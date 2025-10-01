सोना या तेल नहीं...North Sea में मिला दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, समुद्र के नीचे हाइड्रोजन फैक्ट्री की खोज

Clean Hydrogen Gas: उत्तरी सागर में बड़े पैमाने पर हवा से बिजली का इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं. यह इलाका लंबे समय से तेल और गैस निकालने वाले प्लैटफॉर्मों के लिए जाना जाता था लेकिन अब यह दूसरे कारण से सबका ध्यान खींचा हैं. एक अंदाजे के मुताबिक, समुद्र के बीच में लगे एयर फार्म से 300 गीगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है. यह बिजली लाखों घरों को रोशन करने और हाइड्रोजन बनाने के लिए आधार का काम करने के लिए काफी है. यह बदलाव सिर्फ बिजली बनाने के बारे में नहीं बल्कि इस बिजली से क्या-क्या किया जा सकता है इसके बारे में है.

कैसे आती है ये बिजली?

इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रक्रिया से समुद्र के पानी को बिजली का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है. जब यह बिजली समुद्र में लगे एयर टर्बाइनों से आती है तो बनने वाली हाइड्रोजन कहते है. यह तरीका नया नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन और जीरो-कार्बन बिजली के इस्तेमाल से यह भारी उद्योगों को कार्बन-मुक्त करने का एक वास्तविक रास्ता बन जाता है.

यह भी पढ़ें: NASA: ग्रहों के पास से गुजर रहा है 'एलियन यान', कॉमेट 3I/ATLAS का वजन देख खुला रह गया वैज्ञानिकों का मुंह

Add Zee News as a Preferred Source

कहां छपी ये रिपोर्ट?

अफ्रीकन इन स्पेस में बताया गया है कि यह ग्रीन हाइड्रोजन हर साल लगभग 45,000 टन तक पैदा हो सकती है. यह क्षमता यूरोप के ऊर्जा स्रोतों को अलग-अलग करने के प्रयासों में एक बड़ा योगदान होगा. यह इतनी मात्रा है जो बारी उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट और लंबी दूरी के परिवहन को कार्बन-फ्री करने में मदद कर सकती है जहां बिजली का सीधा इस्तेमाल करना अभी भी मुश्किल या कम असरदार है.

इस तकनीक में क्या खास है?

इसमें सबसे खास है Windcatcher system है जो एक तैरने वाला ढांचा है जिसमें दीवार की तरह सीधी लगाई गई कई एयर टर्बाइन होती हैं. इस डिजाइन से यह सिस्टम पारंपरिक टर्बाइन्स की तुलना में प्रति वर्ग मीटर ज्यादा एयर एनर्जी खींचती है जिससे उत्पादन और कार्यक्षमता दोनों ही बढ़ जाते हैं. इस तरह के आविष्कार समुद्री ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को ना केवल तकनीकी रूप से संभव बनाते हैं बल्कि समय के साथ इसे आर्थिक तौर से भी फायदेमंद बनाते हैं.