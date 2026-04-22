Lyrid Meteor Shower 2026: आसमान में होगी तारों की बारिश, जानें भारत और दुनिया में कब और कैसे देखें

Lyrid Meteor Shower 2026: ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती हैं. इस बार अप्रैल का महीना अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं से भरा हुआ है. अगर आप भी रात के सन्नाटे में आसमान की ओर टकटकी लगाकर टूटते हुए तारों को खोजते हैं तो तैयार हो जाइए! साल 2026 का सबसे पुराना और शानदार लिरिड मेटियोर शॉवर अपने चरम पर पहुंचने वाला है.

दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात उल्का पिंडों की बारिश यानी लिरिड मेटियोर शॉवर एक बार फिर आसमान में दिखाई देने वाला है. लगभग 2,700 सालों से मानव जाति इस अद्भुत नजारे की गवाह रही है. साल 2026 में यह घटना विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम सहित पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगी.

क्या है लिरिड मेटियोर शॉवर?

स्पेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिरिड्स का इतिहास बहुत ही पुराना है. इसका उल्लेख करीब 2,700 साल पुराने रिकॉर्ड्स में भी मिलता है. यह घटना तब होती है जब पृथ्वी, कॉमेट C/1861 G1 (थैचर) नाम का धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के रास्ते से गुजरती है. यह धूमकेतु हर 415 साल में सूर्य की एक परिक्रमा लगाता है. जब ये मलबे के छोटे-छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ही तेज गति से प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है. इसी चमक को टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं. ये तारामंडल की तरफ से आती हुई लगती हैं, इसलिए इनका नाम लिरिड्स रखा गया है.

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2026 में कब दिखेगा सबसे शानदार नजारा?

लिरिड्स की बौछार आमतौर पर 16 से 25 अप्रैल के बीच होती है. लेकिन साल 2026 में इसका पीक टाइम 21 अप्रैल की रात और 22 अप्रैल के बीच होगा. अगर आप ये मौका मिस कर देते हैं तो शायर 25 अप्रैल तक आसमान में तारों की बारिश देखने को आपको दूसरा मौका मिल सके. साफ आसमान में आप हर घंटे 10 से 20 उल्काएं देख सकते हैं. हालांकि, कभी-कभी इनकी संख्या 100 प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है.

सबसे सही समय

जानकारों का मानना है कि आधी के रात के बाद 2 बजे से तक इसे देखने का सबसे अच्छा समय है.

भारत और दुनिया में कहां और कैसे देखें?

यह नजारा यूके, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत सहित पूरे एशिया में देखा जा सकेगा.

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लोकेशन

अगर आप भी यह नजारा देखना चाहते हैं तो चकाचौंध और प्रदूषण से दूर किसी पार्क या फिर ग्रामीण इलाके में जाएं. सबसे खास बात है कि इसे देखने के लिए किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं है. इन्हें नग्न आंखों से भी आप देख सकते हैं क्योंकि टेलीस्कोप आपके देखने के दायरे को सीमित कर देता है.

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