Advertisement
trendingNow13081894
Hindi Newsविज्ञानसमंदर के नीचे मिला 10 हजार साल से भी पुराना शहर! रहस्यमयी खंडहर देख वैज्ञानिकों भी हुए हैरान

समंदर के नीचे मिला 10 हजार साल से भी पुराना शहर! 'रहस्यमयी खंडहर' देख वैज्ञानिकों भी हुए हैरान

जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र में एक बड़ा रहस्य छिपा है. आज इस द्वीप का नाम योनागुनी स्मारक है, दरअसल पानी से 20 फीट नीचे से शुरू होकर 24 मीटर नीचे गहराई तक फैला पुराना खंडहर मिला है जो कि किसी शहर की तरह लगती है. कुछ लोग इसे समुद्र में खोया अटलांटिस या प्राचीन सभ्यता का अवशेष मानते हैं. वहीं वैज्ञानिकों का तर्क अलग है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर के नीचे मिला 10 हजार साल से भी पुराना शहर! 'रहस्यमयी खंडहर' देख वैज्ञानिकों भी हुए हैरान

जापान के समुद्र के नीचे रहस्यमयी पत्थरों से बनी संरचना मिली है. जापान के योनागुनी द्वीप के पास पानी की गहराई में सीढ़ीदार पत्थरो से बनी संरचना मिली है. जिसे कुछ लोग प्राचीन शहर के खंडहर बता रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये संरचना 10000 साल पुरानी इंसानों द्वारा बनाई संरचना है वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नेचुरल है. समुद्री हलचल, भूकंप और दरारों से ऐसी संरचना बनी है. जापान के समुद्र के नीचे मिला ये खंडहर अपने आम में रहस्यमयी है. 

कैसे मिला ये रहस्यमयी शहर 
साल 1987 में डाइविंग इंस्ट्रक्टर किहाचिरो अरातके ने योनागुनी द्वीप के पास जब गोता लगया तो उन्हें पानी के अंदर काफी बड़ी संरचना नजर आई. यह 50 मीटर से ज्यादा लंबी और 20 से 40 मीटर चौड़ी और 25 मीटर तक ऊंची है. पत्थरों में सीढ़िया, प्लेटफॉर्मल और शार्प कोने दिखे हैं जिसे देखकर ऐसा लगा कि यह कोई पुराना पिरामिड या फिर महल हो सकता है. 

किसने किया इसका निर्माण
भूवैज्ञानिक मासाकी किमुरा ने सालों तक इस पर अध्ययन किया. रयूक्यू यूनिवर्सिटी के किमुरा का दावा है कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना है जो कि 10000 साल पहले समुद्र का लेवल बढ़ने से डूब गई. उनके अनुसार इसमें ड्रेनेज सिस्टम, दीवार और सड़कें हैं. मासाकी किमुरा के अनुसार यह जापानी अटलांटिस हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है वैज्ञानिकों की राय 
बोस्टन यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक रॉबर्ट शोच ने इसे नेचुरल बताया है. उनके अनुसार यह हिस्सा भूकंप वाला है. यहं की चट्टान में पहले से ही दरारें और सपार परतें होती है.

भूकंप की वजह से चट्टानों टूटती हैं जिससे चौकोर ब्लॉक और सीढ़ियां जैसी शेप बन जाती है. 

समुद्र की लहरें और धाराएं इन दरारों को चौड़ा कर देती हैं वहीं सतह को चिकना बनाती हैं. 

साल 2024 में क्यूशू यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने बोला कि कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं जैसे ( इंसानी बर्तन, हड्डियां और औजार आदि) ऐसे में भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यह चट्टान से अलग होने, घिसने और गड्ढे बनने की क्रियाएं अभी भी चल रही है ऐसे में यह नेचुरल है जो कि प्राकृतिक इरोजन से हो रहा है.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

Sciencepyramid

Trending news

रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
BMC Election Result
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Soil health
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
Aravalli Dispute
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
Indira gandhi peace prize 2025
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
Anandiben Patel
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
PM Modi
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला