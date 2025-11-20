Lost Civilization: मुस्लिम देश में मिला 3500 साल पुराना शहर, मिट्टी के नीचे दफन थी प्राचीन सभ्यता

Lost City in Kazakhstan: वैज्ञानिकों को उत्तर-पूर्वी कजाकिस्तान में एक बहुत बड़ा 3,500 साल पुराना शहर मिला है. इस खोज से यूरेशियन मैदान के इतिहास को फिर से समझने की जरूरत पड़ सकती है. इस शहर का नाम सेमियार्का है जिसे 7 खाइयों का शहर भी कहा जाता है. यह इस इलाके में मिली सहसे बड़ी, पुरानी और योजना बनाकर बसाई गई बस्ती है. यह शहर लगभग 140 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और कांस्य युग(Bronze Age)का बड़ा केंद्र था जहां बड़े पैमाने पर कांसा बनाया जाता था. इसकी खोज डरहम विश्वविद्यालय और कजाकिस्तान के तोराघीरोव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की है.

कब बसा था ये शहर?

यह शहर लगभग 1600 ईसा पूर्व से समय का है. आमतौर पर माना जाता था कि उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले थे और अस्थायी शिविरों या छोटे गांवों में रहते थे. लेकिन, Semiyarka शहर एक स्थिर और बहुत ही व्यवस्थित आबादी को दिखाता है जो बड़े और स्थायी घर बनाने में सक्षम थी. यहां मिट्टी के टीलों की लाइनें मिली हैं जो बताती हैं कि घर कई कमरों वाले थे.

वैज्ञानिकों की इसपर क्या राय है?

शोधकर्ताओं ने शहर में टीन-कांसा धातु बनाने के लिए एक खास औद्योगिक क्षेत्र(Industrial Area)खोज निकाला है. यह इस पूरे इलाके में अपनी तरह का पहला इतना बड़े पैमाने पर चलने वाला काम था. प्रमुख पुरातत्वविद् डॉ. मिलजाना रेडिवोजेवी ने कहा है कि सेमियार्का(Semiyarka)दशकों की सबसे बड़ी खोजों में से एक है.

सेमियार्का कैसे था इकना पावरफुल?

यह शहर इतरिस नदी के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र पर बना ता और इसी वजह से यह अल्ताई पर्वतों में मौजूद तांबे और टिन के स्रोतों के बहुत करीब था. इसी वजह से सेमियार्का क्षेत्र का बड़ा केंद्र और व्यापार की शक्ति बन गया. यहां धातु गलाने का बर्तन, धातु का कचरा और टिन से बनी कांसे की चीज मिली है. ये चीजें बताती हैं कि यहां कांसा बनाने का काम बहुत व्यवस्थित था.

वैज्ञानिकों को और क्या-क्या मिला?

शोधकर्ताओं ने शहर के आस-पास दफनाने की जगहें और थोड़े समय के लिए बनाए गए शिविर भी ढूंढे हैं. इन चीजों से पता चला है कि बस्ती कितनी दूर तक फैली हुई थी और कितनी उन्नत थी. वैज्ञानिकों को आगे उम्मीद है कि इससे प्राचीन कजाकिस्तान में धातु बनाने के तरीके, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी.