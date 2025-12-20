कल आसमान में बदलेगी सूरज की चाल...क्यों 21 दिसंबर को होती है साल की सबसे लंबी रात, समझें पूरा विज्ञान

Longest Night of Year: कल, 21 दिसंबर 2025 को साल की सबसे लंबी रात होने वाली है. बहुत से लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक अंधेरे वाला एक दिन है लेकिन असल में यह वह समय है जह से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं. हमारी धरती अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी है और इस दिन उत्तरी हिस्सा सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है. झुकाव की वजह से सूरज की किरणें हमारे यहां बहुत तिरछी पड़ती हैं. इसी वजह से हमें रोशनी कम समय के लिए मिलती हैं और दिन छोटा हो जाता है. भले यह साल का सबसे छोटा दिन है लेकिन अच्छी बात है कि अगले दिन रोशनी का समय धीरे-धीरे बढ़ने लगता है.

संक्रांति के दौरान क्या होता है?

अंतरिक्ष में धरती के घूमने के दौरान एक ऐसा समय आता है जह सूरज की स्थिति हमारे लिए बदल जाती है. साल के इस समय (21 दिसंबर), उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए सूरज आसमान में सबसे नीचे दिखाई देता है. वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता इसलिए जल्दी डूब जाता है. सूरज आसमान में बहुत नीचे होता है इसलिए उसका चमकने का सम बहुत कम होता है जिस वजह से दिन छोटा हो जाता है.

दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या होता है?

जब भारत और उत्तरी देशों में सबसे छोटा दिन और कड़ाके की ठंड होती है तो दुनिया के दूसरे हिस्से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, में इसका उल्टा होता है. इस दौरान वहां साल का सबसे बड़ा दिन होता है, वहां सूरज आसमान में सबसे ऊंचाई पर होता है और इसके अलावा वहां गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है.

त्योहारों और जश्न का समय

दुनिया भर में हजारों सालों से लोग इस दिन को त्योहार की तरह मानते आए हैं. रोम के लोग इस दौरान सैटर्नालिया नाम का त्योहार मनाते थे जो एक हफ्ते तक चलता था. इसमें लोग खूब दावें करते थे, एक-दूसरे को तोहफे देते थे और पुरानी कड़वाहटें भूलकर खुशियां मनाते थे. वेल्स में इसे अल्बान अर्थन कहा जाता है जिसका मतलब है सर्दियों की रोशनी.

आज भी जिंदगी पर डालता है असर

आज के दौर में भी यह दिन हमारी रोजाना की जिंदगी पर गहरा असर डालता है, खासकर इस बात पर कि हमें कितनी देर तक सूरज की रोशनी मिलेगी. कुछ शहरों की बात करें तो लंदन में इस दिन सूरज की रोशनी सिर्फ 7 घंटे 50 मिनट के लिए रहती है. वहीं ओल्सो (नॉर्वे) में तो दिन और बी छोटा हैतो हा जहां दिन सिर्फ 6 घंटे के होता है.