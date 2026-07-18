Skyroot Vikram-1 LIVE: लॉन्चिंग से ठीक विक्रम-1 का काउंटडाउन रुका, लगा 'इंटरनल होल्ड'; अब 12:05 पर होगी लॉन्चिंग

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

इस मिशन से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट की टीम को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक नया सवेरा है! आज सुबह 11:30 बजे, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 की पहली ऑर्बिटल लॉन्चिंग करने जा रहा है. यह चार चरणों वाला रॉकेट बहुत ही कम समय में और ऑन-डिमांड लॉन्च सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया है. यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को भी दिखाता है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी स्काईरूट एयरोस्पेस टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं.