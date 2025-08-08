चंद्र ग्रहण 2025: सितंबर में दिखने वाला है 'ब्लड मून'...जानिए भारत के अलावा किन देशों में दिखेगा शानदार नजारा

2025 Lunar Eclipse: बहुत जल्दी ही आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है. लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे ब्लड मून भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान चांद का रंग पूरी तरह से बदल कर लाल या नारंगी रंग का हो जाता है. आपको बता दें कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को दिखेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कई देशों से देखा जा सकेगा. ये ग्रहण भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और अरब के देशों में साफ देखा जा सकेगा. भारत में इसके दिखने का समय रात 8:58 से 1:25 तक चलेगा.

कब लगता है चंद्र ग्रहण?

चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती की परछाई चांद को पूरी तरह से ढक लेती है. इस दौरान सूर्य की रोशनी चांद तक पहुंचने से पहले धरती के वायुमंडल से होकर गुजरती है. इससे वायुमंडल में रोशनी बिखर जाती है. नीले रंग की रोशनी ज्यादा बिखतरी है और लाल रंग की कम और इसी वजह से लाल रंग को रोशनी चांद तक पहुंच पाती है और चंद्रमा लाल दिखने लगता है.

कब लगता है पूर्ण चंद्र ग्रहण?

क्या आप जानते हैं कि Total Lunar Eclipse को कॉर्न मून(Corn Moon)भी कहा जाता है. ये पूर्णिमा के चांद का ही एक नाम है. इस साल 7 सितंबर को लगने वाला भी पूर्ण ग्रहण है इसलिए इसे कॉर्म मून कहा जा सकता है. हालांकि 7 सितंबर को लगने वाला ग्रहण बाकी पूर्णिमाओं से थोड़ी अलग होने वाली है.

क्या भारत में दिखाई देगा?

Time and Date के मुताबिक दुनिया की लगभग 77 प्रतिशत आबादी पूरे चंद्र ग्रहण को देख पाएगी. हालांकि यूरोप में चंद्र ग्रहण चांद निकलने के बाद ही शरु होगा इसलिए वहां के लोगों को इसे देखने के लिए सही समय का ध्यान रखना होगा. साथ ही ये नजारा भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और अरब के देशों में साफ देखा जा सकेगा.

FAQ

1- कब दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण?

Ans: ये अद्भुत नजारा 7 सितंबर 2025 को दिखाई देगा.

2- इस ब्लड मून क्यों कहा जाता है?

Ans: लाल या नारंगी रंग का दिखने की वजह से.

3- किन देशों से इसे साफ देखा जा सकेगा?

Ans: भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और अरब के देशों में.