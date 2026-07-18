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Skyroot Vikram-1 LIVE: लॉन्चिंग से ठीक विक्रम-1 का काउंटडाउन रुका, लगा 'इंटरनल होल्ड'; अब 12:05 पर होगी लॉन्चिंग

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में आज कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है. हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस अपने पहले निजी तौर पर तैयार किया गया ऑर्बिटल रॉकेट Vikram-1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह लॉन्चिंग आज 11:30 पर होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से लॉन्च में देरी हो रही है. अब 12:05 बजे लॉन्चिंग होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 18, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:57 AM IST
Skyroot Vikram-1 LIVE: लॉन्चिंग से ठीक विक्रम-1 का काउंटडाउन रुका, लगा 'इंटरनल होल्ड'; अब 12:05 पर होगी लॉन्चिंग
18 July 2026 11:57 AM (IST)

ध्वनि से 5 गुना तेज होगी रफ्तार

स्काईरूट के मिशन प्रोफाइल के मुताबिक, विक्रम-1 रॉकेट अपनी ऐतिहासिक लॉन्चिंग के तुरंत बाद बहुत तेजी से आसमान की ओर निकलेगा. उड़ान भरने के मात्र 25 सेकंड के भीतर ही यह ध्वनि की गति को पार कर जाएगा. इसके बाद इसकी रफ्तार और बढ़ेगी और लॉन्च के ठीक 1 मिनट 30 सेकंड पर यह ध्वनि से पांच गुना तेज रफ्तार पकड़ लेगा, जिसके तुरंत बाद रॉकेट का फर्स्ट स्टेज इससे अलग हो जाएगा.

18 July 2026 11:46 AM (IST)

अब 12:05 पर होगा लान्चिंग

कुछ तकनीकी कारणों से विक्रम-1 की लॉन्चिंग में देरी हो रही है. अब विक्रम-1 के लॉन्चिंग का नया समय सामने आ गया है. भारत का प्राइवेट राकेट 12:05 पर उड़ान भरेगा.

18 July 2026 11:32 AM (IST)

जांच जारी, कुछ देर में इतिहास रचेगा भारत

विक्रम-1 की लॉन्चिंग को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है. जांच चल रही है, कुछ ही समय में विक्रम-1 की लॉन्चिंग होगी. विक्रम 1 की लॉन्चिंग के साथ भारत इतिहास रचेगा.

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18 July 2026 11:32 AM (IST)

विक्रम-1 की लॉन्चिंग पर लगा 'इंटरनल होल्ड', सिस्टम की जांच जारी

लॉन्चिंग प्रक्रिया के बीच एक बड़ी खबर आ रही है. विक्रम-1 रॉकेट के लॉन्च सीक्वेंस को कुछ समय के लिए इंटरनल होल्ड पर रख दिया गया है, यानी उल्टी गिनती को अस्थाई रूप से रोक दिया गया है.

18 July 2026 11:25 AM (IST)

अगले 5 मिनट में होगी लॉन्चिंग!

विक्रम-1 रॉकेट के लॉन्च होने में अब सिर्फ 5 मिनट का समय बचा है. रॉकेट का ऑटोमैटिक लॉन्च सीक्वेंस ऑन कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब यह पूरा मिशन पूरी तरह से ऑटोमैटिक मोड पर आ गया है और इंसानों की जगह कंप्यूटर ने इसकी कमान संभाल ली है. उड़ान भरने से ठीक पहले की जितनी भी जांच होती हैं, उन्हें अब कंप्यूटर खुद कर रहा है. बस कुछ ही मिनटों में भारत का यह पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने के लिए आसमान की तरफ कूच करेगा.

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18 July 2026 11:22 AM (IST)

ISRO के मिशन कंट्रोल रूम में बढ़ी हलचल 

स्काईरूट के इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर ISRO का मिशन कंट्रोल रूम भी पूरी तरह एक्शन में है. विक्रम-1 रॉकेट की लॉन्चिंग की निगरानी के लिए इसरो ने अपने कंट्रोल रूम के सिस्टम को इस प्राइवेट रॉकेट के डेटा और तकनीक के हिसाब से पूरी तरह अपडेट किया है. इस बड़े मौके पर इसरो के बड़े अधिकारियों और पूर्व प्रमुखों के साथ-साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं.

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18 July 2026 11:20 AM (IST)

हैदराबाद में बना मिशन कंट्रोल रूम!

स्काईरूट एयरोस्पेस ने इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग की कमान संभालने के लिए हैदराबाद में अपने हेडक्वार्टर के अंदर एक बहुत ही एडवांस मिशन कंट्रोल रूम तैयार किया है. लॉन्च के इस बड़े मौके पर हैदराबाद में बैठे वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की यह टीम श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर मौजूद टीम के साथ लगातार पल-पल का तालमेल बिठा रही है. रॉकेट की उड़ान से लेकर उसके अंतरिक्ष में पहुंचने तक, हर एक मूवमेंट की मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा रही है.

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18 July 2026 11:16 AM (IST)

लॉन्च से पहले बड़ी कामयाबी

विक्रम-1 रॉकेट के लॉन्च होने से ठीक पहले वैज्ञानिकों की टीम ने एक बहुत बड़ा और जरूरी टेस्ट पूरा कर लिया है. रॉकेट के गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम की जांच पूरी हो चुकी है और इसके सभी सिस्टम उड़ान के लिए बिल्कुल फिट पाए गए हैं.

18 July 2026 11:13 AM (IST)

कार्बन कंपोजिट से तैयार है रॉकेट

विक्रम-1 कई मायनों में बहुत खास है. यह भारत का पहला ऐसा ऑर्बिटल रॉकेट है, जो पूरी तरह से ऑल-कार्बन कंपोजिट से तैयार है. यह मैटेरियल स्टील से ज्यादा हल्का होता है साथ ही मजबूती भी कम नहीं होती है, जिससे रॉकेट की परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है. इससे साथ ही यह 24 घंटे सें असेंबल कर लिया जाता है और इसे तैयार करने में कीमत भी कम लगती है.

18 July 2026 11:06 AM (IST)

स्पेस में भेजा जा रहा अनोखा ट्रिब्यूट

विक्रम-1 रॉकेट में एक छोटा सा सोने का रॉकेट भी भेजा जा रहा है, जिसके अंदर भारत के महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई, सर सीवी रमन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की बेहद सूक्ष्म मूर्तियां बनाई गई हैं. एक अनोखे पेलोड के रूप में विक्रम-1 अपने साथ कॉस्मिक ब्लूम नाम का एक लैब-ग्रोन डायमंड भी अंतरिक्ष में ले जा रहा है, जो आर्ट और साइंस का एक अनोखा संगम है.Flying alongside them: Cosmos Diamonds' artwork Cosmic Bloom, and a Microart by Ajay Kumar Mattewada — an 18K gold rocket holding micro-sculptures of Sir C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai (Vikram-1's namesake), and Dr. A.P.J. Abdul Kalam, each smaller than a grain of rice. pic.twitter.com/gorfigyYCv

18 July 2026 11:02 AM (IST)

अंतरिक्ष की सफाई भी करने की तैयारी

विक्रम-1 रॉकेट के पेलोड्स में EMBRACE मिशन को भी शामिल किया गया है. यह एक रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजी है, स्पेस में इसका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष में फैले कचरे को साफ करने के लिए किया जाएगा.

18 July 2026 10:54 AM (IST)

अंतरिक्ष में जाएगा पीएम मोदी का हाथ से लिखा पोस्टकार्ड

स्काईरूट एयरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट जब आज यानी 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा, तो यह अंतरिक्ष में सिर्फ सैटेलाइट और उपकरण ही लेकर नहीं जाएगा. इस ऐतिहासिक मिशन में बेहद खास और प्रतीकात्मक संदेश भी अंतरिक्ष भेजा जा रहा है. विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक पोस्टकार्ड लेकर जाएगा, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है.

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18 July 2026 10:54 AM (IST)

श्रीहरिकोटा से पहली झलक

विक्रम-1 स्काईरूट एयरोस्पेस का पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल की पहली झलक सामने आई है. श्रीहरिकोटा पर रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है. आप भी देखिए तस्वीर

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18 July 2026 10:50 AM (IST)

 2022 में विक्रम-एस रॉकेट का सफल टेस्ट

यह पहली बार है जब भारत की कोई पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी भारतीय जमीन से एक पेलोड यानी सैटेलाइट को सीधे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगी. कंपनी की शुरुआत के 4 साल बाद यह बड़ा मील का पत्थर सामने आया है. इससे पहले 2022 में कंपनी ने विक्रम-एस रॉकेट का सफल सबऑर्बिटल टेस्ट किया था.

18 July 2026 10:40 AM (IST)

कब और कहां देखें लाइव?

आप विक्रम-1 रॉकेट की ऐतिहासिक लॉन्चिंग शनिवार यानी आज, 18 जुलाई 2026 को देख सकते हैं. विक्रम-1 की लॉन्चिंग 11:30 बजे होगी. आप इसे  स्काईरूट एयरोस्पेस के ऑफिशियल YouTube चैनल पर देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्चिंग से लगभग 30 मिनट पहले शुरू हो जाएगी. 

देखिए लाइव लॉन्चिंग

 

18 July 2026 10:34 AM (IST)

दो पूर्व ISRO वैज्ञानिकों का कमाल

स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना जुलाई 2018 में ISRO के दो पूर्व वैज्ञानिकों पवन चंदना और नागा भरत डाका ने की है. दोनों संस्थापकों का कहना है कि उनके लिए एक सफल लिफ्ट-ऑफ ही बड़ी कामयाबी होगी. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा डेटा जुटाना है, जिससे भविष्य के मिशनों को और बेहतर बनाया जा सके. भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए यह लॉन्चिंग सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक नए युग का आगाज है.

18 July 2026 10:30 AM (IST)

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

इस मिशन से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट की टीम को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक नया सवेरा है! आज सुबह 11:30 बजे, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 की पहली ऑर्बिटल लॉन्चिंग करने जा रहा है. यह चार चरणों वाला रॉकेट बहुत ही कम समय में और ऑन-डिमांड लॉन्च सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया है. यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को भी दिखाता है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी स्काईरूट एयरोस्पेस टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं.

18 July 2026 10:23 AM (IST)

3D-प्रिंटेड इंजन और 350 किलो वजन उठाने की क्षमता

तकनीकी रूप से यह रॉकेट बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली है-

वजन क्षमता
विक्रम-1 अंतरिक्ष में 350 किलोग्राम तक के पेलोड यानी सैटेलाइट्स और उपकरण ले जाने में सक्षम है.

कार्बन कंपोजिट बॉडी
इस पूरे रॉकेट का ढांचा बेहद मजबूत और हल्के ऑल-कार्बन कंपोजिट से तैयार किया गया है.

स्वदेशी 3D-प्रिंटेड इंजन
रॉकेट को रफ्तार देने के लिए इसमें स्काईरूट द्वारा खुद विकसित किए गए अत्याधुनिक 3D-प्रिंटेड इंजन और हाई-थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है.

18 July 2026 10:22 AM (IST)

अंतरिक्ष में क्या करेगा विक्रम-1? 

विक्रम-1 रॉकेट अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह तैयार है. अपने इस पहले सफर में विक्रम-1 रॉकेट अंतरिक्ष में कई तकनीकी पेलोड्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का प्रयास करेगा. यह रॉकेट इन पेलोड्स को 60-डिग्री के झुकाव पर, जमीन से करीब 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा.

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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