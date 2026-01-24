आज जहां रेगिस्तान-पहाड़ हैं, वहां कभी उठती थीं समुद्री लहरें...हिमालय से पहले ऐसा दिखता था एशिया

Advertisement
Asian Continent: एक नई रिसर्च से पता चला है कि मध्य एशिया का ऊबड़-खाबड़ इलाका बहुत ही पुराना है. लाखों साल पहले यहां टेथिस नाम का एक विशाल महासागर हुआ करता था. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी मगासागर की वजह से आज का यह खास इलाका बना है. 

 

Jan 24, 2026, 09:32 AM IST
Science Latest News: कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में छपी नई रिसर्च के मुताबिक मध्य एशिया के पहाड़ों के बनने की पुरानी कहानी को बदल दिया है. एडिलेड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार, यहां के ऊंचे-नीचे पहाड़ों के बनने के पीछे सिर्फ जमीनी प्लेटों का टकराना ही नहीं बल्कि एक महासागर भी था. लाखों साल पहले यहां टेथिस (Tethys) नाम का एक बहुत बड़ा महासागर था जो यूरोप और एशिया की जमीनी प्लेटों के बीच फैला हुआ था. जैसे-जैसे समय बीता यह महासागर धीरे-धीरे छोटा होने लगा और खत्म हो गया. 

इन दरारों की वजह से क्या हुआ?
इस दबाव की वजह से जमीन के अंदर की पुरानी दरारें (Fault Lines) फिर से हिलने लगीं. इसी हलचल के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पश्चिमी चीन के इलाकों में नए पहाड़ों को जन्म दिया. पहले माना जाता था कि ये पहाड़ केवल स्थानीय टक्करों से बने हैं. लेकिन, अब पता चला कि, हिमालय के बनने से भी बहुत पहले गायब हो चुके महासागर ने पूरे एशिया की बनावट तय कर दी थी. 

यह भी पढ़ें: एंड्रोमेडा गैलेक्सी का वो 'लापता तारा': न धमाका हुआ न रोशनी दिखी...चुपचाप बन गया ब्लैक होल

कैसे की वैज्ञानिकों ने पूरी खोज?
वैज्ञानिकों ने कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल किया है जो बताता है कि लाखों साल पहले जमीन के अंदर के पत्थर कितनी तेजी से ठंडे हुए. पत्थरों का ठंडा होना बताता है कि पहाड़ कब और कैसे ऊपर बैठे. नक्शे में ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और जमीन के अंदर की वे दरारें दिखाई गई हैं जहां से हलचल होती है. 

जांच में क्या सामने आया?
वैज्ञानिकों ने केवल उन खास जगहों के डेटा का इस्तेमाल किया है जहां से पत्थर के नमूने लिए गए थे. इससे वे यह समझ पाए कि बारिश, प्लेटों की हलचल और पहाड़ों के बनने का आपस में क्या रिश्ता है. वैज्ञानिकों ने एक 4D नक्शा तैयार किया है जो दिखाता है कि समय के साथ मध्य एशिया की ऊपरी परत में बदलाव कैसे आए और अलग-अलग समय पर जमीन कहां-कहां ठंडी हुई. 

यह भी पढ़ें: इथियोपिया में दबा मिला 26 लाख साल पुराना जीवाश्म, वैज्ञानिक बोले- ये DNA तो इंसानों का...

हिमालय से भी पुरानी बनावट
एडिलेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेर स्टिजन ग्लोरी जो इस रिसर्च के लेखक हैं, ने बताया कि आज जो ऊंचे पहाड़ हम देखते हैं, उनके बनने से पहला यह इलाका कैसा दिखता था. वैज्ञानिकों का कहना है कि, प्राचीन महासागरों का जमीन के नीचे धंसना एक ऐसी खामोश ताकत थी जिसने महाद्वीपों को नया रूप दिया. 

author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

