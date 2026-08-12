/वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया इंसानी कोशिका से ‘दिमाग’! बिजली के सिग्नल से आपस में कर रहा बात, सीख रहा Video Game

क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी त्वचा की एक छोटी सी कोशिका से लैब के अंदर एक इंसानी दिमाग का हिस्सा तैयार किया जा सकता है? यह सुनने में भले ही यह हैरान कर देने वाला है, लेकिन अब यह हकीकत में हो रहा है. वैज्ञानिकों ने लैब में इंसानी कोशिकाओं से छोटे-छोटे जीवित दिमाग विकसित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स या मिनी इंसानी दिमाग कहा जा रहा है. इन मिनी दिमाग की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि साइंटिफिक प्लेट (पेट्री डिश) में ये छोटे टुकड़े सिर्फ बेजान कोशिकाएं नहीं हैं, बल्कि ये आपस में बिजली के सिग्नलों के जरिए बात करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और यहां तक कि वीडियो गेम खेलना भी सीख रहे हैं!