समुद्र मे छिपा खौफनाक राज! खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े ‘राक्षसों’ के पैरों के निशान, 13 करोड़ साल पहले धरती पर थे मौजूद

Largest Dinosaur Footprints: ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित दूर-दराज के किम्बरली इलाके की बलुआ पत्थर चट्टानों में बड़े निशान मिले हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह करीब 13 करोड़ साल पहले इलाका नदी के डेल्टा जैसा था. उस समय डायनासोर गीली रेतीली जमीन पर चलते थे. उनके पैरों के निशान वहीं जम गए. समय के साथ पत्थर में बदल गए. ये निशान समुद्र किनारे फैले हुए हैं. सिर्फ ज्वार उतरने पर ही दिखाई देते हैं.

21 तरह के डायनासोर के निशान

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस इलाके में हजारों निशान मिले हैं. इनमें से करीब 150 निशानों को साफ तौर पर 21 अलग-अलग तरह के डायनासोर से जोड़ा जा सका है. इनमें विशालकाय सॉरोपोड, घास खाने वाले ऑर्निथोपोड, मांस खाने वाले थेरोपोड और कई तरह के डायनासोर शामिल हैं. खास बात यह है कि इनमें स्टेगोसॉरस जैसे डायनासोर के निशान भी मिले हैं जो पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में दर्ज नहीं किए गए थे.

अब तक के सबसे बड़े पैरों के निशान

यह निशान सॉरोपोड डायनासोर के हैं. इनमें से कुछ निशान 1.7 मीटर तक लंबे हैं. वैज्ञानिक स्टीव सैलिसबरी के मुताबिक इतने बड़े निशान में ज्यादातर लोग आराम से खड़े हो सकते हैं. इन निशानों से अंदाजा लगाया गया है कि ये डायनासोर कूल्हे तक करीब 5.3 से 5.5 मीटर ऊंचे रहे होंगे. इससे पहले सबसे बड़ा डायनासोर का निशान मंगोलिया में मिला था जिसकी लंबाई 1.06 मीटर थी.

डायनासोरों का सेरेनगेटी

वैज्ञानिकों ने इस इलाके को क्रेटेशियस काल का सेरेनगेटी कहा है. एसा इसलिए क्योंकि यहां पर एक ही जगह पर इतने ज्यादा और इतने अलग-अलग तरह के डायनासोर के निशान पाए गए हैं. इससे पता चलता है कि उस दौर में यह इलाका डायनासोरों से भरा हुआ था.

बुजुर्गों की भूमिकाएं

अगर स्थानीय गूलाराबूलू आदिवासी समुदाय आगे न आता यह खोज शायद सामने ही नहीं आती. इस इलाके के लोग इन निशानों के बारे में लंबे समय से जानते थे. ये उनके पारंपरिक गीतों और कहानियों का हिस्सा रहे हैं. साल 2008 में जब यहां गैस परियोजना लगाने की योजना बनी तब आदिवासी नेताओं ने वैज्ञानिकों से संपर्क किया और इलाके की जांच कराने के लिए कहा था.

400 घंटे की मेहनत

इसके बाद क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और जेम्स कुक यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर रिसर्च की. टीम ने आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ करीब 400 घंटे तक इन निशानों को दर्ज किया. उनकी तस्वीरें और उनकी मेजरमेंट भी ली.

