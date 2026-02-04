चांद पर अब अमर होने का मौका...इस खास 'टाइम कैप्सूल' के जरिए भेजें अपना DNA और यादें

Lunar Mission: लूनर मिशन वन के प्रोजेक्ट के जरिए आप अपना DNA और अपनी डिजिटल यादें चांद पर भेज सकते हैं. इन यादों को एक खास टाइम कैप्सूल में भरकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमीन के नीचे सुरक्षित दफना दिया जाएगा. इस मिशन के लीडर डेविड आयरन हैं. इसका लक्ष्य चांद पर खुदाई करके विज्ञान की नई जानकारी जुटाना और लोगों की यादों को हमेशा के लिए वहां सुरक्षित रखना है.

क्या है इस मिशन का लक्ष्य?

करीब 5000 रुपए (50£) देकर आप अपने बाल का एक छोटा हिस्सा चांद पर भेज सकते हैं. आप अपनी फोटो, वीडियो, गाने या अपनी लिखी हुई कोई बात भी भेज सकते हैं जिसे डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा. आपकी इन यादों और DNA को चांद की जमीन से 20 मीटर नीचे दफनाया जाएगा जिससे वह सुरक्षित रहे.

कितनी गहराई में होगा टाइम कैप्सूल?

इस मिशन में एक छोटा सा रोबोट वाला अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और चांद की सतह में 20 मीटर गहरा गड्ढा खोदेगा. आज तक कोई भी देश चांद पर इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाया है. इससे पहले अपोलो मिशन के दौरान सिर्फ 3 मीटर तक ही खुदाई हो पाई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी गहराई में जाने से चांद के इतिहास की नई जानकारियां मिलेंगी.

कितनी है मिशन की लागत?

इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए की जरूत है और इसके लिए करीब 1 करोड़ लोगों की भागीदारी चाहिए. सबसे पहले 9 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन तैयार किया जा सके. यह पैसा आल लोगों की मदद से कलेक्ट किया जा रहा है.

इस मिशन का क्या फायदा होगा?

वैज्ञानिक मोनिका ग्रेडी का मानना है कि इस मिशन से स्कूली बच्चों को विज्ञान की दुनिया से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी. बच्चों को भी अपनी यादें चांद पर भेजने का मौका दिया जाएगा. चांद पर डेटा जमा करने के इस विचार को एक चंद्र लाइब्रेर की तरह देखा जा रहा है जिस पर अभी काफी चर्चा हो रही है.