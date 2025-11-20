2025 का लास्ट सूर्यास्त: अलास्का में दिखा साल का आखिरी सूरज, अब जनवरी तक रहेगा फुल अंधेरा

Science Latest News: अमेरिका के सबसे उत्तरी इलाके अलास्का में जिसका नाम उटकियागविक(Utqiagvik)है, वहां इस साल 2025 का आखिरी सूर्यास्त हो चुका है. यह पूरा इलाका अब ध्रुवीय रात(Polar Night)में चला गया है. इसका मतलब है कि अब अगले 64 दिनों तक सूरज क्षितिज(Horizon)से नीचे ही रहेगा. वहां को लोगों को 22 जनवरी 2026 तक दोबारा सूरज दिखाई नहीं देगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरथी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और यह जगह आर्कटिक वृत(Arctic Circle)के ऊपर आती है.

कैसा रहेगा ये अंधेरा?

सूरज की सीधी रोशनी ना होने पर भी उटकियागविक पूरी तरह अंधेरे में नहीं डूबेगा. शहर में कई घंटों तक गोधूलि बेला(Twilight)जैसी हल्की रोशनी रहेगी जो सुबह होने से पहले दिखती है. यह रोशनी लंबी अंधेरी रातों में हल्की प्राकृतिक रोशनी देती है. उटकियागविक शहर में तकरीबन 4,400 लोग रहते हैं और यह फेयरबैंक्स(Fairbanks)से लगभग 800 किमी उत्तर-पश्चिम में है. पोलर नाइट के लंबे अंधेरे की वजह से यहां का तापमान बहुत गिर जाता है.

मौसम पर क्या होगा असर?

यह लंबी अंधेरी रातों का समय ध्रुवीय भंवर(Polar Vortex)बनने से जुड़ी हुई है. यह धरती से समताप मंडल(Stratosphere)में कम दबाव और बहुत ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र है. यह Polar Vortex कभी-कबी ठंडी हवा को दक्षिण की ओर धकेल सकता है. इससे अमेरिका के निचले 48 राज्यों में मौसम का पैटर्न बदल जाता है और ठंड काफी बढ़ जाती है. जहां Utqiagvik में सर्दियां 2 महीने से ज्यादा का अंधेरा लाती हैं तो गर्मियां लगभग 3 महीने तक लगातार दिन की रोशनी लेकर आती है.

यहां के लोगों का जीवन कैसा है?

जैसे ही मौसम बदलता है वहां के लोग अपनी जिंदगी को अंधेरे के साथ एडजस्ट करते हैं. गोधूलि बेला और उत्तरी रोशनी(Northern Lights)पर निर्भर रहते हैं. वो जनवरी के अंत में सूरज की रोशनी और गर्म मौसम के वापस आने का इंतजार करते हैं. ध्रुवीय रात्रि की यह घटना दिखती है कि आर्कटिक में जीवन कितना अद्भुत तरीके से खुद को ढाल लेता है. Utqiagvik के लोग अपनी जरूरतों के लिए हल्की रोशनी और Northern Lights पर निर्भर रहते हैं.