शहरों में बिजली गिरने का खतरा हुआ और भी जानलेवा, 1967 से अब तक 1 लाख मौतें...ये है असली वजह

Total Death: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो(NCRB)के अनुसार 1967 से 2020 तक भारत में बिजली गिरने से 1,01,309 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. ये मौसम से जुड़ी कुल मौतों का 35.8% हिस्सा है जिससे बिजली गिरना प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण बन गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि, जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और बढ़ा रहा है. बिजली गिरना प्राकृतिक घटना है लेकिन Global Warming, जंगलों की कटाई, शहरीकरण और प्रदूषण जैसे कई कारणों ने इसकी संख्या को और बढ़ा दिया है.

शहरीकरण से कैसे बढ़ी घटना?

शहरों के बढ़ने से बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि शहर अपने आसपास के गावों से ज्यादा गर्म होते हैं जिसे शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव(Urban Heat Island Effect)कहा जाता है. शहरों में कंक्रीट जैसी चीजें गर्मी को ज्यादा सोखती हैं जिससे तापमान बढ़ जाता है. इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से हवा तेजी से ऊपर उठती है और ऐसे बादल बनाती है जिससे बिजली गिरना तेज हो जाता है.

धूल के कण भी बढ़ा रहे हैं समस्या

इसके अलावा शहरों में प्रदूषण की वजह से हवा में एरोसोल और धूल के कण अधिक मात्रा में होते हैं. ये कण बादलों की बूंदों को छोटा कर देते हैं जिससे बादलों में बर्फ की मात्रा बढ़ जाती है. इस वजह से बादल के अंदर बिजली का प्रवाह बढ़ जाता है और बिजली गिरने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है.

क्यों नहीं ली जाती तकनीक की मदद?

भारत में बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए कुछ प्रणालियां विकसित की गई हैं जैसे दामिनी ऐप. इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान(IITM)और भारत मौसम विज्ञान विभाग(IMD)ने मिलकर बनाया है. इस ऐप से 40 मिनट पहले बिजली गिरने की चेतावनी मिल जाती है. इसके अलावा बिहार के पास NITISH नाम का खास डिवाइस है जो 30 मिनट पहले चेतावनी देता है. इसके बावजूद मार्च से अप्रैल से 2025 के बीच बिहार में बिजली गिरने से 99 लोगों की मौत हुई.