ज्वालामुखी बना जो आज भी एक्टिव है.

