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वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया इंसानी कोशिका से ‘दिमाग’! बिजली के सिग्नल से आपस में कर रहा बात, सीख रहा Video Game

इंसानों की त्वचा की एक कोशिका से लैब में इंसानी दिमाग का हिस्सा तैयार किया जा रहा है. ये मिनी-ब्रेन आपस में बिजली के सिग्नलों से बात करते हैं और वीडियो गेम भी सीख रहे हैं. बीमारियों के इलाज से लेकर बायो-कंप्यूटर बनाने तक, जानिए इस तकनीक का पूरा सच.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 12, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:09 PM IST
वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया इंसानी कोशिका से ‘दिमाग’! बिजली के सिग्नल से आपस में कर रहा बात, सीख रहा Video Game
Image Credit: पेट्री डिश में तैयार हो रहा इंसानी दिमाग!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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