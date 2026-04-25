केरल के उस लड़के की कहानी, जिसने मां को खोया पर हिम्मत नहीं; मिलिए उस वैज्ञानिक से जिसने भारत को बनाया 'Space Superpower'

Dr. Krishnaswamy Kasturirangan: आज जब भारत का तिरंगा धरती से लेकर अंतरिक्ष तक शान से लहराता है तो दुनिया इसरो के स्पेस मिशनों का लोहा मान रही है, तब हमें उस आर्किटेक्ट को याद करना और भी जरूरी हो जाता है जिसने इस इमारत की नींव रखी थी. डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन; वो शख्स जिन्होंने PSLV को भारत का वर्कहॉर्स बनाया और चंद्रयान जैसे बड़े सपनों की पहली लकीर खींचने का काम किया. 25 अप्रैल 2025 को उनके निधन के बाद, आज पूरा देश उस विजनरी को याद कर रहा है जिसने भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने में अपनी पूरी उम्र लगा दी.

भारत के अंतरिक्ष सपनों को नई ऊंचाई देने वाले और ट्रिपल पद्म पुरस्कारों से सम्मानित वैज्ञानिक डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन का योगदान देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. 24 अक्टूबर 1940 को केरल के एर्नाकुलम में जन्मे कस्तूरीरंगन का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था. बहुत ही कम उम्र में मां को खो देने के बाद कस्तूरीरंगन ने अपने पिता से साथ मुंबई आ गए. मुंबई में उनकी शुरुआती पढ़ाई रामनारायण रुइया कॉलेज से हुई और बाद में उन्होंने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से खगोल विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हालिस की.

इसरो के आर्किटेक्ट थे डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन

साल 1994 से 2003 के बीच ISRO चीफ के रूप में उनका कार्यकाल भारत के लिए गोल्डन पीरियड जैसा था. कस्तूरीरंगन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के भरोसेमंद रॉकेट PSLV को प्रयोग में लाया और आज के समय में भारी से भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले GSLV की नींव रखी. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में भारत ने रिमोट सेंसिंग और संचार उपग्रहों (INSAT) के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी एक नई पहचान बनाई. जिसका परिणाम है कि आज भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पस अपना खुद का नेविगेशन और मैपिंग सिस्टम है, इसका श्रेय काफी हद तक कस्तूरीरंगन के विजन को ही जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रयान का सपना

भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 भले ही बाद में लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी प्लानिंग कस्तूरीरंगन के समय में ही तैयार हुई थी. उन्होंने भारत को सिर्फ पृथ्वी की कक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्रहों की खोज की तरफ भी लेकर गए.

NEP 2020 में भी योगदान

कस्तूरीरंगन सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे. वे राज्यसभा के भी मेंबर रहे और उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति NEP 2020 को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई. कस्तूरीरंगन का मानना था कि देश का भविष्य अंतरिक्ष की तरह ही विशाल होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने शिक्षा ढांचे में बड़े बदलाव की वकालत की.

ट्रिपल पद्म सम्मान से किए गए थे सम्मानित

भारत सरकार ने कस्तूरीरंगन को देश के तीन सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से नवाजा. इन सम्मानों में शामिल है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण. 240 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखने वाले कस्तूरीरंगन ने कॉस्मिक एक्स-रे और गामा किरणों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर रिसर्च की.

(ये भी पढ़ेंः जिंदगीभर के कपड़े-बंगला खरीद लेंगे भी फिर भी बचेंगे पैसे, NASA के स्पेससूट की कीमत..)

25 अप्रैल 2025 को 84 वर्ष की आयु में उनका जाना भारतीय विज्ञान के लिए एक युग का अंत हुआ. आज इसरो जब भी कोई नया कीर्तिमान स्थापित करता है, उसमें डॉ. कस्तूरीरंगन की दूरदर्शिता की झलक साफ-साफ देखने को मिलती है.

(ये भी पढ़ेंः बुढ़ापे में भी रहेंगे जवान, जरूरी हैं ये 2 चीजें! 80 की उम्र में रहेगा 40 वाला दिमाग)