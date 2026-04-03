-40°C तापमान में भी नहीं मरता ये मेंढक, इंसानों के लिए बना उम्मीद की किरण; कैसे रहता है जिंदा?

Frozen Frogs: अलास्का में सर्दियों के सीजन में अगर आपको जाने का मौका मिले, तो आपका सामना ऐसे पावरफुल मेंढक से हो सकता है कि आप गलती से उसके ऊपर पैर रख दें, जिसकी आंखें बर्फ से जमी हों, दिल न धड़क रहा हो और फेफड़े तक काम न कर रहे हों. आप उसे मृत मानकर, हे भगवान! बोलकर पश्चाताप करने लगें. लेकिन जरूरी नहीं कि वो मर चुका हो, क्योंकि ये खास मेंढक खुद को माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम में जिंदा रखने के लिए खुद को ढाल चुका है. 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' के सिद्धांत पर खरा उतर चुके इस खास मेढ़क ने बर्फ में जमने के बाद भी जिंदा रहने की 'निंजा' टेकनीक सीख ली है.

इंसानों के लिए बना उम्मीद की किरण

मेडिकल साइंस और मेडिसिन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को जिस मेंढक ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है. उसका नाम वुड फ्रॉग है. इसकी कई प्रजातियां हैं. इसने हर साल लाखों मरीजों की जान बचने के उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इंतजार में अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. इसका सीक्रेट जानकर मेडिसिन और सर्जरी के प्रोफेसर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद कर रहे हैं.

8 महीनों तक आराम से जमा रहता है

अलास्का में पाया जाने वाला ये पावरफुल मेंढक वुड फ्रॉग (Wood Frog) है. जिसका वैज्ञानिक नाम लिथोबेट्स सिल्वेटिकस है. ये सर्दियों में पूरी तरह जम जाता है. उसके शरीर में मौजूद 65 से 70 फीसदी पानी बर्फ बन जाता है. ये मेढ़क आठ महीने तक आराम से सुरक्षित रहता है. फरवरी के महीने में जब बसंत ऋतु आती है, धूप पड़ती है, तब ये पिघलता है, जाग जाता है और ऐसी उछल-कूद करने लगता है, मानो इसे कुछ हुआ ही न हो.

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आर्कटिक का 'धुरंधर'

अंटार्टिका में कुछ मछलियां और जीव ऐसे हैं, जो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड तो बड़े आराम से सह लेते हैं. पारा इससे भी ज्यादा गोता लगाए तो उनके पास खुद को गर्म रखने यानी जिंदा रखने का अलग मैकेनिज्म है. खासकर एक ऐसी मछली जिसके बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि वो कैसे जमने के बाद भी जिंदा रहती है. उससे इतर ये मेंढक, पत्तियों और सूखे पत्ते के ढेर के नीचे छिपकर कड़ाके की ठंड बर्दाश्त कर लेता है.

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डॉक्टरों को दिखाई राह

दवाओं और वैक्सीन को तैयार करने से पहले चूहों, बंदरों और अन्य जानवरों पर उनका प्रयोग किया जाता है. इस बार एक मेंढक ने इंसानों की जान बचाने की दिशा में काम करने वाले डॉक्टरों को नई राह दिखाई है. जेडएमई साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिक इन बर्फीले मेंढकों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इनके सर्वाइव करने की अद्भुत क्षमता इंसानों के अंग प्रत्यारोपण के वर्तमान तौर-तरीके को पूरी तरह बदल सकती है.

आर्कटिक सर्कल में मौजूद ये अनूठे फ्रोजन फ्रॉग कैसे जिंदा रहते हैं. उसका विज्ञान ये है कि 'वुड फ्रॉग' ऐसे विशेष एंटीफ्रीज रसायन उत्सर्जित करता है, जिनके कारण -40 डिग्री पर 70 फीसदी जमने के बावजूद इसकी कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं. यह करीब 250 दिनों तक बर्फ में जमा रह सकता है.

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जिंदा रहने की टेकनीक में छिपा विज्ञान

जैसे ही तापमान जीरो से नीचे गिरता है, वुड फ्रॉग अपने शरीर में एक खास प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे बर्फ उनके शरीर की कोशिकाओं (Cells) के अंदर नहीं, बल्कि बाहर बनती है. इस प्रोसेस में उनकी कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं. इसके साथ ये मेंढक लीवर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज छोड़ते हैं, जिससे उनकी शरीर के फंक्शन बदल जाते हैं. उनके खून में यूरिया जमा होने लगता है. ग्लूकोज-यूरिया का प्राकृतिक मिश्रण इनके लिए एंटीफ्रीज का काम करता है. ये रक्षा कवच उसकी सेल्स को जमने और पिघलने के दौरान सुरक्षित रखता है. सर्दियों के पूरे सीजन में मेंढ़क कई बार जमते और पिघलते हैं, फिर भी एकदम ठीक रहते हैं.

दूसरे मेंढक, जैसे कोप्स ग्रे ट्री फ्रॉग की प्रजाति 'ग्लिसरॉल' का इस्तेमाल करती है, जो उनकी कोशिकाओं को बर्फ से होने वाले नुकसान से बचाती है. साइबेरियन सैलामैंडर तो -50°C तक की ठंड में भी आराम से जिंदा रह सकता है.

इंसान, इतनी ठंड में जिंदा नहीं रह सकते हैं. लेकिन कुछ जीव खुद को जिंदा और सुरक्षित रूप रखने का तरीका सीख चुके हैं.

कैसे आसान होगा ह्यूमन ट्रांसप्लांट?

आज अंग प्रत्यारोपण की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शरीर से निकालने के बाद अंग सिर्फ कुछ घंटों तक ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ऐसे में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के सांइटिस्ट कोर्कुट उयगुन, शेनन टेसियर और उनकी टीम अब इन मेंढकों की तरकीबें इंसानों के अंग पर आजमा रहे हैं.

मेंढक के ग्लूकोज वाले फॉर्मूले की नकल करते हुए वैज्ञानिकों ने रिफाइंड ग्लूकोज तैयार किया है, जो शरीर में जल्दी नष्ट नहीं होता. अंगों को फ्रीज करने से पहले कुछ दवाओं के जरिए कोशिकाओं की गतिविधियों को धीमा कर दिया जाता है, ठीक उस तरह जैसे- मेंढक अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा यानी 'जीवन' की रफ्तार को सुस्त कर देता है.

शानदार नतीजे

इसके नतीजे आशाजनक रहे हैं. इस प्रोसेस के जरिए चूहों के लीवर को 4 दिन तक सुरक्षित रखा जा सका. वहीं सुअर की किडनी को 10 दिन तक जमाकर रखा गया और फिर सफलता से उसका ट्रांसप्लांट किया गया. प्रकृति कई चीजों को एक साथ लेकर काम करती है. इसके 3 चरण हैं: क्रायोप्रोटेक्टेंट, आइस मैनेजमेंट और मेटाबॉलिज्म को धीमा करना.

अगर यह तकनीक सफल रही, तो अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा. मानव अंगों को कई दिनों या हफ्तों तक स्टोर किया जा सकेगा. डॉक्टरों को जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी. वहीं ऑर्गन डोनर और ऑर्गन रिसीवर का बेहतर मेडिकल मैच हो सकेगा. इंसान के अंगों को महाद्वीपों के पार भेजना संभव होगा. सर्जन भी घड़ी की सुइयों के साथ दौड़ने के बजाय तसल्ली से ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले ऑपरेशन कर सकेंगे.