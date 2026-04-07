सड़कों पर घूमने वाली 'लाइका' कैसे बनी अंतरिक्ष की पहली यात्री? 68 साल पहले स्पुतनिक-2 के साथ गई थी स्पेस, जानें वो दर्दनाक अंत

Laika the Space Dog: आज जब हम मंगल पर घर बसाने और चांद पर सैर करने की बात करते हैं, तो हमें उन शुरुआती कदमों को नहीं भूलना चाहिए, जो बेहद खौफनाक और दर्दनाक थे. आज से करीब 68 साल पहले, रूस (उस समय का सोवियत संघ) ने एक ऐसा प्रयोग किया था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. रूस के वैज्ञानिकों ने एक आवारा कुतिया, जिसका नाम लाइका (Laika) था, उसे एक रॉकेट में बिठाकर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में भेज दिया था. वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी, लेकिन अफसोस, वह कभी वापस नहीं लौट पाई.

सड़कों से सीधे अंतरिक्ष तक का सफर

लाइका कोई खास नस्ल की कुतिया नहीं थी. वह मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली एक मामूली आवारा कुतिया थी. वैज्ञानिकों ने उसे इसलिए चुना, क्योंकि उनका मानना था कि सड़कों पर रहने के कारण वह कड़ाके की ठंड और भूख सहने की आदी होगी. लाइका को स्पुतनिक-2 (Sputnik 2) मिशन के लिए तैयार किया गया. उसे छोटे पिंजरों में रहने और भारी दबाव सहने की ट्रेनिंग दी गई.

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मौत का वह सफर, जो 'वन-वे टिकट' था

1957 में जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक-2 को लॉन्च किया, तो लाइका उसमें सवार थी. लेकिन एक कड़वा सच यह था कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि उसे वापस धरती पर लाया जा सके. वैज्ञानिकों को पहले से पता था कि लाइका कभी लौटकर नहीं आएगी. यह उसके लिए मौत का 'वन-वे टिकट' था.

क्या हुआ था लाइका के साथ?

लॉन्च के दौरान लाइका की धड़कनें सामान्य से तीन गुना तेज हो गई थीं. वह बुरी तरह डरी हुई थी. शुरुआती रिपोर्टों में सोवियत संघ ने दावा किया था कि लाइका कई दिनों तक जीवित रही और फिर उसे जहर मिला हुआ खाना देकर शांति से मौत की नींद सुला दिया गया. लेकिन सालों बाद असली सच सामने आया, जो बेहद भयावह था. बाद में पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर का तापमान बेतहाशा बढ़ गया था. थर्मल कंट्रोल सिस्टम फेल होने की वजह से कैप्सूल भट्टी की तरह तपने लगा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, लाइका लॉन्च के महज 5 से 7 घंटे के भीतर ही गर्मी और घबराहट (Stress) की वजह से मर गई थी.

दुनिया भर में विरोध और लाइका की विरासत

जब दुनिया को पता चला कि लाइका को कभी वापस नहीं लाया जाएगा, तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया. ब्रिटेन में तो लोगों ने इसके विरोध में एक घंटे का मौन भी रखा. इसे 'अमानवीय' और बेजुबान की 'बलि' तक कहा गया. बाद में खुद इस मिशन से जुड़े एक वैज्ञानिक ने पछतावा जताते हुए कहा था कि हमने लाइका से इतना भी नहीं सीखा कि उसकी मौत को जायज ठहराया जा सके.

क्यों जरूरी थी लाइका की कुर्बानी?

भले ही यह क्रूर लगा हो, लेकिन लाइका के शरीर से मिले डेटा ने ही यह साबित किया कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण (Zero Gravity) में जीवित रह सकते हैं. इसी डेटा के आधार पर आगे चलकर यूरी गागरिन पहले मानव अंतरिक्ष यात्री बन सके. इसके बाद तो अंतरिक्ष की एक रेस शुरू हो गई. सभी देश एक के बाद एक स्पेस मिशन भेजने लगे. इसके बाद ही 1972 के अपोलो 17 मिशन में नासा ने चांद पर इंसानों को भेजा. रूस में आज भी लाइका की याद में कई स्मारक बने हुए हैं और उसे एक 'शहीद' का दर्जा दिया जाता है.

आर्टेमिस II और लाइका की याद

आज जब नासा आर्टेमिस II मिशन में एक बार फिर इंसानों को स्पेस में भेज रहा है, तो यह सब लाइका जैसे शुरुआती 'एक्सप्लोरर्स' की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है. लाइका आज भी अंतरिक्ष प्रेमियों के दिलों में एक 'साइलेंट हीरो' के रूप में जिंदा है. लाइका ही वह पहली जीवित प्राणी थी, जिसने सबसे पहले उस अनजान अंधेरे (Space) में कदम रखा था.

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