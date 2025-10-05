चांद की पीठ में छिपी है काल कोठरी, जहां जमा रहता है सब कुछ; गड्ढे-पहाड़ों के भी खुल गए राज

चंद्रमा को कभी-कभी दो-मुखी भी कहा जाता है. इसके पीछे की वजह है कि चांद का जो हिस्सा पृथ्वी से हमेशा दूर रहता है, उसकी सतह उस हिस्से से बहुत अलग दिखाई देती है. साल 2024 में चीन के मिशन चांगई-6 के के बाद उसके रोबोटिक यान से मिले नमूनों से इस बात की जानकारी मिली है कि चांद का जो हिस्सा हमारी ओर दिखाई देता है उसकी तुलना में चांद का छिपा हुआ हिस्सा काफी ठंडा है. इसके अलावा लूनर सैंपल्स से इस बात का भी खुलासा होता है कि आखिर चांद के पिछले हिस्से पर कैसे गड्ढे और पहाड़ विकसित हो गए?

चांगाई-6 मिशन से मिले सैंपल्स से मिले परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि चंद्रमा के दूर के हिस्से में यूरेनियम, थोरियम और पोटैशियम की पर्याप्त मात्रा नहीं हो सकती. बहुत पहले ये तत्व निकटवर्ती हिस्से की ओर चले गए होंगे.विशेषज्ञों का मानना है कि तत्वों के असमान वितरण के कारण चंद्रमा का निकटवर्ती हिस्सा लंबे समय तक गर्म रहा. इसके अलावा अधिक ज्वालामुखी गतिविधि ने इसे और चिकना बना दिया. वहीं इसके विपरीत चांद के दूर वाला हिस्सा काफी ठंडा रहता है, जिसके कारण वहां अधिक गड्ढे और पहाड़ हैं.

लूनर सैंपल्स ने खोले चंद्रमा के रहस्य

लूनर सैंपल्स एक लंबे समय से चली आ रही चंद्रमा की रहस्यमयी स्थिति को और गहरा करता है. जून 2024 में, नासा के अपोलो मिशनों द्वारा एकत्र किए गए दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन से लिए गए नमूनों से पता चला कि तापमान निकटवर्ती चट्टानों की तुलना में लगभग 180°F कम था. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अंतर पहला सबूत देता है कि चंद्रमा का आंतरिक भाग संरेखित नहीं है. इसके अलावा, रिसर्चस का कहना है कि यह खोज हमारे उस समझ को बदल सकती है कि अरबों साल पहले ताप-उत्पादक तत्वों ने चंद्रमा के विकास को कैसे आकार दिया.

2.8 अरब साल पहले चांद कैसा था? खुला राज

वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रमा के दूर के हिस्से से प्राप्त सामग्री में मौजूद खनिजों की रासायनिक संरचना दर्शाती है कि यह लगभग 2.8 अरब साल पहले चंद्रमा की मेंटल के भीतर सतह से लगभग 60 मील (100 किमी) नीचे लावा से बना था, जो लगभग 2,000 डिग्री फारेनहाइट (1,100 डिग्री सेल्सियस) के तापमान पर क्रिस्टलीकृत हुआ. उन्होंने इसकी तुलना निकटवर्ती हिस्से की मेंटल में क्रिस्टलीकृत चट्टानों के पहले अध्ययन किए गए नमूनों के डेटा से की.

चंद्रमा पर कैसे बनी चट्टानें?

नेचर जियोसाइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, चांगाई-6 के चांद से लाए गए चट्टान के टुकड़ों की उम्र लगभग 2.8 अरब साल पुरानी मानी जाती है. जब चंद्रमा के आंतरिक भाग से गर्म लावा धीरे-धीरे ठंडा होकर क्रिस्टल बना उसी समय चांगाई-6 मिशन में लाए गए सैंपल में ये चट्टानों के टुकड़े बने थे. इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा के साथ कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया. इससे उन्हें चट्टानों के बनने के समय के मूल तापमान का पता लगाने में मदद मिली.

