Hindi Newsविज्ञानऑस्ट्रेलिया में मिले 13 करोड़ साल पुराने दानव के निशान, 3D तकनीक से वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

ऑस्ट्रेलिया में मिले 13 करोड़ साल पुराने 'दानव' के निशान, 3D तकनीक से वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

Dinosaur Foot Print: एक पुरानी और दूर दराज की जगह पर डायनासोर के पैरों के निशान मिले हैं. ये निशान इतने बड़े हैं कि इनके सामने एक लंबा-चौड़ा इंसान भी बहुत छोटा दिखाई देता है. ये अब तक के खोजे गए डायनासोर के सबसे बड़े निशानों में से एक है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:39 PM IST
ऑस्ट्रेलिया में मिले 13 करोड़ साल पुराने 'दानव' के निशान, 3D तकनीक से वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

Largest Dinosaur Footprints: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट पर 13 करोड़ साल पुराने डायनासोर के पैरों के निशान मिले हैं. यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे डायनासोरों की दुनिया के बारे में कई नए राज खुल सकते हैं. यहां डायनासोर के पैरों के निशानों का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अलग-अलग तरह का कलेक्शन मिला है. ऑस्ट्रेलिया में उस समय के डायनासोरों की हड्डियों के कंकाल बहुत कम मिलते हैं. ऐसे में ये निशान बताते हैं कि वहां ऐसे डायनासोर भी रहते थे जिनका कोई कंकाल आज तक नहीं मिला.

कैसे हुई इसकी खोज?
शोधकर्ताओं ने साल 2011 से 2016 के बीच 25 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर 400 घंटों से ज्यादा समय तक छानबीन की. उन्होंने नीशानों को मापने के लिए 3D फोटोग्राफी और मिट्टी की परतों की जांच करने वाली मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल किया. वैज्ञानिकों को 48 ऐसी अलग-अलग जगहें मिलीं जहां डायनासोर के पैरों के साफ निशान मौजूद थे. 

यह भी पढ़ें: मंगल पर वैज्ञानिकों को मिला 1 किमी गहरा महासागर, वैलेस मेरिनेरिस घाटी में मिले पानी के सबूत

यहां कौन-कौन से डायनासोर रहते थे?
वैज्ञानिकों को समुद्र के किनारे हजारों निशान मिले जिनमें से उन्होंने 150 निशानों की पूरी तरह पुष्टि की है. इसमें थेरोपोड, सॉरोपोड, ऑर्निथोपोड और थायरोफोन शामिल हैं. इनमें से कुछ नीशान उन प्रजातियों के हैं जिन्हें वैज्ञानिक पहले से जानते थे जैसे 1967 में खोजा गया ब्रूमेंसिस और पुर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला विंटोनोपस. कई निशान टूटे-फूटे पड़े हैं इसलिए वैज्ञानिक अभी भी यह तय नहीं कर पाए कि वे किस प्रजाति के थे. 

यह भी पढ़ें: NASA: अंतरिक्ष में अचानक बीमार हुए एस्ट्रोनॉट, मिशन अधूरा छोड़ भागे! इस छोटी सी मशीन ने बचाई जान

क्या इन्हें ऑस्ट्रेलिया में पहले देखा गया था?
वैज्ञानिकों को यहां पहली बार स्टेगोसॉर (Stegosaur) के पैरों के पक्के निशान मिले हैं. यह वहीं डायनासोर है जिसकी पीठ पर बड़ी-बड़ी हड्डियां और पूंछ पर कांटे होते थे. यहां लंबी गर्दन वाले डायनासोर के ऐसे निशान मिले हैं जो 1.75 मीटर तक लंबे हैं. सीधे शब्दों में कहें तो, एक पैर का निशान एक औसत इंसान की लंबाई के बराबर है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Dinosaur Footprint

