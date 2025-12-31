Advertisement
trendingNow13059549
Hindi Newsविज्ञानसमुद्र मे छिपा खौफनाक राज! खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े ‘राक्षसों’ के पैरों के निशान, 13 करोड़ साल पहले धरती पर थे मौजूद

समुद्र मे छिपा खौफनाक राज! खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े ‘राक्षसों’ के पैरों के निशान, 13 करोड़ साल पहले धरती पर थे मौजूद

Largest Dinosaur Footprints: वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर के पैरों के निशान खोजे हैं। इनमें से कुछ निशान 1.7 मीटर तक लंबे हैं. ये निशान करीब 13 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं. यह इतने बड़े हैं कि इनमें एक पूरा इंसान भी समा सकता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र मे छिपा खौफनाक राज! खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े ‘राक्षसों’ के पैरों के निशान, 13 करोड़ साल पहले धरती पर थे मौजूद

Largest Dinosaur Footprints: ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित दूर-दराज के किम्बरली इलाके की बलुआ पत्थर चट्टानों में बड़े निशान मिले हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह करीब 13 करोड़ साल पहले इलाका नदी के डेल्टा जैसा था. उस समय डायनासोर गीली रेतीली जमीन पर चलते थे. उनके पैरों के निशान वहीं जम गए. समय के साथ पत्थर में बदल गए. ये निशान समुद्र किनारे फैले हुए हैं. सिर्फ ज्वार उतरने पर ही दिखाई देते हैं.

21 तरह के डायनासोर के निशान
क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस इलाके में हजारों निशान मिले हैं. इनमें से करीब 150 निशानों को साफ तौर पर 21 अलग-अलग तरह के डायनासोर से जोड़ा जा सका है. इनमें विशालकाय सॉरोपोड, घास खाने वाले ऑर्निथोपोड, मांस खाने वाले थेरोपोड और कई तरह के डायनासोर शामिल हैं. खास बात यह है कि इनमें स्टेगोसॉरस जैसे डायनासोर के निशान भी मिले हैं जो पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में दर्ज नहीं किए गए थे.

अब तक के सबसे बड़े पैरों के निशान
यह निशान सॉरोपोड डायनासोर के हैं. इनमें से कुछ निशान 1.7 मीटर तक लंबे हैं. वैज्ञानिक स्टीव सैलिसबरी के मुताबिक इतने बड़े निशान में ज्यादातर लोग आराम से खड़े हो सकते हैं. इन निशानों से अंदाजा लगाया गया है कि ये डायनासोर कूल्हे तक करीब 5.3 से 5.5 मीटर ऊंचे रहे होंगे. इससे पहले सबसे बड़ा डायनासोर का निशान मंगोलिया में मिला था जिसकी लंबाई 1.06 मीटर थी.

Add Zee News as a Preferred Source

डायनासोरों का सेरेनगेटी
वैज्ञानिकों ने इस इलाके को क्रेटेशियस काल का सेरेनगेटी कहा है. एसा इसलिए क्योंकि यहां पर एक ही जगह पर इतने ज्यादा और इतने अलग-अलग तरह के डायनासोर के निशान पाए गए हैं. इससे पता चलता है कि उस दौर में यह इलाका डायनासोरों से भरा हुआ था.

बुजुर्गों की भूमिकाएं
अगर स्थानीय गूलाराबूलू आदिवासी समुदाय आगे न आता यह खोज शायद सामने ही नहीं आती. इस इलाके के लोग इन निशानों के बारे में लंबे समय से जानते थे. ये उनके पारंपरिक गीतों और कहानियों का हिस्सा रहे हैं. साल 2008 में जब यहां गैस परियोजना लगाने की योजना बनी तब आदिवासी नेताओं ने वैज्ञानिकों से संपर्क किया और इलाके की जांच कराने के लिए कहा था.

400 घंटे की मेहनत
इसके बाद क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और जेम्स कुक यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर रिसर्च की. टीम ने आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ करीब 400 घंटे तक इन निशानों को दर्ज किया. उनकी तस्वीरें और उनकी मेजरमेंट भी ली.

यह भी पढ़ें: मुर्दे भी बोलते हैं! 130 साल बाद टाइगर के RNA ने खोले राज, क्या विलुप्त जानवर फिर से लौटेंगे?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Largest Dinosaur Footprints

Trending news

TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार