Lost Ship: मेडागास्कर में मिला 300 साल पुराना समुद्री डाकुओं का जहाज, अंदर हो सकता है 1000 करोड़ का खजाना

Lost Shipwreck Found: मेडागास्कर के पास समुद्र में एक बहुत पुराना समुद्री डाकुओं का जहाज मिला है. ऐसा माना जा रहा है कि इस जहाज के मलबे के करीब 138 मिलियन डॉलर का खजाना हो सकता है. इस जहाज के मिलने से हिंद महासागर में पुराने समय के समुद्री डाकुओं के बारे में नई जानकारी मिल सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:51 AM IST
Science News in Hindi: समुद्र की गहराई में खोज करने वाले वैज्ञानिकों को मेडागास्कर के पास एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे एक बहुत पुराना समुद्री डाकुओं का जहाज मिला है. यह जहाज 17वीं सदी को बताया जा रहा है. अंदाजा है कि इस मलबे में करीब 138 मिलियन डॉलर (लगऊग 1150 करोड़ रुपए) का खजाना छिपा है. समुद्र की तलहटी में चांदी की ईंटें, सुंदर नक्काशी वाले हथियार और मिट्टी के बर्तन बिखरे हुए मिले हैं. इससे पता चलता है कि यह जहाज बहुत कीमती सामानों से लदा हुआ था. 

कैसे हुई इस जहाज की खोज?
वैज्ञानिकों ने इस छिपे हुए जहाज को ढूंढने के लिए हाई-टेक सोनार और पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया. यह सदियों से मिट्टी और मूंगे के नीचे दबा हुआ था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जहाज उन डाकुओं का था जो एशिया से धन लेकर लौट रहे व्यापारिक जहाजों से लूटते थे.

क्या सच थीं समुद्री डाकुओं की कहानियां?
सदियों से मेडागास्कर के तट पर छिपे हुए खजाने और डूबे जहाजों की किस्से-कहानियां सुनाई जाती थीं. इस खोज ने साबित कर दिया है कि वे कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच थीं. यहां कभी सैकड़ों समुद्री डाकू रहा करते थे. यह मलबा समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर है और मूंगे की मोटी परत से ढका हुआ है. 

चीजों को सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है?
समुद्र से निकाली गई हर चीज हर नमक की परती जमी होती है. वैज्ञानिकों को इन्हें साफ करने और सुरक्षित करने में कई साल लग सकते हैं जिससे बाहर निकालने के बाद ये चीजें खराब न हों. अक्सर लोग सिर्फ कैरेबियन के समुद्री डाकुओं की बात करते हैं लेकिन यह खोज बताती हैं कि हिंद महासागर का इतिहास भी उतना ही रोमांचक रहा है. 

क्या है इस खोज का महत्व?
अक्सर फिल्मों में डाकुओं को अलग तरह से दिखाया जाता है लेकिन इस जहाज से पता चलता है कि वे बहुत संगठित और समझदार थे. उनके पास दुनिया भर का सामान था और उनके ग्रुप में अलग-अलग देशों के लोग शामिल थे. यह खोज बताती है कि इन डाकुओं का उस समय के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर था.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

