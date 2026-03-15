Gravity फेल? समंदर के ऊपर 'हवा में लटकी' है यह विशाल झील! वैज्ञानिकों ने डिकोड किया 11 मिलियन साल पुराना रहस्य

Floating Sorvagsvatn Lake: क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जो समंदर के ठीक ऊपर किसी जादुई कालीन की तरह तैर रही हो? पहली नजर में तो यह किसी हॉलीवुड की साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है लेकिन वास्तव में यह हकीकत है. सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिन्हें देखने के बाद अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं होता है. कुछ ऐसी ही तस्वीर है सर्वाग्सवात्तन झील की. जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और पर्यटकों को हैरान कर दिया है. लोग पूछ रहे हैं कि क्या ग्रेविटी के नियम यहां काम नहीं करते हैं? आखिर लाखों टन पानी समंदर के इतने ऊपर कैसे टिका है? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई...

क्या समंदर के ऊपर तैर रही है ये झील?

प्रकृति अक्सर ऐसे करिश्मे दिखाती है जिसे देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है. नॉर्थ अटलांटिक महासागर के बीच स्थित फरोज आइलैंड्स की सबसे बड़ी झीलों में से एक झील सर्वाग्सवात्तन की तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है. पहली नजर में देखें तो ऐसा लगता है जैसे यह विशाल झील समुद्र से सैकड़ों फीट ऊपर हवा में तैर रही है लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है.

नजरों का धोखा या कुछ और?

दरअसल इस झील की तस्वीर के पीछे गजब की साइंस है. इन तस्वीरों को फोर्सड पर्सपेक्टिव का मास्टरक्लास माना जा रहा है. इस झील के 142 मीटर ऊंचाई से जब कोई पर्यटक ट्रैलानीपा चट्टान से एक खास एंगल पर फोटो क्लिक करता है तो कैमरा झील और समुद्र के बीच की दूरी को सिकोड़ देता है. इससे ऐसा लगता है कि झील की सतह चट्टान की चोटी जितनी ऊंची है.

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क्या है 30 मीटर का राज?

सच्चाई यह है कि झील हवा में नहीं बल्कि जमीन पर एक गहरे गड्ढे में है. जो समुद्र तल से मात्र 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर है. एक पतली और मजबूत चट्टानी दीवार इसे अटलांटिक महासागर में गिरने से बचाती है.

कुदरत का 'ड्रेनेज' सिस्टम

वैज्ञानिकों के मुताबिक झील का पानी एक सीमा से ऊपर न जाए इसके लिए प्रकृति ने खुद ही एक इंतजाम किया है. बोस्डलाफोसर नाम का एक झरना इस झील के अतिरिक्त पानी को सीधे समुद्र में ले जाता है. अगर झरने की सहायता से पानी समुद्र में न जाता तो बारिश के कारण झील का जलस्तर बढ़ जाता और यह जादुई फ्लोटिंग इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता.

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कैसे बनी यह तैरती हुई झील

वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले लगभग 1.1 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसाल्ट पत्थरों से हुई थी. बाद में बड़े ग्लेशियरों ने जमीन को कुरेदकर एक गहरा बेसिन बना दिया और धीरे-धीरे पानी मीठा हो गया. वहीं दूसरी ओर समुद्र की लहरों ने द्वीप के किनारों को काटकर खड़ी चट्टानें बना दीं. इन दो अलग-अलग भौगोलिक ताकतों के मिलन ने ही इस 'तैरती हुई झील' को जन्म दिया है.

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